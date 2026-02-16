ดับอนาถคาที่! หนุ่มชนหมานั่งรอทำแผล เจอสาวใหญ่วัย 45 เมาซิ่งกระบะกวาดเรียบ
นาทีระทึกกู้ภัยอ่าวลึกใต้ บันทึกภาพกระบะเมาซิ่งพุ่งชนซ้ำคนเจ็บดับสยองริมถนนแหลมสัก ทั้งที่รถกู้ชีพเปิดไซเรนแจ้งเตือนชัดเจน ตรวจวัดแอลกอฮอล์พุ่งสูง 93 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ชาวบ้านรุมสาปส่งขาดสติทำคนตาย ผู้ก่อเหตุอ้างคิดว่าเป็นด่านตรวจ
เหตุสลดนี้ เกิดขึ้นเมื่อ 14 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยรถกู้ชีพที่จอดเตือนภัยอยู่กลางถนน เพื่อช่วยคนเจ็บรอทำแผล แต่เวลาไม่นานต่อมากลับกลายเป็นลานประหารในชั่วพริบตา
นี่คือเหตุการณ์สุดสลดที่เกิดขึ้นบนถนนสายอ่าวลึก-แหลมสัก จ.กระบี่ ที่ต้องแลกด้วยหนึ่งชีวิตเพียงเพราะคำว่า “เมาแล้วขับ”
เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลาราว 5 ทุ่มของคืนวันที่ 11 ก.พ. ที่ผ่านมา ชายอายุ 40 ปี กำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับจากงานบวชเพื่อนเพื่อมุ่งหน้ากลับบ้าน แต่เมื่อมาถึงบ้านคลองแรด รถเกิดอุบัติเหตุพุ่งชนสุนัขจนสุนัขตาย ส่วนตัวเขาล้มลงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์รีบแจ้งกู้ภัยเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้เข้าช่วยเหลือ ซึ่งเจ้าตัวยังมีสติดีทุกอย่าง นั่งรอให้พี่ๆ กู้ภัยล้างแผลปฐมพยาบาลอยู่ริมขอบทางเพื่อเตรียมส่งโรงพยาบาล
ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ชีพกำลังก้มหน้าก้มตาทำแผลให้ผู้บาดเจ็บ และรถกู้ชีพจอดเปิดสัญญาณไซเรนเตือนชัดเจน จู่ๆ กล้องหน้ารถกู้ภัยก็จับภาพนาทีระทึก เมื่อรถกระบะคันหนึ่งซิ่งมาด้วยความเร็วสูง พุ่งเข้าหาจุดเกิดเหตุอย่างไม่มีทีท่าจะเบรก แรงปะทะทำให้กู้ภัยและชาวบ้านต้องกระโดดหลบหนีตายกันไปคนละทิศละทาง
แต่โชคร้ายที่หนุ่มผู้บาดเจ็บซึ่งกำลังนั่งทำแผลอยู่ ไม่สามารถหลบหนีได้ทัน ร่างของเขาถูกกระบะพุ่งชนเข้าอย่างจังจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที นอกจากนี้รถกระบะมรณะยังกวาดรถจักรยานยนต์ชาวบ้านพังยับไปอีก 4 คัน และชนกระบะอีกคันเสียหาย ท่ามกลางเสียงหวีดร้องและอาการช็อกของพยานในเหตุการณ์
เมื่อควันจางลง ความโกรธแค้นของชาวบ้านพุ่งปรี๊ดเมื่อพบว่าคนขับรถกระบะต้นเหตุคือ หญิงอายุ 45 ปี ที่อยู่ในสภาพเมามายไม่ได้สติ เพิ่งกลับมาจากงานเลี้ยง ตำรวจ สภ.อ่าวลึก จึงนำตัวไปตรวจวัดแอลกอฮอล์ ผลปรากฏว่าพุ่งสูงถึง 93 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เกินกว่ากฎหมายกำหนดอย่างชัดเจน
ปัจจุบันตำรวจได้ควบคุมตัวสาวใหญ่รายนี้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างหนัก โดยคนที่ชนอ้างว่า ไม่ใช่ไม่เห็น แต่คิดว่าด่านตำรวจจึงตั้งใจขับพุ่งชนเพื่อฝ่าด่าน ขณะที่ร่างผู้เสียชีวิต ญาติได้รับไปบำเพ็ญกุศลท่ามกลางความโศกเศร้า (ดูคลิป).
