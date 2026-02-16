ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 ก.พ. 69 ลุ้นรางวัลใหญ่ 60 ล้าน ผลสลากออมทรัพย์ชุดถุงทอง ต้อนรับตรุษจีน
เกาะติดผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประจำงวดวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 (วันจ่าย ตรุษจีน)
เฮงรับตรุษจีน! วันนี้วันมงคล “วันจ่าย” พี่น้องเกษตรกรและนักออมเงินเตรียมลุ้นรับอั่งเปาก้อนโต ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เตรียมออกรางวัลสลากออมทรัพย์หลากรุ่น ไม่ว่าจะเป็น ชุดถุงทอง, ชุดเกษตรมั่นคง 4, ชุดมรกต, ชุดมั่งมีทวีโชค และ สลากดิจิทัล ใครจะเป็นเศรษฐี 60 ล้านคนต่อไป มาตรวจสอบผลรางวัลกันได้เลยครับ
ถ่ายทอดสด ผลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 ก.พ. 69
การออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา รับชมผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
- www.baac.or.th
- Youtube : BAAC Thailand
- Facebook ธกส BAAC Thailand
- Facebook ธกส บริการด้วยใจ
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 60,000,000 บาท
- สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง GD 4100973
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 40,000,000 บาท
- สลาก ธ.ก.ส. ชุดขุนแผนมรกต GH 4100973
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท
- สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่งคง 4 SM 4100973
- สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดมรกต TN 4100973
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท
- สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมังกรหยก ลC 4100973
- รางวัลที่ 1 ชุดหยกจักรพรรดิ LZ 8106383
รางวัลที่ 1 สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 5,000,000 บาท
- 2Q 4100973
รางวัลที่ 1 ต่างหมวด
หมายเลข 4100973
- ชุดถุงทอง / เกษตรมั่นคง 4 / ชุดมรกต รางวัลละ 100,000 บาท
- ชุดมังกรหยก รางวัลละ 10,000 บาท
- สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 3,000 บาท
รางวัลเลขท้าย
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว
หมายเลข 8925
- ชุดมังกรหยก รางวัลละ 600 บาท
- ชุดขุนแผนมรกต รางวัลละ 500 บาท
- ชุดถุงทอง / เกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 250 บาท
- ชุดมรกต รางวัลละ 300 บาท
- สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 25 บาท
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว ชุดหยกจักรพรรดิ
- 9985 รางวัลละ 5,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว
หมายเลข 914 627
- ชุดขุนแผนมรกต / ชุดมรกต รางวัลละ 200 บาท
- ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 150 บาท
- ชุดถุงทอง รางวัลละ 50 บาท
- ชุดมังกรหยก รางวัลละ 10 บาท
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล (หมายเลข 254)
- รางวัลละ 10 บาท
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ชุดหยกจักรพรรดิ (หมายเลข 796)
- รางวัลละ 1,000 บาท
รางวัลที่ 2
8326866 0825474 6082910
- ชุดถุงทอง รางวัลละ 100,000 บาท
- เกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 80,000 บาท
- ชุดขุนแผนมรกต รางวัลละ 50,000 บาท
- ชุดมรกต รางวัลละ 10,000 บาท
- ชุดมังกรหยก รางวัลละ 5,000 บาท
- สลากดิจิทัล รางวัลละ 2,000 บาท
รางวัลที่ 3
5088261 6955540 3058415 4868667 6285018
8653798 6483964 1179032 0643595 7713921
รางวัลที่ 4
9116970 3753405 0196694 8560421 9662770
4271889 3952137 3665077 8522983 5162355
0985979 1760471 4927305 6038431 0227548
2005803 7907513 7627605 1005586 9576929
รางวัลที่ 5
0937910 5117373 8822522 7144446 7214157 4401977 6479304 7265132 3355981 8985824
0812726 8873681 5254086 1063612 4042641 9445708 0736118 9276291 3592544 3066508
9470050 9405193 3021951 8986053 8988378 9839600 5165307 1807684 3036405 4146218
6665416 4302816 4131322 3236864 6377858 2469769 1819231 1220085 2545965 2704959
0566077 4314773 1423569 4550565 9982955 2001550 8867490 3130891 3851245 0167834
4747415 2834547 5721455 4001004 6820834 5776902 9899100 9033203 4829281 9838733
7269948 4380233 6113608 8736249 0238734 2252243 7512449 7298319 2286042 5577807
9281919 0098732 9874026 9864180 8939314 0215656 6934369 2243296 9735097 8225068
8315634 8346126 6753626 6195215 5305878 2679249 5171366 1755110 3672187 2648979
3616071 1565639 1247436 6645628 8932419 5400430 9271774 0760042 4679381 8134650
รางวัลสลากออมทรัพย์ ชุดถุงเงิน
รางวัลละ 100,000 บาท
2758403 3810959 7794917 6180507 0988077
0078483 4905442 3135903 3370771
รางวัลทุนการศึกษา ชุดขวัญถุง
รางวัลละ 10,000 บาท
2035351 5961548 2141441 8611548 5654720
3545356 0043003 0256084 0309832 0909436
ข้อมูลจาก : ธกส BAAC Thailand
