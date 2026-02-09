กล้าธรรม ยันไม่มีส้มหล่น! ผลคะแนนสะท้อนปชช.ไว้วางใจ เกือบล้มแชมป์เก่าหลายเขต
ประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรม ย้ำผลนับคะแนนไม่มีส้มหล่น ขอบคุณทุกคะแนนเสียง ยกผลงานลงพื้นที่จริงจนเกือบล้มแชมป์เก่าหลายเขต ยันยังไม่ได้รับเทียบเชิญร่วมรัฐบาลภูมิใจไทย จับตา ร้อยเอกธรรมนัส เข้าพรรคบ่ายนี้
วันนี้ (9 ก.พ.69) น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรค ได้แถลงขอบคุณประชาชนที่ให้ความไว้วางใจพรรคน้องใหม่จนสามารถกวาดที่นั่งได้ถึงเกือบ 60 ที่นั่ง โดยยืนยันว่าความสำเร็จครั้งนี้ไม่ใช่ “ส้มหล่น” แต่เกิดจากการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนและลงพื้นที่อย่างหนัก
“พื้นที่เราทำงานหนักจริงๆ ถ้าเกิดไปเอ็กซเรย์คะแนน แต่ขอให้คะแนนออกมาเป็นทางการก่อน จะเห็นว่าจริงๆ มีเขตเลือกตั้งซึ่งเราเป็นที่ 2 เราเกือบจะชนะแชมป์เก่าเกือบจะชนะห่างกันหลัก 100 คะแนน ในหลายเขต ไม่น้อยทีเดียว เพราะฉะนั้นในฐานะพรรคการเมืองน้องใกม่ที่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งระดับประเทศครั้งนี้พรรคยังมีภารกิจ งานอีกมากมายทีเดียวที่พรรคกล้าธรรม เดินหน้าสู่พรรคการเมืองที่เป็นสถาบันต่อไป”
ขณะเดียวกัน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พรรคกล้าธรรมอยู่ในพื้นที่มาโดยตลอด รัฐมนตรีทุกท่าน ตลอดจนผู้สมัคร ส.ส.ส่วนใหญ่ ส.ส.เก่าเข้าเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ หมายความว่า เขาอยู่และดูแลพื้นที่มาโดยตลอด เพราะการเมืองที่ดี ไม่ใช่แค่ช่วงหาเสียง แต่คือการลงพื้นที่ รับฟัง และแก้ปัญหาให้ประชาชนทุกวัน
ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีการเปิดเผย ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ปี 2569 อย่างไม่เป็นทางการ 94 เปอร์เซ็นต์ อัปเดตข้อมูลล่าสุด ณ เวลา 03.57 น. วันที่ 9 ก.พ. 2569 โดย ผลนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ สส.แบบแบ่งเขต อันดับ 1-5 ได้แก่ อันดับ 1 พรรคภูมิใจไทย 174 ที่นั่ง ต่อมา พรรคประชาชน 87 ที่นั่ง พรรคเพื่อไทย 58 ที่นั่ง และพรรคกล้าธรรม 56 ที่นั่ง (ดูคลิป).
