แนวข้อสอบ ก.พ. 69 สรุปวิชาที่ออก เจาะโครงสร้างข้อสอบ พร้อมตัวอย่าง
แนวข้อสอบ ก.พ. 69 ปีนี้มีทั้ง e-Exam และ Paper & Pencil รู้โครงสร้างข้อสอบก่อน แล้วซ้อมให้ถูกจุด ผ่านง่ายกว่าการอ่านมั่ว ๆ
การเตรียมตัวสอบภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ในปี 2569 นี้ ถือเป็นด่านแรกที่สำคัญสำหรับผู้ที่ใฝ่ฝันอยากเข้ารับราชการ แม้จำนวนที่นั่งสอบจะดูเหมือนมีมาก แต่จำนวนผู้สมัครในแต่ละปีก็สูงขึ้นเรื่อย ๆ การมีความรู้แค่ในตำราอาจไม่เพียงพอ แต่ต้องอาศัยการฝึกฝนทำโจทย์ที่ตรงประเด็นและเข้าใจเกณฑ์การให้คะแนนอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการเวลาในห้องสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บทความนี้จึงสรุปข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด ตั้งแต่กำหนดการสมัคร โครงสร้างวิชาที่ออกสอบ ไปจนถึงแนวข้อสอบจำลองพร้อมเฉลย เพื่อให้คุณพร้อมลงสนามสอบจริงอย่างมั่นใจ
ตัวอย่าง การจำลองแนวข้อสอบ ก.พ. ปี 2569
A) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (100 คะแนน)
เน้นเรื่องอนุกรม, ตรรกะ, เงื่อนไขสัญลักษณ์ และการอ่านจับใจความ
ข้อ 1 (คณิตฯ สัดส่วน) : ร้านหนึ่งลดราคา 20% แล้วขายได้ 960 บาท ราคาก่อนลดคือเท่าไร
- ก) 1,100
- ข) 1,200
- ค) 1,250
- ง) 1,300
เฉลย : ข) 1,200
วิธีคิดคือ 960 คือ 80% ของราคาเดิม ดังนั้น 960 ÷ 0.8 = 1,200
ข้อ 2 (อนุกรม) : 2, 6, 12, 20, 30, … ตัวถัดไปคืออะไร
- ก) 40
- ข) 41
- ค) 42
- ง) 44
เฉลข : ค) 42
วิธีคิด ระยะห่างคือ +4, +6, +8, +10 ดังนั้นตัวถัดไปต้อง +12
B) ภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)
เน้นไวยากรณ์พื้นฐาน คำศัพท์ และการอ่านบทความสั้น
ข้อ 1 (Grammar): If I ____ enough time, I will join the meeting.
- ก) have
- ข) had
- ค) will have
- ง) having
เฉลย : ก) have (เป็น If Clause แบบที่ 1: If + Present Simple, Future Simple)
ข้อ 2 (Vocabulary) คำใดมีความหมายใกล้เคียงกับ “efficient” มากที่สุด
-
-
ก) wasteful
-
ข) effective with little waste
-
ค) uncertain
-
ง) expensive
-
เฉลย : ข) effective with little waste
C) ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (50 คะแนน)
เน้นหลักธรรมาภิบาล กฎหมายปกครองเบื้องต้น และจริยธรรมข้าราชการ
ข้อ 1 (จริยธรรม) : แนวปฏิบัติใดเหมาะสมที่สุดสำหรับข้าราชการที่ดี
-
-
ก) บริการคนรู้จักก่อน
-
ข) ทำตามขั้นตอน โปร่งใส ตรวจสอบได้
-
ค) เลี่ยงการตอบคำถามประชาชน
-
ง) ข้ามเอกสารสำคัญเพื่อความรวดเร็ว
-
เฉลย : ข) ทำตามขั้นตอน โปร่งใส ตรวจสอบได้
ข้อ 2 (ผลประโยชน์ทับซ้อน) : การรับของขวัญจากผู้มาติดต่อราชการส่งผลเสียอย่างไรที่สุด
-
-
ก) ทำให้ตัดสินใจไม่เป็นกลาง
-
ข) ทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น
-
ค) ประชาชนเชื่อถือมากขึ้น
-
ง) ช่วยให้เอกสารสวยงาม
-
เฉลย : ก) ทำให้การตัดสินใจไม่เป็นกลาง
หมายเหตุ : ชุดแนวข้อสอบข้างต้นเป็นโจทย์จำลองที่จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกทักษะและทบทวนความรู้เท่านั้น มิใช่ข้อสอบจริงหรือข้อสอบเก่าจากสำนักงาน ก.พ. เพื่อช่วยให้ผู้สอบได้คุ้นเคยกับลักษณะโครงสร้างและแนวทางในการคิดวิเคราะห์ก่อนลงสนามจริง
วิธีอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบ ก.พ. 69
1. เก็บวิชาง่ายก่อน
เริ่มจากวิชาที่คุณถนัด เช่น ภาษาอังกฤษพื้นฐาน หรือ อนุกรม เพื่อสร้างความมั่นใจ
2. ฝึกทำโจทย์จับเวลา
ก.พ. เป็นข้อสอบที่แข่งกับเวลา การซ้อมทำโจทย์บ่อย ๆ จะช่วยให้คุณวิเคราะห์คำตอบได้เร็วขึ้น
3. จำชุดความรู้ข้าราชการที่ดี
วิชาความรู้และลักษณะข้าราชการที่ดี มักออกสอบตามขอบเขตระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและหลักธรรมาภิบาล ให้สรุปเป็นหัวข้อสั้น ๆ จะจำได้ง่ายกว่า
โครงสร้างข้อสอบภาค ก ก.พ. 69
หลักสูตรการสอบภาค ก แบ่งออกเป็น 3 วิชาหลัก โดยมีเกณฑ์การผ่านที่แตกต่างกัน ดังนี้
1. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
- ได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
2. วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 50 คะแนน
- ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี คะแนนเต็ม 50 คะแนน
- ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
ก.พ.69 สมัครสอบวันไหนบ้าง? (สรุปแบบไม่ให้พลาด)
การสอบปีนี้แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลัก โดยคุณต้องเลือกสมัครแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
รอบ e-Exam (ระบบอิเล็กทรอนิกส์)
- วันรับสมัคร : 7–27 ม.ค. 2569 (เริ่ม 08.30 น. จนกว่าที่นั่งจะเต็ม)
- เงื่อนไข : เลือกได้ 1 รอบสอบ 1 ศูนย์สอบ จากทั้งหมด 26 ศูนย์สอบทั่วประเทศ
- จำนวนที่นั่ง : 243,117 ที่นั่ง
- หมายเหตุ : สามารถกรอกข้อมูลล่วงหน้าได้ถึง 4 ม.ค. 2569 (เพื่อความรวดเร็วในวันสมัครจริง)
รอบ Paper & Pencil (สอบกระดาษ)
- วันรับสมัคร : 14 ม.ค. – 3 ก.พ. 2569 (เริ่ม 08.30 น. จนกว่าที่นั่งจะเต็ม)
- วันสอบข้อเขียน : 5 ก.ค. 2569
- ประกาศผล : ภายใน 15 ก.ย. 2569
- จำนวนที่นั่ง : 450,000 ที่นั่ง (14 ศูนย์สอบ)
