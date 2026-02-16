ตรวจหวย

ตรวจหวย N3 งวด 16 ก.พ. 69 แจ็คพอตจะแตกไหม เช็กผลด่วนที่นี่

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ก.พ. 2569 16:00 น.| อัปเดต: 16 ก.พ. 2569 16:07 น.
330

เกาะติดผลการออกรางวัลสลาก N3 งวดวันที่ 16 ก.พ. 69 “วันจ่าย” ตรุษจีน ลุ้น 3 ตัวตรงและรางวัลแจ็กพอต เศรษฐีใหม่อาจเป็นคุณ!

นาทีทองของนักเสี่ยงโชค! ต้อนรับเช้าวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ตรงกับ “วันจ่าย” วันแรม 14 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเส็ง ในเทศกาลตรุษจีน นอกจากสลากกินแบ่งรัฐบาลปกติแล้ว อีกหนึ่งไฮไลต์ที่คนไทยทั้งประเทศจับตามองคือ “สลาก N3” (สลากเลขสามหลัก) ผลิตภัณฑ์ใหม่จากกองสลากฯ ที่ให้คุณลุ้นได้ถึง 4 ต่อในใบเดียว!

ใครที่ซื้อสลาก N3 ไว้ เตรียมหยิบมือถือขึ้นมาตรวจผลรางวัล ทั้ง 3 ตัวตรง, 3 ตัวสลับหลัก (โต๊ด), 2 ตัวตรง และที่สำคัญคือ “รางวัลพิเศษ” (แจ็กพอต) ที่จะสุ่มแจกให้กับผู้โชคดี มาลุ้นกันว่าอั่งเปาก้อนโตงวดนี้จะตกเป็นของใคร

อัปเดตล่าสุด ผลสลาก N3 ประจำงวดวันที่ 16 ก.พ. 69

(กรุณารออัปเดตผลรางวัลสดจากกองสลากฯ)

  • รางวัล 3 ตัวตรง คือ 563
  • รางวัล 2 ตัวตรง คือ 07
  • รางวัล 3 ตัวสลับหลัก คือ 356 365 536 635 653
  • รางวัลพิเศษ คือ 563 000 004 667

ผลสลาก N3 ประจำงวดย้อนหลัง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569

เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ลองมาดูผลรางวัลสลาก N3 ในงวดที่ผ่านมา (1 กุมภาพันธ์ 2569)

รางวัล 2 ตัวตรง

  • 48

รางวัล 3 ตัวตรง

  • 629

รางวัล 3 ตัวสลับหลัก

  • 269 , 296 , 692 , 926 , 962

รางวัลพิเศษ

  • 629 000 004 986

