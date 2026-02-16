ถ่ายทอดสดหวย 16 ก.พ. 69 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ลุ้นรางวัลที่ 1 และหวย N3
นับถอยหลังโค้งสุดท้าย! ชมสดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประวัติศาสตร์ 16 ก.พ. 69 “วันจ่าย” ตรุษจีน รับอั่งเปาก้อนโต
มาแล้ว วินาทีเปลี่ยนชีวิต ต้อนรับเช้าวันจันทร์กลางเดือนกุมภาพันธ์ ที่ตรงกับวันมงคล “วันจ่าย” ในเทศกาลตรุษจีน 2569 ถือเป็นฤกษ์งามยามดีที่เหล่าเศรษฐีหน้าใหม่จะได้ “รับโชคใหญ่” แทนอั่งเปา
กำสลากในมือของท่านไว้ให้แน่น ไม่ว่าจะเป็น สลากใบ, สลากดิจิทัล (แอปฯ เป๋าตัง) หรือสลากน้องใหม่ N3 (สามหลัก) แล้วมาร่วมลุ้นระทึกไปพร้อมๆ กัน กับการถ่ายทอดสดสัญญาณตรงจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ)
[คลิกชม ถ่ายทอดสดหวยรัฐบาล งวดวันที่ 16 ก.พ. 69 ที่นี่]
ท่านสามารถตรวจเช็กผลรางวัลได้ทุกช่องทาง ทั้งเว็บไซต์กองสลากฯ www.glo.or.th และแอปพลิเคชัน GLO Lottery Official (เริ่มสัญญาณถ่ายทอดสด เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป)
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง วันที่ 16 ก.พ. 69
- รางวัล 3 ตัวหน้า : รอผล
- รางวัล 2 ตัวหลัง : รอผล
- รางวัล 3 ตัวหลัง : รอผล
- รางวัลที่ 1 : รอผล
เช็กสถิติย้อนหลัง ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 5 งวดล่าสุด
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง วันที่ 1 ก.พ. 69
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 917 195
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 48
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 408 041
- รางวัลที่ 1 : 174629
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง งวด วันที่ 17 ม.ค. 69
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 299 815
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 02
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 662 – 363
- รางวัลที่ 1 : 878972
สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 2 ม.ค. 69
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 347 694
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 16
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 288 765
- รางวัลที่ 1 : 837706
สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 16 ธ.ค. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 431 176
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 52
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 014 449
- รางวัลที่ 1 : 763895
สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 1 ธ.ค. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 655 389
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 22
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 137 995
- รางวัลที่ 1 : 461252
