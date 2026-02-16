ดับฝันสาววาย ฮัดสัน วิลเลียมส์ พระเอก Heated Rivalry โชว์หวาน เปิดตัวแฟนสาว รับวาเลนไทน์

ฮัดสัน วิลเลียมส์ นักแสดงชาวแคนาดาวัย 25 ปี โพสต์ภาพเปิดตัวแฟนสาวลงอินสตาแกรมสตอรี่เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 พระเอกหนุ่มจากซีรีส์ Heated Rivalry เลือกใช้วันวาเลนไทน์เป็นโอกาสพิเศษในการเปิดตัวแฟน
ฮัดสันโพสต์ภาพถ่ายหลายภาพลงโซเชียลมีเดีย ประกอบด้วยภาพขณะรับประทานอาหารเย็นร่วมกับแฟนสาว รวมถึง คอนเนอร์ สตอร์รี เพื่อนนักแสดงร่วมซีรีส์ เขายังโพสต์ภาพคอลลาจที่มีแฟนสาวอยู่ในนั้นด้วย ภาพหนึ่งเป็นมุมสูงขณะทั้งคู่อยู่บนเตียง ฝ่ายหญิงนอนทับเขาอย่างหยอกล้อ ส่วนอีกสองภาพเป็นภาพถ่ายเซลฟี่หน้ากระจก ฮัดสันใช้แขนโอบกอดแฟนสาวเอาไว้
ฮัดสันเขียนข้อความอวยพรวันวาเลนไทน์บนโพส ถึงอดีตว่าฝ่ายหญิงอยู่เคียงข้างเขามาตั้งแต่สมัยขับรถยนต์มาสด้า โปรทีเจ สีทอง ปี 2000 ที่มีควันโขมงแถมมีเสียงดัง ในตอนนั้นเขายังไม่มีงานทำ
นอกจากภาพคู่แฟนสาวแล้ว ฮัดสันยังวาดรูปหัวใจล้อมรอบใบหน้าของคอนเนอร์ในภาพอีกภาพหนึ่ง แสดงให้เห็นถึงความผูกพันอันใกล้ชิดของทั้งสองคนระหว่างการถ่ายทำซีรีส์ Heated Rivalry
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฮัดสันบอกใบ้เรื่องความรัก เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเขาโพสต์สรุปทริปท่องเที่ยวเมืองมิลานกับกรุงปารีส แฟนสาวของเขาปรากฏตัวทั้งในภาพถ่ายรวมถึงวิดีโอสั้น เธอกำลังหัวเราะอยู่ข้างคอนเนอร์ ฮัดสันยังเคยกดถูกใจความคิดเห็นของแฟนคลับที่เรียกคอนเนอร์ว่าเป็นแฟนหนุ่มของเขาแบบติดตลกอีกด้วย
ซีรีส์ Heated Rivalry ออกอากาศตอนแรกเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายนปีที่แล้ว เนื้อหาเล่าเรื่องราวของนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งอาชีพสองคนที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแบบลับๆ ขณะเล่นให้กับทีมคู่แข่ง ซีรีส์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก ผู้ชมรวมถึงนักวิจารณ์ต่างชื่นชม ไคยา ชุนยาตา จากเว็บไซต์ RogerEbert ยกย่องว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นการปฏิวัติวงการ ให้ความบันเทิง เป็นผลงานเกี่ยวกับกลุ่มคนรักเพศเดียวกันที่สำคัญที่สุดแห่งปี
กระแสตอบรับที่ดีทำให้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์นอกจอของฮัดสันกับคอนเนอร์ เจค็อบ เทียร์นีย์ ผู้สร้างซีรีส์ เคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่า รสนิยมทางเพศในชีวิตจริงของนักแสดงไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในซีรีส์เลย
