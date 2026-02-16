ตรวจหวยออมสิน 16 ก.พ. 69 ผลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี งวดวันจ่ายตรุษจีน เช็กรางวัลใหญ่ 3 ล้าน
เฮงรับตรุษจีน ตรวจผลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569
ต้อนรับเทศกาลมงคล วันจ่าย ในช่วงตรุษจีน ปี 2569 นี้ มาร่วมลุ้นเป็นเศรษฐีหน้าใหม่กับ ธนาคารออมสิน ที่เตรียมประกาศผลรางวัล สลากออมสินพิเศษ 1 ปี ประจำงวดวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569
ใครที่มีสลากอยู่ในมือ เตรียมลุ้นโชคใหญ่รับทรัพย์ก้อนโต ทั้งรางวัลที่ 1 มูลค่า 3 ล้านบาท และรางวัลเลขท้ายต่างๆ เราได้รวบรวมผลการออกรางวัลสดๆ ร้อนๆ มาให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องได้ที่ด้านล่างนี้ ขอให้ทุกท่านโชคดี เฮงๆ รวยๆ ครับ
ผลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี งวดวันที่ 16 ก.พ. 69
อันดับที่ 1
ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ เงินรางวัลละ 10,000,000 บาท
- งวดที่ 627 ย 3812966
อันดับที่ 2
ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ เงินรางวัลละ 1,000,000 บาท
- งวดที่ 625 บ 9845409
อันดับที่ 3
ออก 5 ครั้ง เงินรางวัลละ 10,000 บาท
- 8510058
- 9598068
- 8694100
- 3385690
- 6871497
อันดับที่ 4
ออก 10 ครั้ง เงินรางวัลละ 3,000 บาท
- 4878016
- 9530681
- 1697684
- 5408309
- 7920236
- 3761373
- 8514338
- 5942703
- 7713962
- 2190300
อันดับที่ 5
ออก 15 ครั้ง เงินรางวัลละ 1,000 บาท
- 3008797
- 6184857
- 1456641
- 7751843
- 7497026
- 5266191
- 0707176
- 9914987
- 2218982
- 7168758
- 6095512
- 6431817
- 3622211
- 6234020
- 8178601
เลขท้าย 4 ตัว
ออก 1 ครั้ง เงินรางวัลละ 200 บาท
- หมายเลข 8676
เลขท้าย 3 ตัว
ออก 1 ครั้ง หมายเลข 245
เงินรางวัลแยกตามงวด
- งวดที่ 610-619 เงินรางวัลละ 80 บาท
- งวดที่ 620-621 เงินรางวัลละ 70 บาท
- งวดที่ 622-623 เงินรางวัลละ 60 บาท
- งวดที่ 624-628 เงินรางวัลละ 50 บาท
ถ่ายทอดสดผลการออกรางวัลสลากออมสิน พิเศษ 1 ปี 16 ก.พ. 69
สลากออมสินพิเศษ 1 ปี (หน่วยละ 100 บาท) เริ่มเวลา 10.30 น. สามารถรับชมทาง Facebook Live 9 MCOT หรือ รับชมทาง Facebook GSB Society
