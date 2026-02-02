ข่าวต่างประเทศ

ดับ 12 ศพ โดรนรัสเซีย ถล่มรถบัสคนงานเหมืองยูเครน เจ็บระนาว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 13:25 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 13:27 น.
51
(Ukrainian Emergency Service via AP)

สลด! โดรนรัสเซียถล่มรถบัสคนงานเหมือง ยูเครนดับอย่างน้อย 12 ศพ เจ็บระนาว ท่ามกลางดีลสงบศึกที่ยังไม่ลงตัว

1 กุมภาพันธ์ 2569 สถานการณ์ในยูเครนกลับมาตึงเครียด เจ้าหน้าที่ทางการรายงานเหตุโศกนาฏกรรมจากการโจมตีด้วยโดรนของรัสเซีย ใส่รถบัสรับส่งพนักงานเหมืองในแคว้นดนีโปรเปตรอฟสก์ ทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันออกของประเทศ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 12 ราย และบาดเจ็บอีกจำนวนมาก

เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่า รถบัสคันดังกล่าวถูกโจมตีขณะแล่นอยู่ห่างจากแนวหน้าการสู้รบประมาณ 40 ไมล์ (65 กิโลเมตร) โดยภาพจากหน่วยงานบริการฉุกเฉินของรัฐเผยให้เห็นสภาพความเสียหายของรถบัสที่หน้าต่างด้านข้างแตกละเอียดและกระจกหน้าหลุดร่วง

ด้านบริษัท DTEK ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานเอกชนรายใหญ่ที่สุดของยูเครน ออกแถลงการณ์ยืนยันว่า ผู้เสียชีวิตทั้งหมดเป็นพนักงานของบริษัทที่กำลังเดินทางกลับจากการทำงานที่เหมืองแห่งหนึ่งหลังเสร็จสิ้นการเข้ากะ

(AP Photo/Kateryna Klochko)

นายโอเล็กซานเดอร์ กานชา หัวหน้าฝ่ายบริหารการทหารในภูมิภาค ระบุผ่านเทเลแกรมว่า “โดรนของศัตรูพุ่งชนใกล้กับรถรับส่งของบริษัทในเขตพาฟโลกราด เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต 12 ราย และบาดเจ็บอีก 7 ราย”

นอกจากเหตุถล่มรถบัส นายกานชายังรายงานเหตุโจมตีอื่นๆ ในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมา มีโดรนโจมตีในเมืองดนีโปร ส่งผลให้ชายและหญิงเสียชีวิตรวม 2 ราย นอกจากนี้ ยังมีโดรนพุ่งชนโรงพยาบาลผดุงครรภ์ในภูมิภาคซาโปริซเซีย ทางตอนใต้ ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 7 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีหญิง 2 คนที่กำลังเข้ารับการตรวจร่างกายรวมอยู่ด้วย

เหตุรุนแรงเกิดขึ้นในวันเดียวกับที่ข้อตกลงลดการโจมตีฝ่ายเดียวของรัสเซีย ซึ่งประกาศโดยประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ครบกำหนดสิ้นสุดลง แม้สหรัฐฯ จะระบุว่าใกล้จะบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งที่ดำเนินมาเกือบ 4 ปีแล้ว แต่ประเด็นเรื่องดินแดนยังคงเป็นจุดแตกหักสำคัญ

(AP Photo/Kateryna Klochko)

รัสเซียซึ่งยึดครองพื้นที่ราว 20% ของยูเครน กำลังผลักดันให้มีการควบคุมภูมิภาคโดเนตสก์ ทางตะวันออกอย่างสมบูรณ์ และขู่ว่าจะใช้กำลังยึดหากการเจรจาล้มเหลว ในขณะที่ยูเครนยืนกรานไม่ยอมเสียดินแดน โดยเตือนว่าการยอมจำนนจะยิ่งทำให้มอสโกได้ใจและอาจกลับมารุกรานอีก

ล่าสุด ประธานาธิบดี โวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ของยูเครน เปิดเผยว่า การเจรจารอบสองระหว่างเจ้าหน้าที่รัสเซีย ยูเครน และสหรัฐฯ เพื่อหาทางยุติสงครามตามแผนที่สหรัฐฯ ร่างไว้ จะเริ่มขึ้นในวันพุธที่ 4 และ 5 กุมภาพันธ์นี้ ที่กรุงอาบูดาบี

(AP Photo/Kateryna Klochko)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บฟู้ด ผนึกกำลัง ททท. ประกาศสุดยอด 100 ร้านอาหารแห่งปี

28 วินาที ที่แล้ว
ป.ป.ช. ฟัน &quot;อดีตนายกฯ กาบเชิง&quot; ทุจริตจ้างกำจัดขยะในป่าสงวนฯ ฝืน TOR เสียหายยับ ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. ฟัน “อดีตนายกฯ กาบเชิง” ทุจริตจ้างกำจัดขยะในป่าสงวนฯ ฝืน TOR เสียหายยับ

1 นาที ที่แล้ว
เป็ด เชิญยิ้ม อัปเดตอาการล่าสุด เด๋อ ดอกสะเดา บันเทิง

เป็ด เชิญยิ้ม เล่าวันรู้ เด๋อ ดอกสะเดา ป่วยสโตรก ลิ้นแข็ง-พูดไม่ชัด ผูกพัน 48 ปี ยันไม่ทิ้งแน่นอน

2 นาที ที่แล้ว
&quot;คาร์ริค&quot; ไม่หวั่นแฟนผี ฮือไล่เจ้าของทีม ยันนักเตะโฟกัสแค่เกมดวล &quot;ฟูแล่ม&quot; ล่าตั๋วท็อปโฟร์ ข่าวกีฬา

“คาร์ริค” ไม่หวั่นแฟนผี ฮือไล่เจ้าของทีม ยันนักเตะโฟกัสแค่เกมดวล “ฟูแล่ม” ล่าตั๋วท็อปโฟร์

8 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ใจสลาย! “ไข่ขาวลูกแมร๊” แมวเซเลบชื่อดัง เดินทางสู่ดาวแมวแล้ว แฟนคลับอาลัย

16 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ทวี สอดส่อง ปลื้มหนัก “เสก โลโซ” แต่งเพลงให้เป็นของขวัญ หลังพ้นโทษลุยห้องอัด 3 วันเสร็จ

16 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทัพอากาศ อวด “M Solar-X” อากาศยานไร้คนขับ พลังงานแสงอาทิตย์

17 นาที ที่แล้ว
แฟ้มลับเอ็บสตีน ปูติน ข่าวต่างประเทศ

เปิดแฟ้มลับเอปสตีน โยง “ปูติน” แฉแผนนารีพิฆาต KGB ใหญ่ที่สุดในโลก!

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดับ 12 ศพ โดรนรัสเซีย ถล่มรถบัสคนงานเหมืองยูเครน เจ็บระนาว

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทักษิณ” เข้าคอร์สเรียนทำอาหาร-เรียนวาดรูปในเรือนจำ สุขภาพดีขึ้น

34 นาที ที่แล้ว
รักแท้แพ้ผีพนัน เมียแค้นผัวขโมยปั่นบาคาร่า ให้พ่อแม่ช่วยจับล็อก &quot;บีบคอ&quot; ดับคาบ้าน ข่าวต่างประเทศ

รักแท้แพ้ผีพนัน เมียแค้นผัวขโมยปั่นบาคาร่า ให้พ่อแม่ช่วยจับล็อก “บีบคอ” ดับคาบ้าน

43 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

นาทีชีวิต แอร์ พรสวรรค์ รถชนท้ายกระบะขนฟาง เจ็บหนัก สภาพรถพังยับ-ควันพุ่ง

52 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” เชื่อไม่น่ามีรอบ 3 แต่พร้อมปกป้องอธิปไตย หากเขมรตั้งใจยิง

58 นาที ที่แล้ว
ท่องเที่ยว

20 ร้านอาหาร วันวาเลนไทน์ 2569 กรุงเทพ ดินเนอร์สุดสวีท สุดโรแมนติก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ใครไม่ว่าง 8 ก.พ.นี้ เช็กเลย! วิธีแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง-ประชามติ 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ล้านแชร์” สะท้านแผ่นดิน! ซัด “กกต.” ทำงานชุ่ย-สถิติ 10 ปี ไม่เคยถล่มทลายเท่านี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงชาวอิหร่าน ถูกชายซูดาน ลากรางไฟถูกรถไฟทับดับคู่ ลั่นพาไปตายด้วยกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ออมสินแจก 1,000 บาท เริ่มโอนแล้ว กดรับผ่านแอปฯ MyMo ดูเงื่อนไขที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ประกันตนเฮ! สปส. เร่งโอนเงินว่างงาน 2 แสนราย ล็อตใหญ่เข้า 2-3 ก.พ. นี้ เศรษฐกิจ

ผู้ประกันตนเฮ! สปส. เร่งโอนเงินว่างงาน 2 แสนราย ล็อตใหญ่เข้า 2-3 ก.พ. นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมปอง นครไธสง และ คุณส้มร่วมเทรนด์ฮิตใส่สไบคู่ยีนส์ บันเทิง

สมปอง ตามเทรนด์ห่มสไบใส่ยีนส์ ดักคอชาวเน็ต ‘อย่าแซวพุง’ เล่าเบื้องหลังสุดพีค

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศุภชัย” ฟ้อง “ษัษฐรัมย์” กล่าวหาคนภูมิใจไทยต้นตอทุจริตประกันสังคม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เปิดศึกเพลงชาติ! ปราศรัยปทุมฯ แซะ “คนไขว้หลัง” ไม่ให้เกียรติบรรพบุรุษ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กทม. เปิดสถิติคนเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขต 96.47% สะท้อนคนไทยตื่นตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้องมีคนรับผิดชอบ ธนาธรฟาด กกต. สะเพร่า จี้ต้องมีคนติดคุกเซ่นความผิดพลาดเลือกตั้ง ข่าวการเมือง

ธนาธร ฟาด “กกต.” ทำงานสะเพร่าต้องมีคนติดคุก! ปลุกประชาชนร่วมจับตา 8 ก.พ. อย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บึ้มสนั่น! รถบรรทุกน้ำมัน ระเบิดใกล้โรงเรียน ขอนแก่น ครูสั่งอพยพนักเรียน หนีตายวุ่น ข่าว

บึ้มสนั่น! รถบรรทุกน้ำมัน ระเบิดใกล้รร. ขอนแก่น ครูสั่งอพยพนักเรียน หนีตายวุ่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 13:25 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 13:27 น.
51
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แกร็บฟู้ด ผนึกกำลัง ททท. ประกาศสุดยอด 100 ร้านอาหารแห่งปี

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569
ป.ป.ช. ฟัน &quot;อดีตนายกฯ กาบเชิง&quot; ทุจริตจ้างกำจัดขยะในป่าสงวนฯ ฝืน TOR เสียหายยับ

ป.ป.ช. ฟัน “อดีตนายกฯ กาบเชิง” ทุจริตจ้างกำจัดขยะในป่าสงวนฯ ฝืน TOR เสียหายยับ

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569
เป็ด เชิญยิ้ม อัปเดตอาการล่าสุด เด๋อ ดอกสะเดา

เป็ด เชิญยิ้ม เล่าวันรู้ เด๋อ ดอกสะเดา ป่วยสโตรก ลิ้นแข็ง-พูดไม่ชัด ผูกพัน 48 ปี ยันไม่ทิ้งแน่นอน

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569
&quot;คาร์ริค&quot; ไม่หวั่นแฟนผี ฮือไล่เจ้าของทีม ยันนักเตะโฟกัสแค่เกมดวล &quot;ฟูแล่ม&quot; ล่าตั๋วท็อปโฟร์

“คาร์ริค” ไม่หวั่นแฟนผี ฮือไล่เจ้าของทีม ยันนักเตะโฟกัสแค่เกมดวล “ฟูแล่ม” ล่าตั๋วท็อปโฟร์

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button