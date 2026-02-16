ตรวจหวย

ตรวจหวยออมสิน 16 ก.พ. 69 ผลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี งวดวันจ่ายตรุษจีน เช็กรางวัลใหญ่ 3 ล้าน

751
ตรวจผลหวยออมสิน 16 ก.พ. 69 พร้อมรางวัลใหญ่ 3 ล้านบาท

เฮงรับตรุษจีน ตรวจผลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569

ต้อนรับเทศกาลมงคล วันจ่าย ในช่วงตรุษจีน ปี 2569 นี้ มาร่วมลุ้นเป็นเศรษฐีหน้าใหม่กับ ธนาคารออมสิน ที่เตรียมประกาศผลรางวัล สลากออมสินพิเศษ 1 ปี ประจำงวดวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569

ใครที่มีสลากอยู่ในมือ เตรียมลุ้นโชคใหญ่รับทรัพย์ก้อนโต ทั้งรางวัลที่ 1 มูลค่า 3 ล้านบาท และรางวัลเลขท้ายต่างๆ เราได้รวบรวมผลการออกรางวัลสดๆ ร้อนๆ มาให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องได้ที่ด้านล่างนี้ ขอให้ทุกท่านโชคดี เฮงๆ รวยๆ ครับ

ผลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี งวดวันที่ 16 ก.พ. 69

อันดับที่ 1

ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ เงินรางวัลละ 10,000,000 บาท

  • งวดที่ 627 ย 3812966

อันดับที่ 2

ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ เงินรางวัลละ 1,000,000 บาท

  • งวดที่ 625 บ 9845409

อันดับที่ 3

ออก 5 ครั้ง เงินรางวัลละ 10,000 บาท

  • 8510058
  • 9598068
  • 8694100
  • 3385690
  • 6871497

อันดับที่ 4

ออก 10 ครั้ง เงินรางวัลละ 3,000 บาท

  • 4878016
  • 9530681
  • 1697684
  • 5408309
  • 7920236
  • 3761373
  • 8514338
  • 5942703
  • 7713962
  • 2190300

อันดับที่ 5

ออก 15 ครั้ง เงินรางวัลละ 1,000 บาท

  • 3008797
  • 6184857
  • 1456641
  • 7751843
  • 7497026
  • 5266191
  • 0707176
  • 9914987
  • 2218982
  • 7168758
  • 6095512
  • 6431817
  • 3622211
  • 6234020
  • 8178601

เลขท้าย 4 ตัว

ออก 1 ครั้ง เงินรางวัลละ 200 บาท

  • หมายเลข 8676

เลขท้าย 3 ตัว

ออก 1 ครั้ง หมายเลข 245

เงินรางวัลแยกตามงวด

  • งวดที่ 610-619 เงินรางวัลละ 80 บาท
  • งวดที่ 620-621 เงินรางวัลละ 70 บาท
  • งวดที่ 622-623 เงินรางวัลละ 60 บาท
  • งวดที่ 624-628 เงินรางวัลละ 50 บาท
ลุ้นโชคใหญ่กับหวยออมสิน 16 ก.พ. 69 ในวันตรุษจีน
