วิจัยเผย ยาไวอากร้า ลดเสี่ยงโรคหัวใจ เบาหวาน สมองเสื่อม ไม่ใช่แค่เรื่องบนเตียง
มากกว่าแค่เรื่องบนเตียง วิจัยพบ “ยาขยายหลอดเลือด” ไวอากร้า มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้าน ที่ผู้ชายหลายคนอาจกำลังพลาดโอกาสนี้
เป็นเวลานานหลายทศวรรษที่คนส่วนใหญ่มองว่า ยาแก้ปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ หรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อ “ยาเม็ดสีฟ้า” ไวอากร้า มีประโยชน์เพียงแค่ช่วยให้ผู้ชายสามารถทำกิจกรรมบนเตียงได้ราบรื่นขึ้น แต่งานวิจัยใหม่กลับชี้ให้เห็นว่า ยาเหล่านี้อาจมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมหาศาลนอกเหนือจากเรื่องเซ็กส์
งานวิจัยล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสาร World Journal of Men’s Health พบว่าการทานยารักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ อาจช่วยลดความเสี่ยงและบรรเทาอาการของโรคต่างๆ ได้แก่
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
โรคเบาหวาน
ปัญหาต่อมลูกหมากโตและระบบทางเดินปัสสาวะผิดปกติ
นอกจากนี้ งานวิจัยก่อนหน้ายังเคยระบุว่า ยาในกลุ่มนี้อาจช่วยลดความเสี่ยงในการเกิด โรคอัลไซเมอร์ ได้อีกด้วย
ตัวยาทำงานอย่างไร? ยาไวอากร้าและยาในกลุ่มเดียวกันจัดอยู่ในประเภท “PDE5 inhibitors” ซึ่งมีกลไกยับยั้งเอนไซม์ที่ทำให้กล้ามเนื้อตึงและหลอดเลือดตีบแคบ เมื่อตัวยาออกฤทธิ์ หลอดเลือดจะคลายตัว ส่งผลให้ระบบการไหลเวียนโลหิตทั่วร่างกายทำงานได้ดีขึ้น รวมถึงเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงอวัยวะเพศด้วย
นักวิจัยระบุว่า การไหลเวียนของเลือดที่ดีขึ้นและกล้ามเนื้อที่ผ่อนคลายนี้เอง ที่เป็นกุญแจสำคัญในการเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง
น่าเสียดายที่ผู้ชายหลายคน ไม่ยอมใช้ยา
ข้อมูลระบุว่า ในสหรัฐอเมริกามีผู้ชายประมาณ 30-50 ล้านคนที่ประสบปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ผู้ชายที่อายุเกิน 40 ปี เกือบครึ่งหนึ่ง ล้วนมีปัญหานี้ แต่ตัวเลขกลับชี้ว่ามีเพียงประมาณ 24% เท่านั้นที่ยอมใช้ยารักษา
โซฟี สมิธ (Sophie Smith) พยาบาลผู้เชี่ยวชาญอาวุโสจาก Prostate Cancer UK ให้สัมภาษณ์กับ The Telegraph ว่า “เป็นเรื่องน่าเศร้าที่ผู้ชายหลายคนพลาดการรักษาง่ายๆ ที่ไม่เพียงแต่จะช่วยกอบกู้ชีวิตรักของพวกเขากลับคืนมา แต่หลักฐานยังชี้ให้เห็นว่ามันอาจช่วยให้อาการของโรคร้ายแรงอื่นๆ ดีขึ้นได้ด้วย” (อนึ่ง ยาเหล่านี้มักถูกแนะนำให้ผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากใช้ เนื่องจากตัวโรคส่งผลให้เกิดปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ)
สาเหตุของอาการนกเขาไม่ขัน ดร.จัสติน ฮูแมน จากแผนกทางเดินปัสสาวะของ Cedars-Sinai อธิบายว่า การแข็งตัวของอวัยวะเพศตามปกติต้องอาศัยการทำงานที่สอดประสานกันระหว่าง สมอง ฮอร์โมน เส้นประสาท หลอดเลือด และกล้ามเนื้อเรียบ หากมีความผิดปกติเกิดขึ้นในจุดใดจุดหนึ่งก็สามารถทำให้เกิดปัญหาได้ทันที
สาเหตุหลักมักมาจาก ปัญหาการไหลเวียนเลือด เช่น หลอดเลือดแดงแข็งตัว, ความดันโลหิตสูง, คอเลสเตอรอลสูง, และการสูบบุหรี่ รวมถึงความเสียหายของเส้นประสาท (เช่น จากโรคเบาหวาน หรือโรคทางระบบประสาท)
อย่างไรก็ตาม การใช้ยาในกลุ่มนี้ควรได้รับการประเมินความปลอดภัยและสั่งจ่ายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น เพื่อป้องกันผลข้างเคียงและปฏิกิริยากับยาตัวอื่นที่รับประทานอยู่ครับ
