ข่าว

แนวข้อสอบ ก.พ. 69 สรุปวิชาที่ออก เจาะโครงสร้างข้อสอบ พร้อมตัวอย่าง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ม.ค. 2569 13:43 น.| อัปเดต: 09 ม.ค. 2569 13:46 น.
50
แนวข้อสอบ ก.พ. 69 มีการแบ่งออกเป็น e-Exam และ Paper & Pencil

แนวข้อสอบ ก.พ. 69 ปีนี้มีทั้ง e-Exam และ Paper & Pencil รู้โครงสร้างข้อสอบก่อน แล้วซ้อมให้ถูกจุด ผ่านง่ายกว่าการอ่านมั่ว ๆ

การเตรียมตัวสอบภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ในปี 2569 นี้ ถือเป็นด่านแรกที่สำคัญสำหรับผู้ที่ใฝ่ฝันอยากเข้ารับราชการ แม้จำนวนที่นั่งสอบจะดูเหมือนมีมาก แต่จำนวนผู้สมัครในแต่ละปีก็สูงขึ้นเรื่อย ๆ การมีความรู้แค่ในตำราอาจไม่เพียงพอ แต่ต้องอาศัยการฝึกฝนทำโจทย์ที่ตรงประเด็นและเข้าใจเกณฑ์การให้คะแนนอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการเวลาในห้องสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทความนี้จึงสรุปข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด ตั้งแต่กำหนดการสมัคร โครงสร้างวิชาที่ออกสอบ ไปจนถึงแนวข้อสอบจำลองพร้อมเฉลย เพื่อให้คุณพร้อมลงสนามสอบจริงอย่างมั่นใจ

ตัวอย่าง การจำลองแนวข้อสอบ ก.พ. ปี 2569

A) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (100 คะแนน)

เน้นเรื่องอนุกรม, ตรรกะ, เงื่อนไขสัญลักษณ์ และการอ่านจับใจความ

ข้อ 1 (คณิตฯ สัดส่วน) : ร้านหนึ่งลดราคา 20% แล้วขายได้ 960 บาท ราคาก่อนลดคือเท่าไร

  • ก) 1,100
  • ข) 1,200
  • ค) 1,250
  • ง) 1,300

เฉลย : ข) 1,200

วิธีคิดคือ 960 คือ 80% ของราคาเดิม ดังนั้น 960 ÷ 0.8 = 1,200

ข้อ 2 (อนุกรม) : 2, 6, 12, 20, 30, … ตัวถัดไปคืออะไร

  • ก) 40
  • ข) 41
  • ค) 42
  • ง) 44

เฉลข : ค) 42

วิธีคิด ระยะห่างคือ +4, +6, +8, +10 ดังนั้นตัวถัดไปต้อง +12

B) ภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)

เน้นไวยากรณ์พื้นฐาน คำศัพท์ และการอ่านบทความสั้น

ข้อ 1 (Grammar): If I ____ enough time, I will join the meeting.

  • ก) have
  • ข) had
  • ค) will have
  • ง) having

เฉลย : ก) have (เป็น If Clause แบบที่ 1: If + Present Simple, Future Simple)

ข้อ 2 (Vocabulary) คำใดมีความหมายใกล้เคียงกับ “efficient” มากที่สุด

    • ก) wasteful

    • ข) effective with little waste

    • ค) uncertain

    • ง) expensive

เฉลย : ข) effective with little waste

C) ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (50 คะแนน)

เน้นหลักธรรมาภิบาล กฎหมายปกครองเบื้องต้น และจริยธรรมข้าราชการ

ข้อ 1 (จริยธรรม) : แนวปฏิบัติใดเหมาะสมที่สุดสำหรับข้าราชการที่ดี

    • ก) บริการคนรู้จักก่อน

    • ข) ทำตามขั้นตอน โปร่งใส ตรวจสอบได้

    • ค) เลี่ยงการตอบคำถามประชาชน

    • ง) ข้ามเอกสารสำคัญเพื่อความรวดเร็ว

เฉลย : ข) ทำตามขั้นตอน โปร่งใส ตรวจสอบได้

ข้อ 2 (ผลประโยชน์ทับซ้อน) : การรับของขวัญจากผู้มาติดต่อราชการส่งผลเสียอย่างไรที่สุด

    • ก) ทำให้ตัดสินใจไม่เป็นกลาง

    • ข) ทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น

    • ค) ประชาชนเชื่อถือมากขึ้น

    • ง) ช่วยให้เอกสารสวยงาม

เฉลย : ก) ทำให้การตัดสินใจไม่เป็นกลาง

หมายเหตุ : ชุดแนวข้อสอบข้างต้นเป็นโจทย์จำลองที่จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกทักษะและทบทวนความรู้เท่านั้น มิใช่ข้อสอบจริงหรือข้อสอบเก่าจากสำนักงาน ก.พ. เพื่อช่วยให้ผู้สอบได้คุ้นเคยกับลักษณะโครงสร้างและแนวทางในการคิดวิเคราะห์ก่อนลงสนามจริง

วิธีอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบ ก.พ. 69

1. เก็บวิชาง่ายก่อน

เริ่มจากวิชาที่คุณถนัด เช่น ภาษาอังกฤษพื้นฐาน หรือ อนุกรม เพื่อสร้างความมั่นใจ

2. ฝึกทำโจทย์จับเวลา

ก.พ. เป็นข้อสอบที่แข่งกับเวลา การซ้อมทำโจทย์บ่อย ๆ จะช่วยให้คุณวิเคราะห์คำตอบได้เร็วขึ้น

3. จำชุดความรู้ข้าราชการที่ดี

วิชาความรู้และลักษณะข้าราชการที่ดี มักออกสอบตามขอบเขตระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและหลักธรรมาภิบาล ให้สรุปเป็นหัวข้อสั้น ๆ จะจำได้ง่ายกว่า

โครงสร้างข้อสอบภาค ก ก.พ. 69

หลักสูตรการสอบภาค ก แบ่งออกเป็น 3 วิชาหลัก โดยมีเกณฑ์การผ่านที่แตกต่างกัน ดังนี้

1. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

  • ได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

2. วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 50 คะแนน

  • ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี คะแนนเต็ม 50 คะแนน

  • ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ก.พ.69 สมัครสอบวันไหนบ้าง? (สรุปแบบไม่ให้พลาด)

การสอบปีนี้แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลัก โดยคุณต้องเลือกสมัครแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

รอบ e-Exam (ระบบอิเล็กทรอนิกส์)

  • วันรับสมัคร : 7–27 ม.ค. 2569 (เริ่ม 08.30 น. จนกว่าที่นั่งจะเต็ม)
  • เงื่อนไข : เลือกได้ 1 รอบสอบ 1 ศูนย์สอบ จากทั้งหมด 26 ศูนย์สอบทั่วประเทศ
  • จำนวนที่นั่ง : 243,117 ที่นั่ง
  • หมายเหตุ : สามารถกรอกข้อมูลล่วงหน้าได้ถึง 4 ม.ค. 2569 (เพื่อความรวดเร็วในวันสมัครจริง)

รอบ Paper & Pencil (สอบกระดาษ)

  • วันรับสมัคร : 14 ม.ค. – 3 ก.พ. 2569 (เริ่ม 08.30 น. จนกว่าที่นั่งจะเต็ม)
  • วันสอบข้อเขียน : 5 ก.ค. 2569
  • ประกาศผล : ภายใน 15 ก.ย. 2569
  • จำนวนที่นั่ง : 450,000 ที่นั่ง (14 ศูนย์สอบ)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปวินาทีระทึก คนร้ายขว้างระเบิดใส่ส.ส.หญิงฮอนดูรัส กลางฝูงชนหน้ารัฐสภา

2 นาที ที่แล้ว
แนวข้อสอบ ก.พ. 69 มีการแบ่งออกเป็น e-Exam และ Paper &amp; Pencil ข่าว

แนวข้อสอบ ก.พ. 69 สรุปวิชาที่ออก เจาะโครงสร้างข้อสอบ พร้อมตัวอย่าง

4 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เอาอีกแล้ว! ตลาดน้ำดัง โขกค่าไข่เจียว 400 นักท่องเที่ยวลั่น ขอไม่กลับไปอีกแล้ว

4 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“โรม” ย้ำความสำคัญในการจี้ตัว “เบน สมิธ” กุมข้อมูลขยายผลไทยเทา

4 นาที ที่แล้ว
เหน่ง เหม่งจ๋าย เผยสาเหตุออกมารับงานเอง ยันไม่ทะเลาะ บอล เชิญยิ้ม รักกันเหมือนเดิม บันเทิง

เหน่ง เหม่งจ๋าย เผยสาเหตุออกมารับงานเอง ยันไม่ทะเลาะ บอล เชิญยิ้ม รักกันเหมือนเดิม

4 นาที ที่แล้ว
ดี้ นิติพงษ์ ย้อนนาทีเข้าเฝ้าเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ข่าวในพระราชสำนัก

ดี้ นิติพงษ์ ย้อนนาทีเข้าเฝ้า เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงเซลฟี่เป็นกันเองอย่างใกล้ชิด

18 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อบจ.สุราษฎร์ธานี ยอมแล้ว ประกาศจัดงานวันเด็ก หน้าสำนักงานเทศบาลฯ

27 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. เผย 10 สส. เอี่ยวพนันออนไลน์ ถ้าถูกปล่อยตัวก่อน 8 ก.พ. ไม่ขาดคุณสมบัติ

44 นาที ที่แล้ว
หวยลาววันนี้ 9/1/69 ตรวจผลหวยลาวพัฒนา หวยลาว

หวยลาววันนี้ 9/1/69 ตรวจผลหวยลาวพัฒนา งวดวันศุกร์ ส่งท้ายสัปดาห์แรกของปี

46 นาที ที่แล้ว
สรุปให้ &quot;ประท้วงอิหร่าน&quot; คนอดอยากลงถนน ลามล้มระบอบรัฐอิสลาม เกิดอะไรขึ้นบ้าง ข่าว

สรุป “ประท้วงอิหร่าน” คนอดอยากลงถนน ลามล้มระบอบรัฐอิสลาม เกิดอะไรขึ้นบ้าง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมเจอร์จัดโปรเด็กดูหนังฟรี 10-11 ม.ค.2569 ข่าว

เมเจอร์ฯ ชวนเด็กดูหนังฟรี 10-11 ม.ค.นี้ เช็กเงื่อนไข ลิสต์หนัง-สาขาไหนบ้าง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อนอกเผย &quot;เฉิน จื้อ&quot; ส่อจำคุกตลอดชีวิต หลังถูกส่งตัวกลับ ดำเนินคดีที่จีน ข่าวต่างประเทศ

สื่อนอกเผย “เฉิน จื้อ” ส่อจำคุกตลอดชีวิต หลังถูกส่งตัว กลับไปดำเนินคดีที่จีน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอ๋ มิรา ตกใจถูกสรรพากรบุกบ้าน เผยรู้ตัวคนแจ้งแล้ว ถามกลับ &quot;จะไม่จบใช่ไหม?&quot; บันเทิง

เอ๋ มิรา ตกใจถูกสรรพากรบุกบ้าน เผยรู้ตัวคนแจ้งแล้ว ถามกลับ “จะไม่จบใช่ไหม?”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุทยาน เผย สิงโตที่ยึดในเขมร อาการป่วยรุนแรง เข้ารักษาแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองกำลังบูรพา รวบตัวชาวเขมร 37 คน ลักลอบเข้าไทย อ้างขาดรายได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทรัมป์&quot; ลั่นสหรัฐฯ จ่อคุม เวเนซุเอลา ยาวไร้กำหนด หวังยึดน้ำมันสร้างกำไร ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ลั่นสหรัฐฯ จ่อคุม เวเนซุเอลา ยาวไร้กำหนด หวังยึดน้ำมันสร้างกำไร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ประวัติ “มาดามปัท” เหยื่อถูกประกบยิงเสียชีวิตที่พัทลุง อดีตเจ้าแม่วงแชร์ สู่ลูกจ้างเขียงหมู

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เตือน “อิหร่าน” สหรัฐฯพร้อมโจมตีรุนแรง หากเริ่มฆ่าผู้ชุมนุมประท้วง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นนนี่ ลูกสาว แอน สิเรียม โพสต์ภาพสวมชุดเจ้าสาว พร้อมแคปชั่นเตรียมประกาศข่าวดี? บันเทิง

นนนี่ ลูกสาว แอน สิเรียม โพสต์ภาพสวมชุดเจ้าสาว พร้อมแคปชั่นบอกใบ้ข่าวดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นอร์ทแบงค็อกโพล เผยผลสำรวจ ส่วนใหญ่ยังไม่ปักใจให้ใคร ส่วน &quot;ปชน.-เท้ง&quot; ยังนำโด่ง ข่าวการเมือง

นอร์ทแบงค็อกโพล เผยผลสำรวจ ส่วนใหญ่ยังไม่ปักใจให้ใคร ส่วน “ปชน.-เท้ง” ยังนำโด่ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูขิม ไฟไหม้ เชียงใหม่ ทำให้ครอบครัวสูญเสียทั้งพ่อแม่และลูกสาวฝาแฝด ข่าว

อาลัย “ครูขิม” แม่พิมพ์ผู้ทุ่มเท หลังเหตุสลด ไฟไหม้เชียงใหม่ คร่า 5 ชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กองทัพภาคที่ 2” โพสต์คลิป “ม้าเหล็กคำราม” ช่วยปกป้องอธิปไตยไทยที่ชายแดน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อไทย ชูนโยบาย คนไทยไร้จน รายได้ไม่ถึง 3 พัน รัฐเติมให้ครบ เศรษฐกิจ

เพื่อไทย ชูนโยบาย คนไทยไร้จน รายได้ไม่ถึง 3 พัน รัฐเติมให้ครบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แพทย์จีนเข้าช่วยเหลือ หนุ่มยัดปลิงยาว 5 ซม. เข้าไปร่างกาย เชื่อเป็นยาวิเศษ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอแล็บแพนด้า แฉทหารเขมรป่วยทิพย์ อ้างสูดก๊าซพิษไทย ข่าว

ทหารเขมรป่วยทิพย์ อ้างสูดก๊าซพิษไทย นอนเล่นมือถือ-หนีแนวหน้า รับเงินอินฟลูฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ม.ค. 2569 13:43 น.| อัปเดต: 09 ม.ค. 2569 13:46 น.
50
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดคลิปวินาทีระทึก คนร้ายขว้างระเบิดใส่ส.ส.หญิงฮอนดูรัส กลางฝูงชนหน้ารัฐสภา

เผยแพร่: 9 มกราคม 2569

“โรม” ย้ำความสำคัญในการจี้ตัว “เบน สมิธ” กุมข้อมูลขยายผลไทยเทา

เผยแพร่: 9 มกราคม 2569
เหน่ง เหม่งจ๋าย เผยสาเหตุออกมารับงานเอง ยันไม่ทะเลาะ บอล เชิญยิ้ม รักกันเหมือนเดิม

เหน่ง เหม่งจ๋าย เผยสาเหตุออกมารับงานเอง ยันไม่ทะเลาะ บอล เชิญยิ้ม รักกันเหมือนเดิม

เผยแพร่: 9 มกราคม 2569
ดี้ นิติพงษ์ ย้อนนาทีเข้าเฝ้าเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี

ดี้ นิติพงษ์ ย้อนนาทีเข้าเฝ้า เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงเซลฟี่เป็นกันเองอย่างใกล้ชิด

เผยแพร่: 9 มกราคม 2569
Back to top button