เว็บ ปรับขนาดรูป แปลงไฟล์ jpg ใช้สมัครสอบ ก.พ. 2569

ชิงที่นั่งด่วน! สมัครสอบ ก.พ. 69 รอบอิเล็กทรอนิกส์ 2.4 แสนที่นั่งทั่วประเทศ เริ่ม 7 ม.ค. นี้ กางโพย 4 ขั้นตอนสมัครอย่างไรให้ผ่านฉลุย พร้อมปักหมุดวันสำคัญที่ต้องจำให้แม่น
วันนี้ (7 มกราคม 2569) เป็นวันแรกที่ สำนักงาน ก.พ. เปิดสนามชิงชัยที่นั่งสอบ ภาค ก. รอบ e-Exam ประจำปี 2569 โดยปีนี้จัดเต็มที่นั่งสอบรวม 243,117 ที่นั่ง กระจายตามศูนย์สอบ 26 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 27 มกราคมนี้ หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม
สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดโอกาสรับราชการในปีนี้ นี่คือคัมภีร์สมัครสอบที่คุณต้องทำตามทีละขั้นตอนครับ
1. กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เริ่มเปิดระบบให้กรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. 69 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ job3.ocsc.go.th แนะนำให้เตรียมข้อมูลส่วนตัวและวุฒิการศึกษาให้พร้อมเพื่อความรวดเร็ว
2. อัปโหลดรูปถ่ายหน้าตรง รูปนี้สำคัญมากเพราะจะปรากฏบนใบรับรองผลสอบและบัตรประจำตัวสอบ ควรเลือกรูปหน้าตรงที่สุภาพและเป็นปัจจุบันที่สุด
3. ชำระเงินให้ทันเวลา เมื่อกดยืนยันสมัครเสร็จ ระบบจะออกใบแจ้งหนี้ให้จ่ายเงินทันที หากจ่ายช้าที่นั่งที่คุณจองไว้จะถูกยกเลิกและคืนสิทธิ์ให้คนอื่น
3.1 ช่องทางจ่ายเงิน
- แอปฯ Krungthai NEXT, แอปฯ เป๋าตัง หรือตู้ ATM กรุงไทย
3.2 ข้อควรระวัง
- ระบบรับชำระเงินจะปิดบริการช่วงเวลา 22.01 – 00.00 น. ของทุกวัน
4. ตรวจสอบสถานะการสมัคร หลังจากจ่ายเงินแล้ว 1 วัน ให้กลับเข้าเว็บไซต์เดิมเพื่อเช็กว่าสถานะ “ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว” หรือไม่ เพื่อความอุ่นใจ
ปักหมุดเดดไลน์สำคัญ (รอบ e-Exam)
1. เช็กที่นั่งว่าง
- เริ่มดูได้ตั้งแต่ 08.00 น. ของทุกวันในช่วงรับสมัคร
2. สมัครสอบ
- เริ่มกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่ 08.30 น. เป็นต้นไป
3. ช่วงเปลี่ยนรูปถ่าย
- หากรูปเดิมมีปัญหา สามารถแก้ไขได้ระหว่างวันที่ 28 ม.ค. 69 – 6 ก.พ. 69
4. วันพิมพ์บัตรสอบ
- เริ่มพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. 69 เป็นต้นไป
ก่อนกดยืนยันควรตรวจสอบ “ศูนย์สอบ” และ “รอบสอบ” ให้ดี เพราะเมื่อยืนยันและชำระเงินแล้ว จะไม่สามารถขอเปลี่ยนได้ทุกกรณีครับ
รูปสมัครสอบ ก.พ. 69 ที่อัปโหลดได้
- เป็นรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ
- พื้นหลังไม่มีลวดลาย
- ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- ขนาดไฟล์ความละเอียดไม่น้อยกว่า 40 kb ประเภทไฟล์ .JPG เท่านั้น
เว็บปรับขนาดรูปภาพ
สำหรับผู้สมัครที่มีขนาดหรือไฟล์ภาพไม่ตรงกับที่ ก.พ. กำหนด เดอะไทยเกอร์แนะนำช่องทางที่สามารถใช้เว็บปรับขนาดรูปถ่ายและแปลงไฟล์ภาพได้ฟรี
1. แปลงไฟล์ JPG ด้วยเว็บ iloveimg.com
วิธีใช้งานคือ ให้เลือกกดอัปโหลดไฟล์ภาพที่เราต้องใช้สมัครสอบ จากนั้นเว็บก็จะแปลงไฟล์ให้เป็น JPG อัตโนมัติ เราสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ทันที ฟรี
2. ปรับขนาดรูป ด้วยเว็บไซต์เดิม
วิธีใช้งาน ให้เลือกเมนูแถบด้านบน “ปรับขนาดรูป” จากนั้นให้อัปโหลดรูป แล้วเราจะสามารถปรับขนาดได้ใหม่ทั้งความสูงและความกว้าง แต่กำหนดได้เป็นหน่วยพิกเซลเท่านั้น
3. ปรับขนาดรูปด้วยเว็บไซต์ Photopea.com
ส่วนใครที่ต้องการปรับไซซ์ภาพด้วยหน่วยนิ้ว สามารถใช้เว็บไซต์นี้ ให้เลือกอัปโหลดรูป คลิกเมนู “รูปภาพ” เลื่อนลงมาคลิกขนาดภาพ จากนั้นแปลงขนาดตามต้องการ
เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก “ไฟล์” กดเลือก ส่งออกเป็น แล้วเลือกนามสกุล JPG แล้วดาวน์โหลด
สมัคร ก.พ. 69 วันแรกระบบล่ม! คนแห่ชิงที่นั่ง e-Exam จนเว็บค้างแม้ออกประกาศเลื่อนเวลา
ล่าสุด เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2569 ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครสอบภาค ก. แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2569 ทีมข่าว The Thaiger รายงานว่าระบบสมัครสอบขัดข้องอย่างหนักจนผู้สมัครไม่สามารถเข้าใช้งานได้
ไทม์ไลน์ระบบล่ม
08.30 น. เปิดระบบรับสมัครวันแรกผ่านเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th แต่เว็บล่มทันทีเนื่องจากมีผู้เข้าใช้งานพร้อมกันจำนวนมาก
08.37 น. สำนักงาน ก.พ. ประกาศขออภัยและแจ้งเลื่อนเวลาเปิดรับสมัครเป็น 09.00 น.
09.51 น. เมื่อถึงเวลาที่แจ้งเลื่อน พบว่าเว็บไซต์ยังคงล่มถาวร ไม่สามารถเข้ากรอกข้อมูลหรือเลือกศูนย์สอบได้
สถานการณ์นี้สร้างความกังวลให้ผู้สมัครทั่วประเทศ เนื่องจากที่นั่งสอบมีจำกัดเพียง 243,117 ที่นั่ง และจะปิดรับสมัครทันทีหากที่นั่งเต็ม โดยปีนี้กำหนดรับสมัครถึงวันที่ 27 มกราคม 2569 หากระบบกลับมาใช้งานได้ ทีมข่าวจะรายงานให้ทราบทันที
