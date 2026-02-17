ข่าวอาชญากรรม

รวบมือเจียรตู้ ATM หนึ่งในแก๊งปล้นรถขนเงิน 16 ล้านในตำนาน! อ้างเมาอารมณ์ชั่ววูบ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 16:49 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 16:49 น.
65
โจรงัดตู้เอทีเอ็มบุรีรัมย์ ถูกจับแล้ว

จากคดีงัดแงะธรรมดา สู่การกระชากหน้ากากอาชญากรระดับพระกาฬ ตำรวจนางรอง ตามแกะรอยกระบะสีเทาจนพบตัว มืองัดตู้ ATM อ้างเมาอารมณ์ชั่ววูบ แต่ประวัติเก่าทำเอาชุดสืบสวนตะลึง พบเป็นหนึ่งในแก๊งปล้นรถขนเงินพันล้านในตำนาน!

หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.นางรอง ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.อานนท์ เหล็กดี ผกก.สภ.นางรอง ได้ใช้เวลาเพียงไม่กี่วันในการแกะรอยคนร้ายควบรถกระบะอีซูซุ สีเทา บุกงัดตู้ ATM ธนาคารออมสิน หน้าร้านทวีกิจ สาขาบ้านหนองโบสถ์ จ.บุรีรัมย์ โดยใช้เครื่องเจียรพยายามชำแหละตู้เหล็กเพื่อเอาเงินสด เมื่อช่วงกลางดึกวันที่ 11 ก.พ.ที่ผ่านมา

งานนี้ “นายน้อย” หรือนายสิทธิชัย วัย 58 ปี พยายามเล่นสงครามประสาทกับเจ้าหน้าที่ด้วยการปฏิเสธเสียงแข็งว่า ไม่ใช่คนในวงจรปิด แต่เมื่อเจอพลังการสืบสวนเชิงลึกและหลักฐานมัดตัวแน่นหนา สุดท้ายเสือเก่าก็ต้องจำนนด้วยหลักฐาน สารภาพหมดเปลือกว่าเป็นคนก่อเหตุจริง

นายน้อย ผู้ก่อเหตุสารภาพว่า คืนเกิดเหตุตนเพียงแค่ขับรถออกมาหาซื้อเหล้าดื่มต่อ แต่ร้านค้าปิดหมด เมื่อเห็นตู้ ATM ตั้งไร้คนเฝ้าจึงเกิดอารมณ์ชั่ววูบงัดเครื่องมือช่างหลังรถออกมาจัดการเจียรตู้หวังลาภลอย แต่สู้กับเหล็กกล้าอยู่ 30 นาทีจนเหงื่อท่วมเริ่มส่างเมาจึงคิดได้ว่าไม่ควรทำและขับรถกลับบ้านไปเฉยๆ โดยไม่ได้เงินไปแม้แต่บาทเดียว

นายน้อย โจรตู้เอทีเอ็ม
แฟ้มภาพ

แต่ที่เด็ดไปกว่านั้นคือประวัติที่ผ้านๆ มา ซึ่งตำรวจขุดพบจากการตรวจสอบระเบียนประวัติอาชญากร ปรากฎว่า นายน้อยไม่ใช่หัวขโมยกระจอกทั่วไป เพราะในปี 2553 เคยร่วมกับพวกปล้นรถขนเงินอุกอาจในเขตประเวศ กรุงเทพฯ กวาดเงินสดไปมหาศาลกว่า 16.9 ล้านบาท เป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศในขณะนั้น

พ.ต.อ.อานนท์ เหล็กดี ระบุว่า ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลในเชิงลึกว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมาผู้ต้องหารายนี้ได้ไปก่อเหตุในพื้นที่อื่นอีกหรือไม่ แม้ทางธนาคารจะมีประกันภัยและยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการในทันทีเนื่องจากต้องรอขั้นตอนทางกฎหมายของเจ้าทุกข์ แต่ทางตำรวจยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด เพราะพฤติการณ์ชี้ชัดว่าเป็นอาชญากรมืออาชีพที่ย่ามใจก่อเหตุอุกอาจกลางชุมชน.

ภาพ สวท.บุรีรัมย์ กรมประชาสัมพันธ์
ภาพ สวท.บุรีรัมย์ กรมประชาสัมพันธ์
ภาพ สวท.บุรีรัมย์ กรมประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ลาล่า อวดร่างทองในวัยเลข 4 เสิร์ฟลุกส์อาหมวยชุดซีทรูแดงสุดแซ่บ ทำตะลึงทั้งโซเชียล บันเทิง

ลาล่า อวดร่างทองในวัยเลข 4 เสิร์ฟลุกส์อาหมวยชุดซีทรูแดงสุดแซ่บ ทำตะลึงทั้งโซเชียล

4 นาที ที่แล้ว
ภาพแสดงการเปรียบเทียบยอดขายและกำไรของสุกี้ตี๋น้อยในปี 2568 เศรษฐกิจ

สุกี้ตี๋น้อย เฉลย กำไรลด ปี 2568 ทั้งที่ยอดขายเพิ่ม ฟังสาเหตุเข้าใจทันที

9 นาที ที่แล้ว
พั้นช์คุง ลิงหิมะวัย 6 เดือนเริ่มปรับตัวเข้าฝูงแล้ว ข่าวต่างประเทศ

ภาพล่าสุด พั้นช์คุง ลิงหิมะเข้าฝูงแล้ว เพื่อนลิงเอ็นดู มูฟออนหลังกอดตุ๊กตาโดดเดี่ยว

17 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตั้งค่าหัวห้าหมื่น “แอล” ชายคลั่งขู่ยิงเด็กนักเรียน คุยครอบครัวกล่อมมอบตัว

19 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” เปิดภาพเขมรขุดคูเลตยาวหลายกิโลฯ เชื่อวางแผนบางอย่าง

28 นาที ที่แล้ว
ปิดโรงเรียนในลาดหลุมแก้วเพื่อความปลอดภัยจากเหตุการณ์คนร้ายมีอาวุธ. ข่าว

ด่วน! สั่งปิดโรงเรียนใน “ลาดหลุมแก้ว” ทั้งอำเภอวันนี้ ตร.ล่าชายคลั่ง แหกด่านข้ามจังหวัด

33 นาที ที่แล้ว
สรุปดราม่า &quot;แอน อรดี&quot; เพจดังกุข่าว กิ๊กนักร้องหนุ่มร่างทอง ค่ายเพลงอ้าง โปรโมทผลงานใหม่ บันเทิง

สรุปดราม่า “แอน อรดี” เพจดังกุข่าว กิ๊กนักร้องหนุ่มร่างทอง ค่ายเพลงอ้าง โปรโมทผลงานใหม่

51 นาที ที่แล้ว
เปิดทรัพย์สิน แก้วตา ธิษะณา สส.เก่าพรรคส้ม ประวัติ โปรไฟล์ไม่ธรรมดา เศรษฐกิจ

เปิดทรัพย์สิน แก้วตา ธิษะณา สส.เก่าพรรคส้ม ประวัติ โปรไฟล์ไม่ธรรมดา

59 นาที ที่แล้ว
ผอ. กกต. กำแพงเพชร ท้าทายให้เจาะระบบบัตรเลือกตั้ง ข่าวการเมือง

ผอ.กกต.กำแพงเพชร ท้า “ยอมลาออก” ใครเจาะความลับบัตรเลือกตั้งได้ อจ.เจษฎ์ รับทันที

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นิกกี้ ยินดี ก้อย-พิธา คบกัน ยันไม่ได้เศร้า ยอมรับใช้ชีวิตบ้ากาม เสียคนเพราะผู้หญิง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ภูมิธรรม” เตรียมดำเนินคดี คนปล่อยเฟคนิวส์ คุมกลาโหม ยังไม่ได้แบ่งกระทรวง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต.สระแก้ว โชว์โปร่งใส ยัน แยกเก็บบัตรเลือกตั้ง-ต้นขั้ว แม้เก็บในโกดังเดียวกัน ข่าวการเมือง

กกต.สระแก้ว โชว์โปร่งใส ยัน แยกเก็บบัตรเลือกตั้ง-ต้นขั้ว แม้เก็บในโกดังเดียวกัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้าราชการลาบวช ถวายกุศล พระพันปีหลวง ไม่นับเป็นวันลา ครม.อนุมัติแล้ว ข่าว

ข้าราชการลาบวช ถวายกุศล พระพันปีหลวง ไม่นับเป็นวันลา ครม.อนุมัติแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงไต้หวัน เจอคุก 3 เดือน เปิดโทรโข่งด่าเพื่อนบ้าน เกือบทุกคืน นานเป็นปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด นักเต้นสาว รายการ Got Talent จบชีวิตตัวเอง หลังโดนจับคดีข่มขืน บันเทิง

สลด นักเต้นสาว รายการ Got Talent จบชีวิตตัวเอง หลังโดนจับคดีข่มขืน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต่าย ชุติมา ปัดข่าวลือรักหนุ่มเกาหลี ยันเป็นคนไทย บันเทิง

ต่าย ชุติมา เฉลยแล้วหวานใจตัวจริง หลังข่าวลือรัก CEO เกาหลี คบมา 6 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บุรีรัมย์ เตรียมพร้อมรับมือ “Pre-season” และ “สนามแรก” ประเดิม MotoGP

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ มนัส สุวรรณรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่มีผลงานโดดเด่น ข่าวการเมือง

ประวัติ มนัส สุวรรณรินทร์ รองผู้ว่าฯ นครราชสีมา คนใหม่ ไฟแรง ดีกรีไม่ธรรมดา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดทน หญิงอินเดียนับร้อย บุกพังร้านเหล้า ฉุนผัวเมาแล้วตบตี-ข่มขืน ข่าวต่างประเทศ

สุดทน หญิงอินเดียนับร้อย บุกพังร้านเหล้า ฉุนผัวเมาแล้วตบตี-ข่มขืน สุดท้ายโดนฟ้องกลับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เพชร กรุณพล” เปิดใบเสร็จติดตั้งแอร์ โต้ข้อกล่าวหาปกปิดศูนย์ IO

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปวิธีแก้ YouTube ล่มดูไม่ได้ 18 ก.พ. 69 ให้ทำตามนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เงินเดือนข้าราชการ ก.พ. 69 เงินบำนาญ เงินทหารเกณฑ์ โอนเข้าวันไหน?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักโทษคดีข่มขืนสาดน้ำเดือด ลวกของลับเพื่อนร่วมคุก เนื้อหลุดล่อนสยอง ข่าวต่างประเทศ

นักโทษคดีข่มขืนสาดน้ำเดือด ลวกของลับเพื่อนร่วมคุก เนื้อหลุดร่อนสยอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ยันยังไม่ได้คุยกับ “ธรรมนัส” ยังไม่เชิญพรรคมาคุยเพิ่ม พักบ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 18 ก.พ. 69 ประกาศครั้งที่ 1 ขายออก 72,600 บาท เปิดตลาดร่วงแรง 350 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 16:49 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 16:49 น.
65
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลาล่า อวดร่างทองในวัยเลข 4 เสิร์ฟลุกส์อาหมวยชุดซีทรูแดงสุดแซ่บ ทำตะลึงทั้งโซเชียล

ลาล่า อวดร่างทองในวัยเลข 4 เสิร์ฟลุกส์อาหมวยชุดซีทรูแดงสุดแซ่บ ทำตะลึงทั้งโซเชียล

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569
ภาพแสดงการเปรียบเทียบยอดขายและกำไรของสุกี้ตี๋น้อยในปี 2568

สุกี้ตี๋น้อย เฉลย กำไรลด ปี 2568 ทั้งที่ยอดขายเพิ่ม ฟังสาเหตุเข้าใจทันที

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569
พั้นช์คุง ลิงหิมะวัย 6 เดือนเริ่มปรับตัวเข้าฝูงแล้ว

ภาพล่าสุด พั้นช์คุง ลิงหิมะเข้าฝูงแล้ว เพื่อนลิงเอ็นดู มูฟออนหลังกอดตุ๊กตาโดดเดี่ยว

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569

ตั้งค่าหัวห้าหมื่น “แอล” ชายคลั่งขู่ยิงเด็กนักเรียน คุยครอบครัวกล่อมมอบตัว

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button