เปิดวาร์ป น้องเครป แฟนใหม่ ไผ่ ลิกค์ สวยมาก อวดภาพกุมมือ โชว์แหวนเพชร

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 ก.พ. 2569 11:13 น.| อัปเดต: 16 ก.พ. 2569 11:14 น.
ไผ่ ลิกค์ เปิดตัว น้องเครป แฟนสาว

ไผ่ ลิกค์ เปิดตัว ‘น้องเครป’ แฟนสาวสุดสวย โชว์โมเมนต์กุมมือสวมแหวนเพชร พักการเมืองหันมาพึ่งความหวาน ส่องโมเมนต์อวดกุหลาบช่อโต ของขวัญแบรนด์หรูรับวาเลนไทน์

เทศกาลวาเลนไทน์ปีนี้บอกเลยว่ากลิ่นความรักหอมฟุ้งไปทั่วโซเชียล เพราะไม่ได้มีแค่คนการเมืองอย่าง ทิม พิธา ที่เปิดตัวหวานกับ ก้อย อรัชพร จนมดขึ้นเท่านั้น แต่ฝั่ง ไผ่ ลิกค์ หรือ ไผ่ วันพอยท์ ขอพักรบเรื่องการเมืองที่แสนปวดหัว มาเปิดตัวหวานใจสาวสวยให้โลกได้รับรู้แบบจัดเต็ม

ความหวานครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ชไผ่ ลิกค์ เริ่มต้นเปิดโหมดคลั่งรักด้วยภาพกุมมือสาวปริศนาข้างกาย แต่ที่สะดุดตาที่สุดคือแหวนเพชรเม็ดงามบนนิ้วนางข้างซ้าย พร้อมข้อความกำราบเบาๆ ว่า “Happy Valentine’s Day นะ อะไรผ่านมาให้ผ่านไปทำตัวดี ๆ นะ”

ไผ่ ลิกค์ และ น้องเครป-2
ภาพจาก Instagram : paionepoint

ไม่ปล่อยให้สงสัยนาน เจ้าตัวโพสต์ภาพคู่เปิดหน้า น้องเครป แฟนสาวแบบชัดเจน พร้อมแท็กอินสตาแกรมฝ่ายหญิงและแคปชั่นสุดผ่อนคลายว่า “ไม่มีอะไรจะพูดให้ภาพมันเล่าเรื่อง การเมืองปวดหัวเปลี่ยนบ้าง” ทำเอาเพื่อนฝูงและแฟนคลับแห่เข้ามาแซวกันยกใหญ่

ทางด้านแฟนสาวอย่าง น้องเครปก็ได้โพสต์โมเมนต์แห่งความสุขผ่านทางอินสตาแกรม โชว์กุหลาบสีม่วงช่อมหึมาและของขวัญแบรนด์หรูในวันแห่งความรัก พร้อมเปิดตัวด้วยรูปคู่พร้อมแคปชั่นภาษาอังกฤษที่แปลเป็นไทยแล้วกินใจสุดๆ ว่า “สุขสันต์วันวาเลนไทน์แด่คนที่เป็นเหมือนบ้านของฉัน ไม่ว่าโลกใบนี้จะวุ่นวายแค่ไหน ตราบใดที่เรายังจับมือกันไว้ ฉันก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้น รักเธอนะ”

ไผ่ ลิกค์ เปิดตัวคนรัก น้องเครป
ภาพจาก Instagram : paionepoint

ไผ่ ลิกค์ และ น้องเครปน้องเครปแฟนไผ่ ลิกค์น้องเครปแฟนไผ่ ลิกค์-2น้องเครป-2 น้องเครป น้องเครป-3 น้องเครป-4

 

ดูโพสต์นี้บน Instagram

 

โพสต์ที่แชร์โดย Pai leeke (@paionepoint)

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

