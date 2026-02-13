ข่าวการเมือง

เปิดชื่อ 3 บริษัท รับงานพิมพ์บัตรเลือกตั้ง 2569 หลังดราม่า “บาร์โค้ด” ส่อขัด รธน.

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ก.พ. 2569 10:52 น.| อัปเดต: 13 ก.พ. 2569 11:03 น.
64
ทีมข่าวเจาะข้อมูลจัดซื้อจ้าง กกต. พบชื่อ 3 บิ๊กวงการสิ่งพิมพ์ ที.เค.เอส. – จันวาณิชย์ – โรงพิมพ์ อส. แบ่งเค้กพิมพ์บัตร 3 ประเภท รวมมูลค่าเกือบ 200 ล้านบาท พร้อมคำถามใหญ่ ใครเป็นคนกำหนดสเปกบาร์โค้ด?

จากกรณีดราม่าร้อนแรงที่ น.ต.ศิธา ทิวารี และ สส.พรรคประชาชน ออกมาตั้งข้อสังเกตเรื่อง บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง ที่อาจมีลักษณะเป็นรหัสเฉพาะใบ ซึ่งส่อเค้าขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 85 เรื่องการลงคะแนนโดยลับ และอาจนำไปสู่การตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าประชาชนกาคะแนนให้ใครนั้น

ล่าสุด ทีมข่าว The Thaiger ได้ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกจากประกาศของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และบัตรออกเสียงประชามติ ประจำปี 2569 พบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ผู้รับผิดชอบงานพิมพ์ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่อาจไขคำตอบเรื่องสเปกของบาร์โค้ดดังกล่าว

โดยเอกสารทั้ง 3 ฉบับ ลงนามโดย นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2568 (ช่วงเตรียมการก่อนเลือกตั้ง) ระบุรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง คว้างานพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ส.ส. ด้วยราคา 81,345,000 บาท
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต จำนวน 56.1 ล้านฉบับ ด้วยวงเงิน 67,320,000 บาท ขณะที่บัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 56.1 ล้านฉบับ บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด เป็นผู้คว้างานไปครองด้วยราคาเสนอ 81,345,000 บาท ซึ่งราคานี้รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

การพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ส.ส. มีมูลค่ารวมเกือบ 200 ล้านบาท
สำหรับการจัดพิมพ์บัตรออกเสียงประชามติ กกต. ตัดสินใจเลือก โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง เป็นผู้ดำเนินการ ในวงเงิน 56,100,000 บาท

ทั้งนี้ การเปิดเผยรายชื่อผู้รับจ้างและงบประมาณดังกล่าวถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่ กกต. ต้องชี้แจงต่อสาธารณะ เพื่อสร้างความชัดเจนในกระบวนการจัดการเลือกตั้งที่กำลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด

การเปิดเผยรายชื่อผู้รับจ้างพิมพ์บัตรเลือกตั้งสร้างความโปร่งใส
ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 1 2, Creden Data

