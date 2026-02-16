ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 กุมภาพันธ์ 2569 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล
เช็กผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 (วันจ่าย ตรุษจีน) ตรวจสอบ ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ ครบทุกรางวัล พร้อมสถิติย้อนหลัง
วันนี้ที่คอหวยและนักเสี่ยงโชคทั้งประเทศรอคอยเวียนมาบรรจบอีกครั้ง กับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งถือเป็นงวดมหามงคลต้อนรับทั้ง “เดือนแห่งความรัก” และเทศกาล “ตรุษจีน” (วันจ่าย)
ใครที่มีลอตเตอรี่อยู่ในมือ เตรียมหยิบมาตรวจความถูกต้องได้เลย ทีมงานได้รวบรวมผลรางวัลทุกประเภท ตั้งแต่รางวัลที่ 1, เลขหน้า 3 ตัว, เลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัว มาไว้ในรูปแบบ ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อให้ท่านตรวจสอบได้ง่ายและแม่นยำที่สุดครับ
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 ก.พ. 69 (ล่าสุด)
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 527 241
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 07
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 578 169
- รางวัลที่ 1 : 340563
รวมสถิติ ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ ย้อนหลัง 8 งวด
เพื่อความแม่นยำในการวิเคราะห์แนวทาง หรือตรวจเช็กสลากตกค้าง ท่านสามารถดูสถิติผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังได้ดังนี้
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดย้อนหลัง วันที่ 1 ก.พ. 69
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 917 195
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 48
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 408 041
- รางวัลที่ 1 : 174629
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดย้อนหลัง วันที่ 17 ม.ค. 69
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 299 – 815
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 02
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 662 – 363
- รางวัลที่ 1 : 878972
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดย้อนหลัง วันที่ 2 ม.ค. 69
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 694 – 347
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 16
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 288 – 765
- รางวัลที่ 1 : 837706
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดย้อนหลัง วันที่ 16 ธ.ค. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 431 176
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 52
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 014 449
- รางวัลที่ 1 : 763895
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดย้อนหลัง วันที่ 1 ธ.ค. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 655 389
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 22
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 137 995
- รางวัลที่ 1 : 461252
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดย้อนหลัง วันที่ 16 พ.ย. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 242 602
- รางวัล 2 ตัวตรง : 37
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 239 389
- รางวัลที่ 1 : 458145
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดย้อนหลัง วันที่ 1 พ.ย. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 449 – 328
- รางวัล 2 ตัวตรง : 87
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 111 – 690
- รางวัลที่ 1 : 345898
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดย้อนหลัง วันที่ 16 ต.ค. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 955 531
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 61
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 889 476
- รางวัลที่ 1 : 059696
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดย้อนหลัง วันที่ 1 ต.ค. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 843 532
- รางวัล 2 ตัวตรง : 77
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 280 605
- รางวัลที่ 1 : 876978
ข้อมูลจาก สลากกินแบ่งรัฐบาล
