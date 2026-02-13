หมอสุรเวช ชี้บทเรียนราคาแพง เคยเรียกทหาร หวังเป็นยาวิเศษ แต่จบที่ประเทศแย่กว่าเดิม
หมอสุรเวช ร่ายยาว บทเรียนราคาแพง! ยอมรับเคย “เรียกทหาร” หวังเป็นยาวิเศษ แต่จบที่ประเทศแย่กว่าเดิม ปลุกพลังประชาชนสู้ระบบตรวจสอบไม่ได้
หมอสุรเวช นุ่มหอม ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Surawej Numhom สะท้อนมุมมองทางการเมืองที่เปรียบเทียบความรู้สึกในอดีตกับสถานการณ์ปัจจุบัน ยอมรับว่าตนเองเคยเป็นหนึ่งในคนที่เคยเรียกร้องให้ “รถถัง” หรือทหารออกมาแก้ปัญหาบ้านเมืองในสมัยที่ยังอ่อนประสบการณ์ เพราะเชื่อว่านั่นคือ “ยาวิเศษ” ที่จะแก้ไขปัญหาทั้งมวลได้ แต่ผลลัพธ์จากการออกมาถึง 2 รอบกลับพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า นอกจากจะแก้ปัญหาไม่ได้ ประเทศยังวนกลับมาอยู่ในจุดที่แย่กว่าเดิม
หมอสุรเวช ชี้ให้เห็นถึงผลพวงของการเรียกหาอำนาจพิเศษในครั้งนั้นว่า มันได้สร้างระบบที่อ้างว่าเป็นของ “คนดี” ขึ้นมา แต่ในความเป็นจริงกลับกลายเป็นระบบที่วางกลไกให้ประชาชนไม่สามารถตรวจสอบอะไรได้เลย แม้ความผิดปกติจะเห็นชัดเจนอยู่ตรงหน้า แต่ผู้มีอำนาจก็ยังสามารถแถลงหน้าตาเฉยว่า “ไม่พบความผิดปกติ”
ยกตัวอย่างกรณีเหตุการณ์ตึกถล่มที่หาคนผิดไม่ได้ หรือกรณี “ประกันสังคม” ที่มีการปกปิดข้อมูลและเมื่อเปิดเจอก็พบความผิดปกติ แต่กลับได้รับคำอธิบายเพียงประโยคเดียวว่า “ถูกต้องตามระเบียบทุกอย่าง”
วงจรอุบาทว์ทางการเมือง การเลือกตั้งที่สกปรกย่อมได้ตัวแทนที่สกปรก รัฐบาลที่มาจากการซื้อเสียงย่อมต้องเข้ามาถอนทุนคืน ซึ่งเป็นภาพที่ทุกคนเห็นมาตลอดแต่ทำอะไรไม่ได้ ในยุคนี้ไม่มีใครคิดจะเรียกทหารอีกแล้ว เพราะพลังวิเศษไม่มีจริง สิ่งเดียวที่เหลืออยู่และต้องเรียกหาคือ “พลังของประชาชน” คนตัวเล็กๆ ที่ต้องลุกขึ้นมาแสดงออกว่าจะไม่ยอมให้ความไม่ปกตินี้กลายเป็นเรื่องปกติอีกต่อไป
มิเช่นนั้นคนในสังคมคงต้องอยู่ภายใต้ระบบที่ถูกควบคุมและห้ามตั้งคำถามไปอีกนานแสนนาน
ข้อมูลจาก : Surawej Numhom
