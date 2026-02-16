เปิดวาร์ป น้องเครป แฟนใหม่ ไผ่ ลิกค์ สวยมาก อวดภาพกุมมือ โชว์แหวนเพชร
ไผ่ ลิกค์ เปิดตัว ‘น้องเครป’ แฟนสาวสุดสวย โชว์โมเมนต์กุมมือสวมแหวนเพชร พักการเมืองหันมาพึ่งความหวาน ส่องโมเมนต์อวดกุหลาบช่อโต ของขวัญแบรนด์หรูรับวาเลนไทน์
เทศกาลวาเลนไทน์ปีนี้บอกเลยว่ากลิ่นความรักหอมฟุ้งไปทั่วโซเชียล เพราะไม่ได้มีแค่คนการเมืองอย่าง ทิม พิธา ที่เปิดตัวหวานกับ ก้อย อรัชพร จนมดขึ้นเท่านั้น แต่ฝั่ง ไผ่ ลิกค์ หรือ ไผ่ วันพอยท์ ขอพักรบเรื่องการเมืองที่แสนปวดหัว มาเปิดตัวหวานใจสาวสวยให้โลกได้รับรู้แบบจัดเต็ม
ความหวานครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ชไผ่ ลิกค์ เริ่มต้นเปิดโหมดคลั่งรักด้วยภาพกุมมือสาวปริศนาข้างกาย แต่ที่สะดุดตาที่สุดคือแหวนเพชรเม็ดงามบนนิ้วนางข้างซ้าย พร้อมข้อความกำราบเบาๆ ว่า “Happy Valentine’s Day นะ อะไรผ่านมาให้ผ่านไปทำตัวดี ๆ นะ”
ไม่ปล่อยให้สงสัยนาน เจ้าตัวโพสต์ภาพคู่เปิดหน้า น้องเครป แฟนสาวแบบชัดเจน พร้อมแท็กอินสตาแกรมฝ่ายหญิงและแคปชั่นสุดผ่อนคลายว่า “ไม่มีอะไรจะพูดให้ภาพมันเล่าเรื่อง การเมืองปวดหัวเปลี่ยนบ้าง” ทำเอาเพื่อนฝูงและแฟนคลับแห่เข้ามาแซวกันยกใหญ่
ทางด้านแฟนสาวอย่าง น้องเครปก็ได้โพสต์โมเมนต์แห่งความสุขผ่านทางอินสตาแกรม โชว์กุหลาบสีม่วงช่อมหึมาและของขวัญแบรนด์หรูในวันแห่งความรัก พร้อมเปิดตัวด้วยรูปคู่พร้อมแคปชั่นภาษาอังกฤษที่แปลเป็นไทยแล้วกินใจสุดๆ ว่า “สุขสันต์วันวาเลนไทน์แด่คนที่เป็นเหมือนบ้านของฉัน ไม่ว่าโลกใบนี้จะวุ่นวายแค่ไหน ตราบใดที่เรายังจับมือกันไว้ ฉันก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้น รักเธอนะ”
ดูโพสต์นี้บน Instagram
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ไผ่ ลิกค์ ยินดีนับคะแนนใหม่ แต่ภาษีประชาชนจ่าย ‘ไอซ์’ ท้าสาบาน ทุจริตขอให้ไม่ตายดี
- ไผ่ ลิกค์ ควงครอบครัวใช้สิทธิ เลือกตั้ง-ประชามติ กำแพงเพชร ลั่นมั่นใจ 1,000%
- ย้อนโมเมนต์ ทิม พิธา-ก้อย อรัชพร สบตาตลอดรายการ ตอบคำถาม มีแฟนเป็นนักการเมืองดียังไง
- “ไผ่ ลิกค์” ยอมรับรู้จัก “ป้าแม้ว” จริง พยายามห้ามแล้ว หลังป่วนพรรคส้ม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: