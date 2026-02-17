รวบมือเจียรตู้ ATM หนึ่งในแก๊งปล้นรถขนเงิน 16 ล้านในตำนาน! อ้างเมาอารมณ์ชั่ววูบ
จากคดีงัดแงะธรรมดา สู่การกระชากหน้ากากอาชญากรระดับพระกาฬ ตำรวจนางรอง ตามแกะรอยกระบะสีเทาจนพบตัว มืองัดตู้ ATM อ้างเมาอารมณ์ชั่ววูบ แต่ประวัติเก่าทำเอาชุดสืบสวนตะลึง พบเป็นหนึ่งในแก๊งปล้นรถขนเงินพันล้านในตำนาน!
หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.นางรอง ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.อานนท์ เหล็กดี ผกก.สภ.นางรอง ได้ใช้เวลาเพียงไม่กี่วันในการแกะรอยคนร้ายควบรถกระบะอีซูซุ สีเทา บุกงัดตู้ ATM ธนาคารออมสิน หน้าร้านทวีกิจ สาขาบ้านหนองโบสถ์ จ.บุรีรัมย์ โดยใช้เครื่องเจียรพยายามชำแหละตู้เหล็กเพื่อเอาเงินสด เมื่อช่วงกลางดึกวันที่ 11 ก.พ.ที่ผ่านมา
งานนี้ “นายน้อย” หรือนายสิทธิชัย วัย 58 ปี พยายามเล่นสงครามประสาทกับเจ้าหน้าที่ด้วยการปฏิเสธเสียงแข็งว่า ไม่ใช่คนในวงจรปิด แต่เมื่อเจอพลังการสืบสวนเชิงลึกและหลักฐานมัดตัวแน่นหนา สุดท้ายเสือเก่าก็ต้องจำนนด้วยหลักฐาน สารภาพหมดเปลือกว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
นายน้อย ผู้ก่อเหตุสารภาพว่า คืนเกิดเหตุตนเพียงแค่ขับรถออกมาหาซื้อเหล้าดื่มต่อ แต่ร้านค้าปิดหมด เมื่อเห็นตู้ ATM ตั้งไร้คนเฝ้าจึงเกิดอารมณ์ชั่ววูบงัดเครื่องมือช่างหลังรถออกมาจัดการเจียรตู้หวังลาภลอย แต่สู้กับเหล็กกล้าอยู่ 30 นาทีจนเหงื่อท่วมเริ่มส่างเมาจึงคิดได้ว่าไม่ควรทำและขับรถกลับบ้านไปเฉยๆ โดยไม่ได้เงินไปแม้แต่บาทเดียว
แต่ที่เด็ดไปกว่านั้นคือประวัติที่ผ้านๆ มา ซึ่งตำรวจขุดพบจากการตรวจสอบระเบียนประวัติอาชญากร ปรากฎว่า นายน้อยไม่ใช่หัวขโมยกระจอกทั่วไป เพราะในปี 2553 เคยร่วมกับพวกปล้นรถขนเงินอุกอาจในเขตประเวศ กรุงเทพฯ กวาดเงินสดไปมหาศาลกว่า 16.9 ล้านบาท เป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศในขณะนั้น
พ.ต.อ.อานนท์ เหล็กดี ระบุว่า ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลในเชิงลึกว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมาผู้ต้องหารายนี้ได้ไปก่อเหตุในพื้นที่อื่นอีกหรือไม่ แม้ทางธนาคารจะมีประกันภัยและยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการในทันทีเนื่องจากต้องรอขั้นตอนทางกฎหมายของเจ้าทุกข์ แต่ทางตำรวจยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด เพราะพฤติการณ์ชี้ชัดว่าเป็นอาชญากรมืออาชีพที่ย่ามใจก่อเหตุอุกอาจกลางชุมชน.
