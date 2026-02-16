สลากดิจิทัลแตก 174 ล้าน เศรษฐีใหม่เฮลั่น รับเละคนเดียว 20 ใบ รวย 120 ล้าน ตรวจหวย 16 ก.พ. 69
ประกาศผลเรียบร้อยแล้ว รางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ล่าสุด เฟซบุ๊กแฟนเพจ Krungthai Care ได้ออกมาอัปเดตผลการถูกรางวัลสลากดิจิทัล L6 และสลากตัวเลขสามหลัก (N3) ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” งวดนี้บอกเลยว่ามีคนรวยพลิกชีวิตข้ามคืนแบบจัดหนักจัดเต็ม
สรุปผลรางวัลสลากดิจิทัล L6 (งวด 16 ก.พ. 69)
รางวัลที่ 1: หมายเลข 340563
รวมจำนวนใบที่ถูกรางวัลที่ 1: 29 ใบ
รวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น: 174,000,000 บาท
มีผู้ถูกรางวัลที่ 1 จำนวน 1 ใบ (รับเงิน 6 ล้านบาท) จำนวน 9 คน และสุดยอดมหาเศรษฐี ดวงเฮงขั้นสุด! ถูกรางวัลที่ 1 คนเดียวถึง 20 ใบ รับเงินรางวัลไปเหนาะๆ 120 ล้านบาท!จำนวน 1 คน
สรุปผลรางวัลสลากตัวเลขสามหลัก (งวด 16 ก.พ. 69)
เลขรางวัลสามตรง: 563 (รับเงินรางวัลละ 3,161 บาท)
เลขรางวัลสามสลับหลัก (โต๊ด): 356, 365, 536, 635, 653 (รับเงินรางวัลละ 619 บาท)
เลขรางวัลสองตรง: 07 (รับเงินรางวัลละ 615 บาท)
เลขรางวัลพิเศษ: 563000004667 (รับเงินรางวัลแจ็กพอต 589,295.00 บาท)
ทั้งนี้ ผู้ที่ซื้อสลากดิจิทัลสามารถตรวจสอบผลการถูกรางวัลอย่างละเอียด และทำรายการขึ้นเงินรางวัลได้สะดวกสบายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือ “เป๋าตังพลัส” ได้ทันที
