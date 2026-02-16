ระทึกเชียงราย! แผ่นดินไหว ศูนย์กลาง อ.แม่สาย ชาวบ้านผวาเสียงคล้ายระเบิดก่อนสั่นไหว
ระทึกเชียงราย! แผ่นดินไหวขนาด 3.3 ศูนย์กลาง อ.แม่สาย ชาวบ้านผวาเสียงคล้ายระเบิดก่อนสั่นไหว
เช้าวันนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2569 เกิดเหตุแผ่นดินไหวตื้นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย สร้างความตื่นตกใจให้กับประชาชนในหลายอำเภอ โดยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รายงานข้อมูลแผ่นดินไหวดังนี้
-
วันและเวลา: 16 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09.37 น.
-
จุดศูนย์กลาง: ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
-
ขนาดและความลึก: แผ่นดินไหวขนาด 3.3 ลึกลงไปใต้ผิวดิน 3 กิโลเมตร
-
สาเหตุ: เกิดจากการขยับตัวของกลุ่มรอยเลื่อนแม่จัน
กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าประชาชนสามารถรับรู้ถึงแรงสั่นไหวได้ในบริเวณ ต.โป่งงาม อ.แม่สาย, ต.แม่จัน อ.แม่จัน และ ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ซึ่งสอดคล้องกับรายงานความรู้สึกสั่นไหวที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่
-
ต.จันจว้า อ.แม่จัน (บ้านหัวฝาย หมู่ 11): บริเวณนี้อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเพียงประมาณ 2 กิโลเมตร ประชาชนแจ้งว่าได้ยินเสียงดังคล้ายหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดนำมาก่อน จากนั้นจึงรู้สึกถึงแรงแผ่นดินไหวตามมา
-
ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย (โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕): ผู้ที่อยู่ในอาคารเรียนชั้นเดียวรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนนานประมาณ 5 วินาที โดยให้ความรู้สึกคล้ายกับมีรถบรรทุกหนักวิ่งผ่านตัวอาคาร
-
ต.แม่จัน อ.แม่จัน (อาคารเชียงแสนประชานุสาสน์): ผู้ที่อยู่บนชั้น 2 ของอาคารสำนักงานมีอาการรู้สึกเวียนศีรษะ และสังเกตเห็นว่าน้ำในขวดที่วางตั้งไว้มีการสั่นกระเพื่อมไปมาเล็กน้อย
-
ต.โป่งงาม อ.แม่สาย (บ้านถ้ำปลา หมู่ 3) และ ต.แม่ฟ้าหลวง: ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบ้านเดี่ยวชั้นเดียว สามารถรับรู้ได้ว่าตัวบ้านมีอาการสั่นไหวอย่างชัดเจน
เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือโครงสร้างอาคาร แต่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์และติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
