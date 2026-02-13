ข่าวต่างประเทศ

ผู้ตัดสินฟุตบอลเยอรมัน เจ้าของไวรัลขอแต่งงานแฟนหนุ่ม ถูกทำร้ายร่างกายซ้ำ

เผยแพร่: 13 ก.พ. 2569 11:41 น.| อัปเดต: 13 ก.พ. 2569 11:42 น.
54

ผู้ตัดสินฟุตบอลเยอรมัน เจ้าของไวรัลขอแต่งงานแฟนหนุ่มก่อนเกมฟุตบอล ถูกทำร้ายร่างกายซ้ำรอบสองในช่วงระยะเวลาไม่กี่วัน

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว Morgenpost รายงานว่า นายปาสคาล ไคเซอร์ ผู้ตัดสินลีคฟุตบอลบุนเดสลิกาของเยอรมันที่กลายเป็นไวรัล หลังจากที่คุกเข่าขอแฟนหนุ่มแต่งงาน ถูกทำร้ายร่างกายซ้ำสอง

โดยอ้างอิงจากทนายระบุว่า นายไคเซอร์ถูกทำร้ายหน้าบ้านพักของตัวเองในวันอังคารที่ผ่านมา แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม

ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นายไคเซอร์ ชาย 3 คน ดักทำร้ายหน้าบ้านพัก จนทำให้เขาได้รับบาดเจ็บที่ดสงตา ก่อนจะหลบหนี ถือเป็นการทำร้ายร่างกายสองครั้งในช่วงระยะเวลาไม่กี่วัน

ทั้งนี้สื่อหลายสำนักรายงานว่า หลังจากไคเซอร์ยื่นคำร้องเกี่ยวกับข้อกล่าวหาต่อผู้ตัดสินรายหนึ่ง ได้มีการเปิดเผยว่า ตามคำกล่าวอ้างของอดีตนายจ้างซึ่งเป็นเจ้าของบาร์พนัน ผู้ตัดสินคนดังกล่าวถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินไปหลายพันยูโร และอัยการได้เข้ามารับดำเนินการสอบสวนแล้ว

ทนายความของไคเซอร์แถลงว่า ลูกความของตนปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้ และในทางกลับกัน ยังมีข้อมูลบ่งชี้ว่าอดีตนายจ้างเป็นผู้เผยแพร่ที่อยู่ที่พักของไคเซอร์ออกสู่สาธารณะ ทั้งนี้ยังไม่ชัดเจนว่า การโจมตีที่เกิดขึ้นกับไคเซอร์นั้นเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือไม่

