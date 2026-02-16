ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 16 ก.พ. 69 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ลุ้นรางวัลที่ 1 และหวย N3

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ก.พ. 2569 12:10 น.| อัปเดต: 16 ก.พ. 2569 15:00 น.
1,060

นับถอยหลังโค้งสุดท้าย! ชมสดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประวัติศาสตร์ 16 ก.พ. 69 “วันจ่าย” ตรุษจีน รับอั่งเปาก้อนโต

มาแล้ว วินาทีเปลี่ยนชีวิต ต้อนรับเช้าวันจันทร์กลางเดือนกุมภาพันธ์ ที่ตรงกับวันมงคล “วันจ่าย” ในเทศกาลตรุษจีน 2569 ถือเป็นฤกษ์งามยามดีที่เหล่าเศรษฐีหน้าใหม่จะได้ “รับโชคใหญ่” แทนอั่งเปา

กำสลากในมือของท่านไว้ให้แน่น ไม่ว่าจะเป็น สลากใบ, สลากดิจิทัล (แอปฯ เป๋าตัง) หรือสลากน้องใหม่ N3 (สามหลัก) แล้วมาร่วมลุ้นระทึกไปพร้อมๆ กัน กับการถ่ายทอดสดสัญญาณตรงจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ)

[คลิกชม ถ่ายทอดสดหวยรัฐบาล งวดวันที่ 16 ก.พ. 69 ที่นี่]

ท่านสามารถตรวจเช็กผลรางวัลได้ทุกช่องทาง ทั้งเว็บไซต์กองสลากฯ www.glo.or.th และแอปพลิเคชัน GLO Lottery Official (เริ่มสัญญาณถ่ายทอดสด เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป)

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง วันที่ 16 ก.พ. 69

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : รอผล
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : รอผล
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : รอผล
  • รางวัลที่ 1 : รอผล

เช็กสถิติย้อนหลัง ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 5 งวดล่าสุด

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง วันที่ 1 ก.พ. 69

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 917 195
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : 48
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 408 041
  • รางวัลที่ 1 : 174629

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง งวด วันที่ 17 ม.ค. 69

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 299 815
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : 02
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 662 – 363
  • รางวัลที่ 1 : 878972

สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 2 ม.ค. 69

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 347 694
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : 16
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 288 765
  • รางวัลที่ 1 : 837706

สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 16 ธ.ค. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 431 176
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : 52
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 014 449
  • รางวัลที่ 1 : 763895

สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 1 ธ.ค. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 655 389
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : 22
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 137 995
  • รางวัลที่ 1 : 461252

ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 16 ก.พ. 69 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ลุ้นรางวัลที่ 1 และหวย N3

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถถัง จุดดราม่า ONE เหตุไม่มีไฟต์ชก ลั่นไม่แฟร์ ไม่ได้ค่าตัว 10 ล้านทุกไฟต์ ข่าวกีฬา

รถถัง จุดดราม่า ONE เหตุไม่มีไฟต์ชก ลั่นไม่แฟร์ ไม่ได้ค่าตัว 10 ล้านทุกไฟต์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญ งวด 16/2/69 ปล่อยเน้นๆ เลขเด็ด

เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญ งวด 16/2/69 ปล่อยเน้นๆ ชุด 2 ตัว 3 ตัว ลุ้นอั่งเปาก้อนโต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 16 ก.พ. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 16 ก.พ. 69 เคาะเลขมาแรง จุดธูปปู่องค์ดำ แจก 3 ตัวตรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
