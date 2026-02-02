ดับ 12 ศพ โดรนรัสเซีย ถล่มรถบัสคนงานเหมืองยูเครน เจ็บระนาว
สลด! โดรนรัสเซียถล่มรถบัสคนงานเหมือง ยูเครนดับอย่างน้อย 12 ศพ เจ็บระนาว ท่ามกลางดีลสงบศึกที่ยังไม่ลงตัว
1 กุมภาพันธ์ 2569 สถานการณ์ในยูเครนกลับมาตึงเครียด เจ้าหน้าที่ทางการรายงานเหตุโศกนาฏกรรมจากการโจมตีด้วยโดรนของรัสเซีย ใส่รถบัสรับส่งพนักงานเหมืองในแคว้นดนีโปรเปตรอฟสก์ ทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันออกของประเทศ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 12 ราย และบาดเจ็บอีกจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่า รถบัสคันดังกล่าวถูกโจมตีขณะแล่นอยู่ห่างจากแนวหน้าการสู้รบประมาณ 40 ไมล์ (65 กิโลเมตร) โดยภาพจากหน่วยงานบริการฉุกเฉินของรัฐเผยให้เห็นสภาพความเสียหายของรถบัสที่หน้าต่างด้านข้างแตกละเอียดและกระจกหน้าหลุดร่วง
ด้านบริษัท DTEK ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานเอกชนรายใหญ่ที่สุดของยูเครน ออกแถลงการณ์ยืนยันว่า ผู้เสียชีวิตทั้งหมดเป็นพนักงานของบริษัทที่กำลังเดินทางกลับจากการทำงานที่เหมืองแห่งหนึ่งหลังเสร็จสิ้นการเข้ากะ
นายโอเล็กซานเดอร์ กานชา หัวหน้าฝ่ายบริหารการทหารในภูมิภาค ระบุผ่านเทเลแกรมว่า “โดรนของศัตรูพุ่งชนใกล้กับรถรับส่งของบริษัทในเขตพาฟโลกราด เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต 12 ราย และบาดเจ็บอีก 7 ราย”
นอกจากเหตุถล่มรถบัส นายกานชายังรายงานเหตุโจมตีอื่นๆ ในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมา มีโดรนโจมตีในเมืองดนีโปร ส่งผลให้ชายและหญิงเสียชีวิตรวม 2 ราย นอกจากนี้ ยังมีโดรนพุ่งชนโรงพยาบาลผดุงครรภ์ในภูมิภาคซาโปริซเซีย ทางตอนใต้ ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 7 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีหญิง 2 คนที่กำลังเข้ารับการตรวจร่างกายรวมอยู่ด้วย
เหตุรุนแรงเกิดขึ้นในวันเดียวกับที่ข้อตกลงลดการโจมตีฝ่ายเดียวของรัสเซีย ซึ่งประกาศโดยประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ครบกำหนดสิ้นสุดลง แม้สหรัฐฯ จะระบุว่าใกล้จะบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งที่ดำเนินมาเกือบ 4 ปีแล้ว แต่ประเด็นเรื่องดินแดนยังคงเป็นจุดแตกหักสำคัญ
รัสเซียซึ่งยึดครองพื้นที่ราว 20% ของยูเครน กำลังผลักดันให้มีการควบคุมภูมิภาคโดเนตสก์ ทางตะวันออกอย่างสมบูรณ์ และขู่ว่าจะใช้กำลังยึดหากการเจรจาล้มเหลว ในขณะที่ยูเครนยืนกรานไม่ยอมเสียดินแดน โดยเตือนว่าการยอมจำนนจะยิ่งทำให้มอสโกได้ใจและอาจกลับมารุกรานอีก
ล่าสุด ประธานาธิบดี โวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ของยูเครน เปิดเผยว่า การเจรจารอบสองระหว่างเจ้าหน้าที่รัสเซีย ยูเครน และสหรัฐฯ เพื่อหาทางยุติสงครามตามแผนที่สหรัฐฯ ร่างไว้ จะเริ่มขึ้นในวันพุธที่ 4 และ 5 กุมภาพันธ์นี้ ที่กรุงอาบูดาบี
