ครูไพบูลย์ ถูกแฉเมาซ้อมแฟน โต้กลับ อีกฝ่ายขู่ฆ่า-คลั่งทำร้ายตัวเอง เตรียมงัดคลิปสู้

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 ก.พ. 2569 17:50 น.| อัปเดต: 16 ก.พ. 2569 17:45 น.
232
เพจดังแฉครูไพบูลย์" เมาน็อตหลุดซ้อมแฟนสาวแจ้งความจับ เจ้าตัวโต้กลับ

ครูไพบูลย์ แจงปมถูกแฉเมาน็อตหลุดซ้อมแฟนสาว แจ้งความแล้ว เจ้าตัวโต้กลับเลิกกันแล้ว ยอมรับไม่ใช่ครั้งแรก แต่ฝ่ายหญิงคลุ้มคลั่งทำร้ายตัวเอง-ขู่ฆ่า เตรียมงัดหลักฐานสู้

กลายเป็นประเด็นร้อนฉ่าที่ทำเอาขาเผือกเกาะจอรอ กรณีเพจดัง โรสเมจิกสกิน ออกมาทิ้งบอมบ์ลูกใหญ่แฉพฤติกรรมของคนดังฉายาลูกชิ้นมีหู หรือ ครูไพบูลย์ แสงเดือน ก่อเหตุวิวาทรุนแรงกับแฟนสาวจนถึงขั้นเลือดตกยางออกจนฝ่ายหญิงทนไม่ไหวจนต้องเข้าแจ้งความดำเนินคดี

“มึ้งงงง! มามุงด่วน ลูกชิ้นมีหูสร้างเรื่องอีกแล้ว! ดราม่าสะเทือนโซเชียล เมื่อมีรายงานว่า ครูไพบูลย์ หรือที่ชาวเน็ตตั้งฉายา ‘ลูกชิ้นมีหู’ เกิดเหตุทะเลาะวิวาทรุนแรงกับแฟนสาวภายในที่พักหลังเกิดปากเสียงกันอย่างหนัก

แหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่า เหตุการณ์เริ่มจากฝ่ายชายมีอาการมึนเมาและต้องการออกไปข้างนอกในช่วงดึก แต่ฝ่ายหญิงพยายามห้ามปรามเกรงว่าจะเกิดปัญหา ทำให้ฝ่ายชายไม่พอใจอย่างรุนแรง ก่อนบานปลายเป็นการใช้กำลังทำร้ายร่างกาย ไม่ใช่ครั้งแรก! ประวัติความรุนแรงโผล่

มีข้อมูลเพิ่มเติมว่า พฤติกรรมลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะช่วงที่ฝ่ายชายดื่มสุรามักคุมสติไม่อยู่ และเคยมีเหตุทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงในลักษณะคล้ายกันก่อนหน้านี้แต่เรื่องเงียบไป

ครั้งนี้ฝ่ายหญิงทนไม่ไหว ตัดสินใจเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมาอดทนมานาน และไม่ต้องการให้เหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมอีก”

เพจดังแฉครูไพบูลย์ทำร้ายร่างกายแฟน
ภาพจาก Facebook : โรสเมจิกสกิน

หลังจากตกเป็นที่พูดถึงไม่นาน ล่าสุด ครูไพบูลย์ แสงเดือน ไม่รอช้าออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวทันที ยืนยันว่าเรื่องราวมีเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่าที่เห็น พร้อมงัดความจริงอีกด้านออก เผยว่า “รอฟังผมก่อนนะครับทุกคน ใช่ครับไม่ใช่แค่ครั้งแรก ผมเลิกกับเขาไปหลายหลังเพราะเขามีอารมณ์รุนแรง โวยวาย คลุ้มคลั่ง ทำร้ายตัวเองและคนรอบข้าง ดูในคลิปได้เลย ผมพยายามคุมตัวเขา และล็อคเขาไว้ ก่อนให้คนมาช่วยจับแล้วผมก็ออกไป เพราะเขาขู่จะฆ่าผม ผมพร้อมตอบทุกคำถาม ทุกสื่อ ทุกรายการครับ”

ครูไพบูลย์ โต้ปมทำร้ายร่างกายแฟนสาว
ภาพจาก Facebook : ไพบูลย์ แสงเดือน
ครูไพบูลย์ โต้ปมทำร้ายร่างกายแฟนสาว-2
ภาพจาก Facebook : โรสเมจิกสกิน
ครูไพบูลย์
ภาพจาก Facebook : ไพบูลย์ แสงเดือน

