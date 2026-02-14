ดูดวง

4 ราศี คนโสดเตรียมสละคาน เจอคนโปรไฟล์ดี อายุมากกว่า เปย์หนักมาก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 15 ก.พ. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 11 ก.พ. 2569 17:50 น.
251
ดูดวงวันนี้ 15 2 69

ดวงความรักพุ่งแรงแซงโค้ง ใครที่เหี่ยวเฉามานานเตรียมรับแรงกระแทกจาก “รักต่างวัย” ที่มาพร้อมความมั่นคงและบัตรเครดิตวงเงินไม่จำกัด

วันนี้ขอเปิดคำทำนายสุดแซ่บที่ทำเอาคนโสดต้องร้องขอชีวิต (ด้วยความดีใจ) เพราะดวงดาวแห่งความรักกำลังทำมุมตรีโกณกับดาวศุกร์ ส่งผลให้ “พลังงานความรักแบบผู้ใหญ่” พุ่งเข้าชน 4 ราศีนี้อย่างจัง!

ใครที่บ่นว่าเหงา ใครที่บอกว่าชอบคนแก่แต่ไม่เคยเจอ วันนี้จักรวาลจัดสรรมาให้แล้ว ไม่ใช่แค่แก่กว่าธรรมดา แต่มาพร้อม “ความพร้อม” ทั้งวุฒิภาวะและฐานะทางการเงิน เตรียมตัวรับบท “หนู” ของ “พี่เขา” ได้เลยครับ มาดูกันว่า 4 ราศีผู้โชคดีคือใคร?

1. ราศีพฤษภ

ชาวพฤษภที่ครองตัวเป็นโสดมานาน หรือเจ็บจากรักเด็ก ๆ มาเยอะ ช่วงนี้กราฟชีวิตจะพลิกผัน คุณมีเกณฑ์ได้พบรักใน “วงสังคมชั้นสูง” หรือสถานที่ที่ดูหรูหราหน่อย เช่น งานกาล่า, สัมมนาธุรกิจ หรือแม้แต่เลาจน์โรงแรม

ลักษณะเนื้อคู่ : เป็นคนอายุมากกว่าชัดเจน (5-10 ปีขึ้นไป) บุคลิกนิ่ง สุขุม พูดน้อยแต่ต่อยหนัก…หนักด้วยของขวัญและซองหนา ๆ เขาคนนี้จะเข้ามาซัพพอร์ตความฝันของคุณ ไม่ใช่แค่เลี้ยงข้าว แต่พร้อมลงทุนให้คุณทำธุรกิจเลยทีเดียว!

2. ราศีกันย์

ความเป๊ะและความเลือกเยอะของคุณกำลังจะเห็นผล! จักรวาลกำลังส่งคนที่ “สมน้ำสมเนื้อ” มาให้ คุณมีโอกาสพบรักจากการ “ทำงาน” หรือการติดต่องาน ผู้ใหญ่คนนี้จะเห็นแววความเก่งและความฉลาดของคุณจนตกหลุมรัก

ลักษณะเนื้อคู่ : โปรไฟล์ระดับผู้บริหาร หรือเจ้าของกิจการ แต่งตัวดี สะอาดสะอ้าน (ถูกใจชาวกันย์แน่นอน) เขาจะเข้ามาดูแลคุณเหมือนไข่ในหิน อะไรที่เคยต้องเหนื่อยทำเอง เขาจะจัดการให้หมด เตรียมตัวเป็น “คุณนาย” ได้เลย

3. ราศีพิจิก

เสน่ห์ลึกลับของชาวพิจิกกำลังทำงานอย่างหนัก! ช่วงนี้คุณจะมี “แรงดึงดูดทางเพศ” สูงมากเป็นพิเศษ ทำให้ไปสะดุดตาชาวต่างชาติ หรือคนต่างถิ่นที่มีฐานะดี

ลักษณะเนื้อคู่ : อาจจะเป็นรักทางไกล หรือคนที่เดินทางบ่อย (นักธุรกิจข้ามชาติ) เขาคนนี้จะหลงใหลคุณมาก พร้อมเปย์ค่าตั๋วเครื่องบิน เปย์ทริปหรูพาไปเที่ยวรอบโลก เรียกว่าเป็นรักสายเปย์แบบ “จัดหนัก” ที่แท้ทรู ใครชอบสายฝอ หรือลูกครึ่ง เตรียมฝึกภาษาด่วน!

4. ราศีมังกร

ชาวมังกรที่บ้างานมาตลอด บทจะมีความรักก็มาแบบปุบปับ! คุณจะเจอคนอายุมากกว่าที่เข้ามาในจังหวะที่คุณกำลังต้องการที่ปรึกษา เขาจะเป็นทั้งคนรักและเมนเทอร์ (Mentor) ทางชีวิตให้กับคุณ

ลักษณะเนื้อคู่ : เป็นคนที่มีอิทธิพลในสายงาน หรือเป็นที่นับหน้าถือตาในสังคม เขาไม่ค่อยโรแมนติกด้วยคำพูด แต่การกระทำคือ “บัตรเครดิตรูดปรื๊ด” เขาชอบความมุ่งมั่นของคุณ และพร้อมจะผลักดันให้คุณก้าวหน้า เป็นความรักที่มั่นคงและยั่งยืนที่สุดใน 4 ราศี

คำแนะนำส่งท้าย

ดวงมาแล้ว แต่ “ตัวต้องพร้อม” ด้วยนะ! สำหรับ 4 ราศีนี้ หมอแนะนำให้ ปรับลุคให้ดูแพงขึ้น เสื้อผ้าหน้าผมต้องเป๊ะ เพราะโอกาสที่จะเจอเนื้อคู่ระดับพรีเมียมมักมาในเวลาที่เราไม่ตั้งตัว และที่สำคัญ “อย่าเล่นตัวเยอะ” เพราะคนระดับนี้เขาชัดเจน ถ้าชอบคือลุย ถ้าคุณมัวแต่ดึงเชิง เขาอาจจะเลี้ยวไปหาคนอื่นได้ เปิดใจให้กว้าง ทำตัวให้น่ารัก แล้วเตรียมรับทรัพย์รับรักได้เลย!

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ร้านพลุจีนระเบิด ตงไห่ ข่าวต่างประเทศ

ระเบิดสยองรับตรุษจีน! ร้านพลุแดนมังกรบึ้มสนั่นเซ่น 8 ศพ ปมสลดจุดใกล้ร้าน

9 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไผ่ ลิกค์” เผยต่อสายหา “ไชยชนก” ลั่น “กล้าธรรม” พร้อมร่วม รบ. ไร้เงื่อนไข

13 นาที ที่แล้ว
Sergey Zyryanov ฝรั่งนักวิ่ง แชมป์บุรีรัมย์มาราธอน 2 สมัย ข่าว

คิดว่า “ขนมหวาน” ฝรั่งนักวิ่งเผลอกัดสบู่เต็มคำ ไวรัลขมติดคอแบบไม่ตั้งใจ

34 นาที ที่แล้ว
ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 รอประกาศผลรางวัลที่ 1 ตรวจหวย

ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 ตรวจรางวัลที่ 1 ผ่านแอปเป๋าตัง

38 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ดราม่า อาม่าแลบลิ้นล้อ ลูกค้าไม่จ่าย 40 บาทค่าเข้าร้าน พาณิชย์ภูเก็ตยัน ทำได้ไม่ผิด

39 นาที ที่แล้ว
ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนัก เสี่ยงทำซึมเศร้าหนัก ดูดซึมยาน้อยลง กินไม่อร่อย หวั่นจบชีวิต สุขภาพและการแพทย์

ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนัก เสี่ยงทำซึมเศร้าหนัก ดูดซึมยาน้อยลง กินไม่อร่อย หวั่นจบชีวิต

52 นาที ที่แล้ว
โซเชียลขุดทวีตเก่า เท้ง ณัฐพงษ์ เช็กอินบ้านแฟน 158 ครั้ง ข่าว

โซเชียลขุด เท้ง ณัฐพงษ์ 16 ปีก่อน โพสต์ประโยคนี้ซ้ำ ๆ ขึ้นแท่นหนุ่มตี๋คลั่งรัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ดูแลอธิบาย หลัง “ทราย สก๊อต” โพสต์เศร้าเห็นสภาพกรง “หมูเด้ง”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮือฮา &quot;ฮาย อาภาพร&quot; จุดประทัดไหว้เจ้า ควันลอยเป็นเลขเด็ดชัดมาก หวยงวดตรุษจีน 16/2/69 บันเทิง

ฮือฮา “ฮาย อาภาพร” จุดประทัดไหว้เจ้า ควันลอยเป็นเลขเด็ดชัดมาก หวยงวดตรุษจีน 16/2/69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียนมาจอดดูจีพีเอสกลางถนน ข่าวภูมิภาค

อย่าหาทำ! ผัวเมียเมียนมา จอดดูจีพีเอสกลางถนน หกล้อซัดโครมกระเด็นเจ็บคู่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุนัขไซบีเรียนถูกราดน้ำมันจุดไฟเผาทั้งเป็น ข่าว

อำมหิตเกินคน! ไซบีเรียนถูกราดน้ำมันจุดไฟเผา เจ็บสาหัส-แผลไหม้ลึก เร่งล่าตัวคนร้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทักษิณ” ชี้เป็นมติพรรค หลัง “เพื่อไทย” จับมือ “ภูมิใจไทย” ย้ำตนเป็นแค่ประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึกเชียงราย! แผ่นดินไหวขนาด 3.3 ศูนย์กลาง ลึกใต้ผิวดิน 3 กิโลเมตร อ.แม่สาย ชาวบ้านผวาเสียงคล้ายระเบิดก่อนสั่นไหว ข่าว

ระทึกเชียงราย! แผ่นดินไหว ศูนย์กลาง อ.แม่สาย ชาวบ้านผวาเสียงคล้ายระเบิดก่อนสั่นไหว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวเมาชนคนเจ็บรอทำแผลข้างถนน อุบัตเหตุซ้ำซ้อนกระบี่ ข่าวอาชญากรรม

ดับอนาถคาที่! หนุ่มชนหมานั่งรอทำแผล เจอสาวใหญ่วัย 45 เมาซิ่งกระบะกวาดเรียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แก้วตา” โต้ “เท้ง” ยังไม่ได้คุย สวนทางที่บอกส่งคนมาเคลียร์ใจแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนสาวลูกชายยิ่งลักษณ์ ข่าว

หวานข้ามทวีป! “น้องไปป์” ลูกชายยิ่งลักษณ์ ควงแฟนสาวฉลองวาเลนไทน์ปีที่ 5

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดับฝันสาววาย ฮัดสัน วิลเลียมส์ พระเอก Heated Rivalry โชว์หวาน เปิดตัวแฟนสาว รับวาเลนไทน์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง ณัฐพงษ์” ไม่ติดขัด หากต้องเป็นฝ่ายค้านร่วมกับ “กล้าธรรม”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แฉทัวร์วิตถาร นนท.ยุโรปแห่ซื้อบริการข่มขืนสัตว์ หมา แพะ แกะ ลา แมว ห่าน วัว ราคาหลักพัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาแชมป์ ประเทศอวัยวะเพศเล็กสุดในโลก ปี 2026 ไทย รั้งอันดับ 9 ข่าว

กัมพูชาแชมป์ ประเทศอวัยวะเพศเล็กสุดในโลก ปี 2026 ไทย รั้งอันดับ 9

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เพื่อชาติไทย-มิติใหม่” รวม 3 เสียง พร้อมหนุน “อนุทิน” นั่งเก้าอี้นายกฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 16 ก.พ. 69 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ลุ้นรางวัลที่ 1 และหวย N3

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถถัง จุดดราม่า ONE เหตุไม่มีไฟต์ชก ลั่นไม่แฟร์ ไม่ได้ค่าตัว 10 ล้านทุกไฟต์ ข่าวกีฬา

รถถัง จุดดราม่า ONE เหตุไม่มีไฟต์ชก ลั่นไม่แฟร์ ไม่ได้ค่าตัว 10 ล้านทุกไฟต์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญ งวด 16/2/69 ปล่อยเน้นๆ เลขเด็ด

เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญ งวด 16/2/69 ปล่อยเน้นๆ ชุด 2 ตัว 3 ตัว ลุ้นอั่งเปาก้อนโต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 16 ก.พ. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 16 ก.พ. 69 เคาะเลขมาแรง จุดธูปปู่องค์ดำ แจก 3 ตัวตรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 15 ก.พ. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 11 ก.พ. 2569 17:50 น.
251
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ร้านพลุจีนระเบิด ตงไห่

ระเบิดสยองรับตรุษจีน! ร้านพลุแดนมังกรบึ้มสนั่นเซ่น 8 ศพ ปมสลดจุดใกล้ร้าน

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569

“ไผ่ ลิกค์” เผยต่อสายหา “ไชยชนก” ลั่น “กล้าธรรม” พร้อมร่วม รบ. ไร้เงื่อนไข

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569
Sergey Zyryanov ฝรั่งนักวิ่ง แชมป์บุรีรัมย์มาราธอน 2 สมัย

คิดว่า “ขนมหวาน” ฝรั่งนักวิ่งเผลอกัดสบู่เต็มคำ ไวรัลขมติดคอแบบไม่ตั้งใจ

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569
ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 รอประกาศผลรางวัลที่ 1

ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 ตรวจรางวัลที่ 1 ผ่านแอปเป๋าตัง

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button