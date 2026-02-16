“แก้วตา” โต้ “เท้ง” ยังไม่ได้คุย สวนทางที่บอกส่งคนมาเคลียร์ใจแล้ว
แก้วตา โต้ เท้ง ยังไม่ได้คุย สวนทางที่บอกส่งคนมาเคลียร์ใจแล้ว หลังจากที่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แก้วตา ออกมาแฉว่าพรรคส้มใช้ไอโอ
จากกรณีที่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หรือ เท้ง หัวหน้าพรรคประชาชน ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ หรือ แก้วตา อดีต สส. พรรคประชาชน ออกมาแฉว่าพรรคประชาชนมีการใช้ปฏิบัติการ IO ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารอนาคตใหม่ ชั้น 4 จนกลายเป็นกระแสโต้ตอบไปมา
โดย นายณัฐพงษ์ ให้สัมภาษณ์ว่า ตัวแทนของพรรคได้พูดคุยอยู่แล้ว แต่ส่วนตัวยังไม่ได้ยกหูคุยกันโดยตรง แต่สิ่งที่สื่อสารไปทางสื่อต่าง ๆ เป็นการบอกถึงนางสาวธิษะณาอยู่แล้ว ว่า ไม่ได้ต้องการทำร้ายนางสาวธิษะณาแต่อย่างใดนั้น
อย่างไรก็ตาม หลายอย่างที่นางสาวธิษะณาออกมาสื่อสาร ยืนยันว่า ไม่ใช่ข้อเท็จจริง เช่น ที่ใช้คำว่า IO ส้ม พรรคประชาชนไม่เคยมีปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารแบบนั้น สิ่งที่เรามีอาจจะมีทีมที่เรียก ว่า Social Monitoring หรือ Social Listening จริง เพื่อติดตามความเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ แต่ไม่ได้มีหน่วยงานเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นมาเพื่อพยายามบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร หรือ ชี้นำความคิดของสังคม เช่น มีทีมงานไปคอยตอบคอมเม้นต์ใต้โพสต์ต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ซึ่งอันนี้ไม่มีแน่นอน ตนขอปฏิเสธ
ล่าสุด อดีต สส.แก้วตา ได้มาคอมเม้นท์ถึงประเด็นดังกล่าว โดยโพสต์สั้นๆว่า “ไม่มีใครคุยกับดิฉันค่ะ”
