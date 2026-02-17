บี้ สุกฤษฎิ์ ตอบแล้ว มีโอกาสหวนจับไมค์-ขึ้นคอนเสิร์ต ตามคำเรียกร้องแฟนๆ หรือไม่?
ชัดเจน บี้ สุกฤษฎิ์ ตอบแล้ว มีโอกาสหวนจับไมค์-ขึ้นเวทีคอนเสิร์ต อีกครั้งหรือไม่? หลังแฟนคลับเรียกร้องด้วยความคิดถึง
เรียกได้ว่าหนุ่มคนนี้ห่างหายจากวงการบันเทิงไปนานหลายปีเลยทีเดียว สำหรับดารานักร้องขวัญใจมหาชน อย่าง บี้ สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว หรือ บี้ เดอะสตาร์ ที่เขาตัดสินใจเดินหน้าทางธรรมแบบเต็มตัว ส่วนใหญ่ภาพและคลิปที่เห็นในโซเชียลของเจ้าตัวมักจะมีแต่กิจกรรมภายในวัดทั้งนั้น
จนแฟนคลับหลายคนบ่นคิดถึงเสียงร้อง และฝีมือการแสดงของหนุ่มบี้เป็นอย่างมาก ทั้งยังมีคนพยายามเรียกร้องให้ บี้ เดอะสตาร์ จัดคอนเสิร์ตให้แฟน ๆ หายคิดถึงสักครั้งก็ยังดี
ล่าสุดผู้ใช้บัญชีติ๊กต็อก @wongsa1011 คาดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในแฟนคลับของ บี้ สุกฤษฎิ์ ได้โพสต์คลิปขณะพูดคุยกับนักร้องดัง โดยถามถึงเรื่องคลิปที่มีคนถามเรื่องคอนเสิร์ต ซึ่ง บี้ ก็รีบตอบทันทีว่า “เห็นคลิปดังกล่าวแล้ว เขาบอกว่าตังหมดเมื่อไหร่ไปจัดคอนเสิร์ตด้วยนะ” แฟนคลับเลยถามย้ำอีกครั้งว่า “แล้วเมื่อไหร่คะ?” บี้ สกฤษฎิ์ ตอบกลับแบบชัดเจนว่า “โอ๊ย ยาก!!”
งานนี้แม้แฟนคลับจะยังไม่สมหวังเรื่องการหลอกล่อศิลปินที่รักให้จัดคอนเสิร์ตอีกครั้ง แทนการเข้าวัดบ้าง แต่อย่างน้อยการที่ได้เห็นนักร้องในดวงใจยังคงมีความสุขกับสิ่งที่เขาทำอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าดีใจมาก ๆ แล้วสำหรับกลุ่มแฟนคลับ
