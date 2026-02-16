ตรวจหวย N3 งวด 16 ก.พ. 69 แจ็คพอตจะแตกไหม เช็กผลด่วนที่นี่
เกาะติดผลการออกรางวัลสลาก N3 งวดวันที่ 16 ก.พ. 69 “วันจ่าย” ตรุษจีน ลุ้น 3 ตัวตรงและรางวัลแจ็กพอต เศรษฐีใหม่อาจเป็นคุณ!
นาทีทองของนักเสี่ยงโชค! ต้อนรับเช้าวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ตรงกับ “วันจ่าย” วันแรม 14 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเส็ง ในเทศกาลตรุษจีน นอกจากสลากกินแบ่งรัฐบาลปกติแล้ว อีกหนึ่งไฮไลต์ที่คนไทยทั้งประเทศจับตามองคือ “สลาก N3” (สลากเลขสามหลัก) ผลิตภัณฑ์ใหม่จากกองสลากฯ ที่ให้คุณลุ้นได้ถึง 4 ต่อในใบเดียว!
ใครที่ซื้อสลาก N3 ไว้ เตรียมหยิบมือถือขึ้นมาตรวจผลรางวัล ทั้ง 3 ตัวตรง, 3 ตัวสลับหลัก (โต๊ด), 2 ตัวตรง และที่สำคัญคือ “รางวัลพิเศษ” (แจ็กพอต) ที่จะสุ่มแจกให้กับผู้โชคดี มาลุ้นกันว่าอั่งเปาก้อนโตงวดนี้จะตกเป็นของใคร
อัปเดตล่าสุด ผลสลาก N3 ประจำงวดวันที่ 16 ก.พ. 69
(กรุณารออัปเดตผลรางวัลสดจากกองสลากฯ)
- รางวัล 3 ตัวตรง คือ 563
- รางวัล 2 ตัวตรง คือ 07
- รางวัล 3 ตัวสลับหลัก คือ 356 365 536 635 653
- รางวัลพิเศษ คือ 563 000 004 667
ผลสลาก N3 ประจำงวดย้อนหลัง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569
เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ลองมาดูผลรางวัลสลาก N3 ในงวดที่ผ่านมา (1 กุมภาพันธ์ 2569)
รางวัล 2 ตัวตรง
- 48
รางวัล 3 ตัวตรง
- 629
รางวัล 3 ตัวสลับหลัก
- 269 , 296 , 692 , 926 , 962
รางวัลพิเศษ
- 629 000 004 986
