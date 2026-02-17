บันเทิง

“แจ็คกี้” สยบดราม่ารักต่างวัย 10 ปี “ครูซ เบ็คแฮม” ฟาดกลับจอมเสี้ยมไม่เลี้ยง

เผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 15:05 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 15:06 น.
94
แจ๊คกี้ อาโพสเทล ประวัติ
แฟ้มภาพ

หวานฉ่ำรับวาเลนไทน์! แฟนสาวรุ่นพี่ แจ็คกี้ อาโพสเทล โพสต์ซึ้งถึง ครูซ เบ็คแฮม ยันช่องว่างระหว่างวัยไม่ใช่ปัญหา แม้ถูกทัวร์ลงเรื่องอายุที่ห่างกันถึง 10 ปี ขณะที่ฝ่ายชายเรียกเต็มปาก “อีกครึ่งหนึ่งของชีวิต” ท่ามกลางศึกร้าวลึกของพี่ชายคนโต

กลายเป็นคู่รักที่ถูกจับตามองมากที่สุดคู่หนึ่งในแวดวงบันเทิงต่างประเทศ สำหรับ ครูซ เบ็คแฮม ลูกชายคนเล็กของบ้านเบ็คแฮม และ แจ็คกี้ อาโพสเทล ศิลปินสาววัย 30 ปี ที่ล่าสุดทั้งคู่ได้ออกมาตอกย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นผ่านโซเชียลมีเดียในวันแห่งความรัก เพื่อสยบกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่อง “Age-Gap” หรือรักต่างวัย

แจ็คกี้ได้โพสต์ภาพสุดหวานขณะกุมมือและจูบกับครูซ พร้อมข้อความบีบคั้นอารมณ์ว่า เมื่ออยู่กับคุณ ทุกอย่างมันชัดเจน และไม่มีเสียงรบกวนใดๆ เธอยังเสริมอีกว่าครูซสามารถรับรู้ความรู้สึกของเธอได้โดยไม่ต้องเอ่ยปาก และสิ่งที่เธอรักที่สุดคือ วิธีการที่เขาเลือกจะรักเธอ

ทางด้านครูซ วัย 21 ปี หมาดๆ ก็ไม่น้อยหน้า โพสต์ภาพจูบหน้าผากแฟนสาวบนเรือหรู พร้อมแคปชั่นระบุ “คุณคืออีกครึ่งหนึ่งของผม ผมรักคุณสุดหัวใจ” ซึ่งถือเป็นการยืนยันสถานะที่ชัดเจนหลังจากที่ทั้งคู่เริ่มเปิดตัวต่อสาธารณะเมื่อช่วงปี 2024 ที่ผ่านมา

ครูซ จูบหน้าผากแฟนสาวบนเรือหรู พร้อมแคปชั่น "แจ๊คกี้ คุณคืออีกครึ่งหนึ่งของผม ผมรักคุณสุดหัวใจ"
ภาพ IG @cruzbeckham

ก่อนหน้านี้ แจ็คกี้เคยกลายเป็นประเด็นร้อนเมื่อครั้งไปร่วมงานปารีส แฟชั่นวีค เพื่อให้กำลังใจ วิคตอเรีย เบ็คแฮม โดยมีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์แซะเรื่องอายุที่ห่างกันถึง 10 ปีว่า “แปลก” ซึ่งเธอได้ตอกกลับอย่างมีชั้นเชิงว่า ที่เธอเดตกับครูซเพราะเขาเป็นคนใจดี ฉลาด มีความรับผิดชอบ และมีความเป็นผู้ใหญ่สูง

อย่างไรก็ตาม ความหวานของคู่เล็กดูจะสวนทางกับบรรยากาศในตระกูลเบ็คแฮมที่กำลังมาคุ หลังจาก บรู๊คลิน พี่ชายคนโตออกมาเปิดใจร้าวระบุว่า ไม่ขอคืนดีกับครอบครัว และอ้างพ่อแม่พยายามทำลายความสัมพันธ์ของเขากับเมียรัก นิโคลา เพลต์ซ รวมถึงกล่าวหาน้องๆ ถูกส่งมาโจมตีเขาทางโซเชียลก่อนจะบล็อกเขาไป

แต่ดูเหมือนงานนี้ ครูซจะพยายามประคองความสัมพันธ์พี่น้องไว้ โดยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาเพิ่งลงภาพย้อนวัยสมัยเด็กที่มีเขาร่วมเฟรมกับบรู๊คลินและโรมีโอ ซึ่งถือเป็นการเคลื่อนไหวที่นิ่งสงบที่สุดท่ามกลางพายุข่าวลือการตัดขาดพี่น้องในขณะนี้.

แจ็คกี้ อาโพสเทล ศิลปินสาววัย 30 ปี กับแฟนหนุ่ม ครูซ เบ็คแฮม
ภาพ instagram @jackie.apostel
แจ็คกี้ อาโพสเทล ศิลปินสาววัย 30 ปี
ภาพ instagram @jackie.apostel
ภาพ instagram @jackie.apostel

แจ็คกี้ อาโพสเทล ประวัติสาวลูกครึ่งบราซิล-เยอรมนี

สำหรับประวัติของแจ็คกี้นั้น เธอเป็นสาวลูกครึ่งบราซิล-เยอรมนี ที่มีใจรักในเสียงดนตรีมาตั้งแต่เด็ก เริ่มเล่นเปียโนและศึกษาด้านกวีนิพนธ์ตั้งแต่อายุเพียง 2 ขวบ พื้นฐานเหล่านี้หล่อหลอมให้เข้าสู่เส้นทางสายดนตรีอย่างเต็มตัว

แม้เธอเคยชิมลางในฐานะศิลปินและปล่อยอีพีที่ชื่อ “The Reformation” ในปี 2020 แต่หลังจากนั้นเพียง 2 ปี เธอประกาศผ่านโซเชียลมีเดียว่า ได้ตัดสินใจยุติบทบาทการเป็นนักร้องเบื้องหน้า เพื่อมุ่งมั่นกับการทำงานเบื้องหลังในฐานะนักแต่งเพลงและ โปรดิวเซอร์ อย่างเต็มตัว ซึ่งถือเป็นสายงานที่เธอหลงใหลและทำได้ดีเยี่ยมจนถึงปัจจุบัน

ที่มา : People , USMagazine

Jackie Apostel แฟนลูกชายเบ็คแฮม
ภาพ instagram @jackie.apostel
ครูซ เบ็คแฮม แจ๊คกี้ อาโพสเทล
ภาพ instagram @jackie.apostel
ภาพ instagram @jackie.apostel
ภาพ instagram
ภาพงานฉลองวันเกิด ครูซ เบ็คแฮม ครบรอบ 21 ปี
ภาพ instagram

