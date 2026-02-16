ตรวจหวย 16 ก.พ. 69 รับตรุษจีน ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล-สถิติย้อนหลัง
ต้อนรับวันจันทร์แห่งความมั่งคั่ง! ลุ้นผลหวยงวดตรุษจีน 16 ก.พ. 69
โชคลาภมาเยือนต้อนรับเทศกาลมงคล! สำหรับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำงวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเวียนมาบรรจบตรงกับช่วงเทศกาลตรุษจีน พอดิบพอดี ถือเป็นฤกษ์งามยามดีที่คอหวยและนักเสี่ยงโชคต่างรอคอยที่จะได้เป็นเศรษฐีหน้าใหม่ รับอั่งเปาก้อนโตจากกองสลากฯ
ก่อนจะไปลุ้นระทึกกับการประกาศผลรางวัล อย่าลืมส่อง “เลขเด็ดวันตรุษจีน” หรือเทียบสถิติหวยย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางในการลุ้นโชค วันนี้ทีมงานได้รวบรวมผลสลากฯ และลิงก์ถ่ายทอดสดมาให้ท่านได้ติดตามกันแบบเรียลไทม์
ตรวจหวยวันนี้ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล16 กุมภาพันธ์ 2569
-
รางวัลที่ 1xxxxxx
รางวัลละ 6,000,000 บาท
-
เลขหน้า 3 ตัว527 241
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
-
เลขท้าย 3 ตัว578 xxx
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
เลขท้าย 2 ตัวxx
1 รางวัลๆละ 2,000 บาท
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 100,000 บาทxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท592642141731844413232421989430
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท706117481655593950336460325667403643091363544779931139705717
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท652050234877724668315710152090753593664492813106650620870059640597791628875341330659832376106897682866339779112342825953632544252428470652354000455955441869651065553845506803346566332801399742737542267020815586010991656539029598451375544952904667120081661302251245364692287645480425188690344110437396
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท413125716936880028797775045462411418242385711698507392575953362606415333409092360378764903673579950503357774354486236326612667685397449391156166965090558699515983829801791125650786091712269636097736215785942111056569820196214935092753032041989902092591199082573135311338871406760824746865183240933783710193895106232090825988210958655877415246827871701983676645259108291189463023120396994606005392100773670634129234356600641784282191151145727700626514383949906181724659461495975701809292056966306511423105499082677699748930975000961620361467879692481006188025912351814200593410982957000181926884599711
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 17 ก.พ. 69
(กรุณารออัปเดตผลรางวัลสดจากกองสลากฯ)
- รางวัล 3 ตัวหน้า : รอผล
- รางวัล 2 ตัวหลัง : รอผล
- รางวัล 3 ตัวหลัง : รอผล
- รางวัลที่ 1 : รอผล
เปิดสถิติหวยย้อนหลัง เช็กแนวทางเลขเด็ด
เพื่อความแม่นยำในการวิเคราะห์ ลองมาเทียบผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง 5 งวดล่าสุดกันดูว่า มีเลขไหนมาแรง หรือเลขไหนที่ออกซ้ำบ้าง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง วันที่ 17 ม.ค. 69
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 299 – 815
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 02
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 662 – 363
- รางวัลที่ 1 : 878972
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง วันที่ 2 ม.ค. 69
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 347 694
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 16
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 288 765
- รางวัลที่ 1 : 837706
สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 16 ธ.ค. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 431 176
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 52
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 014 449
- รางวัลที่ 1 : 763895
สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 1 ธ.ค. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 655 389
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 22
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 137 995
- รางวัลที่ 1 : 461252
สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 1 พ.ย. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 449 328
- รางวัล 2 ตัวตรง : 87
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 111 690
- รางวัลที่ 1 : 345898
