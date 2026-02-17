บันเทิง

บี้ สุกฤษฎิ์ ตอบแล้ว มีโอกาสหวนจับไมค์-ขึ้นคอนเสิร์ต ตามคำเรียกร้องแฟนๆ หรือไม่?

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 16:56 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 17:00 น.
เรียกได้ว่าหนุ่มคนนี้ห่างหายจากวงการบันเทิงไปนานหลายปีเลยทีเดียว สำหรับดารานักร้องขวัญใจมหาชน อย่าง บี้ สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว หรือ บี้ เดอะสตาร์ ที่เขาตัดสินใจเดินหน้าทางธรรมแบบเต็มตัว ส่วนใหญ่ภาพและคลิปที่เห็นในโซเชียลของเจ้าตัวมักจะมีแต่กิจกรรมภายในวัดทั้งนั้น

จนแฟนคลับหลายคนบ่นคิดถึงเสียงร้อง และฝีมือการแสดงของหนุ่มบี้เป็นอย่างมาก ทั้งยังมีคนพยายามเรียกร้องให้ บี้ เดอะสตาร์ จัดคอนเสิร์ตให้แฟน ๆ หายคิดถึงสักครั้งก็ยังดี

ล่าสุดผู้ใช้บัญชีติ๊กต็อก @wongsa1011 คาดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในแฟนคลับของ บี้ สุกฤษฎิ์ ได้โพสต์คลิปขณะพูดคุยกับนักร้องดัง โดยถามถึงเรื่องคลิปที่มีคนถามเรื่องคอนเสิร์ต ซึ่ง บี้ ก็รีบตอบทันทีว่า “เห็นคลิปดังกล่าวแล้ว เขาบอกว่าตังหมดเมื่อไหร่ไปจัดคอนเสิร์ตด้วยนะ” แฟนคลับเลยถามย้ำอีกครั้งว่า “แล้วเมื่อไหร่คะ?” บี้ สกฤษฎิ์ ตอบกลับแบบชัดเจนว่า “โอ๊ย ยาก!!”

งานนี้แม้แฟนคลับจะยังไม่สมหวังเรื่องการหลอกล่อศิลปินที่รักให้จัดคอนเสิร์ตอีกครั้ง แทนการเข้าวัดบ้าง แต่อย่างน้อยการที่ได้เห็นนักร้องในดวงใจยังคงมีความสุขกับสิ่งที่เขาทำอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าดีใจมาก ๆ แล้วสำหรับกลุ่มแฟนคลับ

@wongsa1011

เครดิตโพสต์ เภแตง คุณแม่สุดคุ้ม #บี้สุกฤษฎิ์ #biesukrit_w #บี้เดอะสตาร์ #เทรนด์วันนี้ #ดันขึ้นฟีดที

♬ original sound – จา/บิลเลียนแนร์ – จา/บิลเลียนแนร์

อ้างอิงจาก : TikTok @wongsa1011

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ภาพแสดงการเปรียบเทียบยอดขายและกำไรของสุกี้ตี๋น้อยในปี 2568

สุกี้ตี๋น้อย เฉลย กำไรลด ปี 2568 ทั้งที่ยอดขายเพิ่ม ฟังสาเหตุเข้าใจทันที

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569
พั้นช์คุง ลิงหิมะวัย 6 เดือนเริ่มปรับตัวเข้าฝูงแล้ว

ภาพล่าสุด พั้นช์คุง ลิงหิมะเข้าฝูงแล้ว เพื่อนลิงเอ็นดู มูฟออนหลังกอดตุ๊กตาโดดเดี่ยว

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569

ตั้งค่าหัวห้าหมื่น “แอล” ชายคลั่งขู่ยิงเด็กนักเรียน คุยครอบครัวกล่อมมอบตัว

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569

“กัน จอมพลัง” เปิดภาพเขมรขุดคูเลตยาวหลายกิโลฯ เชื่อวางแผนบางอย่าง

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569
