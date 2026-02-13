เปิดชื่อ 3 บริษัท รับงานพิมพ์บัตรเลือกตั้ง 2569 หลังดราม่า “บาร์โค้ด” ส่อขัด รธน.
ทีมข่าวเจาะข้อมูลจัดซื้อจ้าง กกต. พบชื่อ 3 บิ๊กวงการสิ่งพิมพ์ ที.เค.เอส. – จันวาณิชย์ – โรงพิมพ์ อส. แบ่งเค้กพิมพ์บัตร 3 ประเภท รวมมูลค่าเกือบ 200 ล้านบาท พร้อมคำถามใหญ่ ใครเป็นคนกำหนดสเปกบาร์โค้ด?
จากกรณีดราม่าร้อนแรงที่ น.ต.ศิธา ทิวารี และ สส.พรรคประชาชน ออกมาตั้งข้อสังเกตเรื่อง บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง ที่อาจมีลักษณะเป็นรหัสเฉพาะใบ ซึ่งส่อเค้าขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 85 เรื่องการลงคะแนนโดยลับ และอาจนำไปสู่การตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าประชาชนกาคะแนนให้ใครนั้น
ล่าสุด ทีมข่าว The Thaiger ได้ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกจากประกาศของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และบัตรออกเสียงประชามติ ประจำปี 2569 พบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ผู้รับผิดชอบงานพิมพ์ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่อาจไขคำตอบเรื่องสเปกของบาร์โค้ดดังกล่าว
โดยเอกสารทั้ง 3 ฉบับ ลงนามโดย นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2568 (ช่วงเตรียมการก่อนเลือกตั้ง) ระบุรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต จำนวน 56.1 ล้านฉบับ ด้วยวงเงิน 67,320,000 บาท ขณะที่บัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 56.1 ล้านฉบับ บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด เป็นผู้คว้างานไปครองด้วยราคาเสนอ 81,345,000 บาท ซึ่งราคานี้รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว
สำหรับการจัดพิมพ์บัตรออกเสียงประชามติ กกต. ตัดสินใจเลือก โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง เป็นผู้ดำเนินการ ในวงเงิน 56,100,000 บาท
ทั้งนี้ การเปิดเผยรายชื่อผู้รับจ้างและงบประมาณดังกล่าวถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่ กกต. ต้องชี้แจงต่อสาธารณะ เพื่อสร้างความชัดเจนในกระบวนการจัดการเลือกตั้งที่กำลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สรุปข้อสงสัย “บาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง” ศิธา ชี้ ส่อขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 85 ปมลงคะแนนลับ
- คลิปว่อน จนท.หน่วยเลือกตั้งนครปฐม โผล่ประกบชาวบ้านถึงคูหา จี้ กกต. สอบด่วน
- CEO บริษัทไอที ยืนยัน บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง สืบได้ถึงตัวประชาชน
ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 1 2, Creden Data
ติดตาม The Thaiger บน Google News: