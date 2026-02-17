ข่าวต่างประเทศ

หมอเฉลย ผู้ชายยิ่งอึดผู้หญิงยิ่งฟิน จริงไหม เปิดเวลาทำรักบนเตียง ที่ดีที่สุด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 21:31 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 14:01 น.
ผู้ชายยิ่งอึดผู้หญิงยิ่งฟิน ไม่ใช่ความจริงเสมอไปในเรื่องบนเตียง

ลืมความเชื่อผิดๆ! แพทย์เฉลย เรื่องบนเตียง ยิ่งนานผู้หญิงยิ่งชอบ จริงหรือ? พร้อมเปิดเวลาที่ใช่ที่สุด

ผู้ชายหลายคนมักมีความเชื่อ เข้าใจผิดมาตลอดว่า การทำเรื่องบนเตียง ยิ่งอึด กินเวลานานเท่าไหร่ ยิ่งเป็นการแสดงถึงความแข็งแกร่ง จะช่วยให้ฝ่ายหญิงรู้สึกพึงพอใจมากขึ้นเท่านั้น แต่ความจริงอาจไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป

ดร.สวี หลานฟาง ผู้เชี่ยวชาญด้านเพศวิทยาจากไต้หวัน ได้ออกมาเปิดเผยผ่านช่องทางของเธอว่า ความคิดที่ว่า “ยิ่งนานยิ่งดี” เป็นความเชื่อที่ผิดอย่างมหันต์ เพราะในเรื่องของเซ็กส์ เวลาไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ตัดสินความสุขสม

แพทย์เฉลย เรื่องบนเตียง ยิ่งนานผู้หญิงยิ่งชอบ จริงหรือ? พร้อมเปิดเวลาที่ใช่ที่สุด

แล้วเวลา เท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าพอดี?

ดร.สวี ระบุว่า ระยะเวลาโดยรวมสำหรับการมีเพศสัมพันธ์ 1 ครั้ง ซึ่งรวมตั้งแต่การเล้าโลม การสอดใส่ ไปจนถึงตอนจบ ควรอยู่ที่ประมาณ 30 นาที ไม่ควรเกิน 40 นาที

แต่หากนับเฉพาะช่วงเวลาสอดใส่ งานวิจัยพบว่า กรอบเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำให้ผู้หญิงส่วนใหญ่รู้สึกพึงพอใจและถึงจุดสุดยอดได้คือ 7-13 นาที เท่านั้น

ผู้เชี่ยวชาญอธิบายว่า หากการสอดใส่กินเวลานานเกินไป ฝ่ายหญิงอาจไม่ได้รู้สึกฟินมากขึ้น แต่มันจะกลายเป็นความเหนื่อยล้า ความตื่นเต้นลดลง อาจก่อให้เกิดอาการช่องคลอดแห้ง ซึ่งนำไปสู่ความเจ็บปวดและแสบขัดได้

นอกจากนี้ การพยายามยืดเวลาให้นานขึ้นด้วยการหยุดพักกลางคัน หรือเปลี่ยนท่าบ่อยๆ จะทำให้ฝ่ายหญิงรู้สึกเหมือนอารมณ์สะดุดและต้องเริ่มบิ๊วอารมณ์ใหม่ตั้งแต่ต้น ซึ่งยิ่งทำให้โอกาสที่จะถึงจุดสุดยอดลดน้อยลงไปอีก

แพทย์เฉลย เรื่องบนเตียง ยิ่งนานผู้หญิงยิ่งชอบ จริงหรือ? พร้อมเปิดเวลาที่ใช่ที่สุด

สิ่งที่ฝ่ายหญิงต้องการจริงๆ คืออะไร?

สิ่งที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกฟิน และประทับใจ ไม่ใช่จำนวนนาทีที่ยาวนาน แต่เป็นความรู้สึกผูกพันและความเข้าใจ เมื่อผู้ชายรู้จักสังเกตปฏิกิริยาของคู่นอน รักษารักษาจังหวะให้พอดี และโฟกัสไปที่อารมณ์ความรู้สึกมากกว่าการมัวแต่นับเวลา ประสบการณ์บนเตียงก็จะสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

ดร.สวี ยังเน้นย้ำด้วยว่า สิ่งสำคัญคือการให้ความสำคัญกับ “การเล้าโลม” กระตุ้นจุดซ่อนเร้นอย่างถูกต้อง เพราะนี่คือกุญแจสำคัญสำหรับความสุขของผู้หญิง หากฝ่ายหญิงสัมผัสได้ถึงความรักและความเอาใจใส่ ต่อให้กิจกรรมจะใช้เวลาเพียง 5 นาที 7 นาที หรือ 10 นาที แต่คุณภาพและความสุขที่ได้รับก็สามารถพุ่งสูงถึงขีดสุดได้เช่นกัน

ดังนั้น การทำกิจกรรมบนเตียงที่ยาวนาน ไม่ได้แปลว่าผู้หญิงจะชอบเสมอไป เวลาที่เพอร์เฟกต์ที่สุดสำหรับการสอดใส่คือ 7-13 นาที สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ความอึด แต่เป็นจังหวะที่ใช่ อารมณ์ที่ตรงกัน และความเข้าอกเข้าใจ ระหว่างคนสองคนต่างหาก

