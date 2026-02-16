กัมพูชาแชมป์ ประเทศอวัยวะเพศเล็กสุดในโลก ปี 2026 ไทย รั้งอันดับ 9
เว็บไซต์เก็บสถิติระดับโลกเปิดเผยข้อมูล 10 อันดับประเทศที่ผู้ชายมีขนาดอวัยวะเพศเล็กที่สุด กัมพูชารั้งอันดับหนึ่งด้วยค่าเฉลี่ย 9.13 เซนติเมตร ส่วนชายไทยติดอันดับ 9 ค่าเฉลี่ย 10.16 เซนติเมตร
ผู้สื่อข่าวไทยเกอร์ รายงาน เว็บไซต์ World Population Review เปิดเผยข้อมูลสถิติเกี่ยวกับขนาดอวัยวะเพศชายจากทั่วโลก 2026 อันดับ 10 ประเทศที่มีค่าเฉลี่ยขนาดอวัยวะเพศชายเล็กที่สุดในโลก
ประเทศกัมพูชาอยู่ในอันดับ 1 ด้วยค่าเฉลี่ย 9.13 เซนติเมตร เกาหลีเหนือตามมาเป็นอันดับ 2 ด้วยค่าเฉลี่ย 9.40 เซนติเมตร เกาหลีใต้อยู่ในอันดับ 3 ด้วยค่าเฉลี่ย 9.44 เซนติเมตร
ประเทศในภูมิภาคเอเชียติดอันดับในตารางนี้หลายประเทศ ฟิลิปปินส์อยู่อันดับ 4 ด้วยค่าเฉลี่ย 9.56 เซนติเมตร ศรีลังกาอยู่อันดับ 5 ด้วยค่าเฉลี่ย 9.73 เซนติเมตร ลาวอยู่อันดับ 6 ด้วยค่าเฉลี่ย 9.87 เซนติเมตร มาเลเซียอยู่อันดับ 7 ด้วยค่าเฉลี่ย 10.04 เซนติเมตร เวียดนามอยู่อันดับ 8 ด้วยค่าเฉลี่ย 10.14 เซนติเมตร
ประเทศไทยติดอยู่ในอันดับ 9 ของตาราง ผู้ชายไทยมีค่าเฉลี่ยขนาดอวัยวะเพศอยู่ที่ 10.16 เซนติเมตร อันดับ 10 คือประเทศญี่ปุ่น ด้วยค่าเฉลี่ย 10.92 เซนติเมตร
ขณะที่ ผลเฉลี่ยขนาดอวัยวะเพศชายทั่วโลก (ข้อมูลปี 2024-2025) ประเทศที่มีขนาดเฉลี่ยใหญ่ที่สุดมักอยู่ในแถบแอฟริกาและอเมริกาใต้ ซูดาน ครองอันดับ 1 เฉลี่ยประมาณ 7.06 – 7.1 นิ้ว ตามด้วยคองโก 7.05 – 7.06 นิ้ว และเอกวาดอร์ 6.92 – 6.93 นิ้ว
10 อันดับประเทศที่อวัยวะเพศชายเฉลี่ยใหญ่ที่สุดปี 2025
- ซูดาน 7.06 – 7.1 นิ้ว
- สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 7.05 – 7.06 นิ้ว
- อาร์เมเนีย 7.03 นิ้ว
- เอกวาดอร์ 6.92 – 6.93 นิ้ว
- สาธารณรัฐคองโก 6.82 นิ้ว
- กานา 6.81 นิ้ว
- ไนจีเรีย 6.69 นิ้ว
- เวเนซุเอลา 6.66 – 6.67 นิ้ว
- เลบานอน 6.62 นิ้ว
- แคเมอรูน 6.55 – 6.56 นิ้ว
