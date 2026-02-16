ตรวจหวย

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 กุมภาพันธ์ 2569 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 กุมภาพันธ์ 2569 แสดงผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลล่าสุด

เช็กผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 (วันจ่าย ตรุษจีน) ตรวจสอบ ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ ครบทุกรางวัล พร้อมสถิติย้อนหลัง

วันนี้ที่คอหวยและนักเสี่ยงโชคทั้งประเทศรอคอยเวียนมาบรรจบอีกครั้ง กับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งถือเป็นงวดมหามงคลต้อนรับทั้ง “เดือนแห่งความรัก” และเทศกาล “ตรุษจีน” (วันจ่าย)

ใครที่มีลอตเตอรี่อยู่ในมือ เตรียมหยิบมาตรวจความถูกต้องได้เลย ทีมงานได้รวบรวมผลรางวัลทุกประเภท ตั้งแต่รางวัลที่ 1, เลขหน้า 3 ตัว, เลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัว มาไว้ในรูปแบบ ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อให้ท่านตรวจสอบได้ง่ายและแม่นยำที่สุดครับ

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 ก.พ. 69 (ล่าสุด)

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 527 241
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : 07
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 578 169
  • รางวัลที่ 1 : 340563

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 กุมภาพันธ์ 2569 รอผลรางวัลที่ 1 และรางวัลอื่นๆ

รวมสถิติ ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ ย้อนหลัง 8 งวด

เพื่อความแม่นยำในการวิเคราะห์แนวทาง หรือตรวจเช็กสลากตกค้าง ท่านสามารถดูสถิติผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังได้ดังนี้

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดย้อนหลัง วันที่ 1 ก.พ. 69

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 917 195
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : 48
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 408 041
  • รางวัลที่ 1 : 174629

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดย้อนหลัง วันที่ 17 ม.ค. 69

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 299 – 815
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : 02
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 662 – 363
  • รางวัลที่ 1 : 878972

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดย้อนหลัง วันที่ 2 ม.ค. 69

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 694 – 347
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : 16
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 288 – 765
  • รางวัลที่ 1 : 837706

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดย้อนหลัง วันที่ 16 ธ.ค. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 431 176
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : 52
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 014 449
  • รางวัลที่ 1 : 763895

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดย้อนหลัง วันที่ 1 ธ.ค. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 655 389
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : 22
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 137 995
  • รางวัลที่ 1 : 461252

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดย้อนหลัง วันที่ 16 พ.ย. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 242 602
  • รางวัล 2 ตัวตรง : 37
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 239 389
  • รางวัลที่ 1 : 458145

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดย้อนหลัง วันที่ 1 พ.ย. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 449 – 328
  • รางวัล 2 ตัวตรง : 87
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 111 – 690
  • รางวัลที่ 1 : 345898

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดย้อนหลัง วันที่ 16 ต.ค. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 955 531
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : 61
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 889 476
  • รางวัลที่ 1 : 059696

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดย้อนหลัง วันที่ 1 ต.ค. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 843 532
  • รางวัล 2 ตัวตรง : 77
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 280 605
  • รางวัลที่ 1 : 876978
ตรวจสอบผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กุมภาพันธ์ 2569 ด้วยใบตรวจหวย เรียงเบอร์
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดย้อนหลัง วันที่ 1 ก.พ. 69

ข้อมูลจาก สลากกินแบ่งรัฐบาล

