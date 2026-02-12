ข่าว

ผวา มือยิงคลั่งชวนตัวประกันเล่นจ้ำจี้ จบที่ใครโดนยิง ก่อน นร. กรีดร้อง-เจ็บหนัก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 12 ก.พ. 2569 15:21 น.| อัปเดต: 12 ก.พ. 2569 15:39 น.
113
ผู้ปกครองเล่านาที หนุ่มคลั่งวัย 18 ปี ชวนตัวประกันเล่นจ้ำจี้มะเขือเปาะจบที่ใครโดนยิง ก่อนก่อเหตุยิงนักเรียนหญิงเจ็บ คนใกล้ชิดโต้ข่าว ‘ครูเจ’ ยืนยันไม่เคยตีเด็ก คาดชนวนเหตุน้องสาวหนีเรียนบ่อบ

จากกรณี นายเขมนันท์ วัย 18 ปี บุกเดี่ยวพร้อมอาวุธปืนเข้าไปก่อเหตุอุกอาจภายในโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ส่งผลให้ นางศศิพัชร สินสโมสร ผู้อำนวยการโรงเรียนเสียชีวิต และมีนักเรียนได้รับบาดเจ็บ ล่าสุดมีการเปิดเผยรายละเอียดนาทีชีวิตจากผู้ปกครองและพยานในที่เกิดเหตุที่ระบุถึงพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุ

ความคืบหน้าล่าสุด news.ch7 รายงานว่า ผู้ปกครองของนักเรียนชั้น ม.2 รายหนึ่ง ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวสุดระทึกผ่านคำบอกเล่าของหลานชายที่ติดอยู่ในอาคารเรียนขณะเกิดเหตุ ระบุว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความหวาดกลัว หลานชายเล่าว่าได้ยินเสียงผู้ก่อเหตุประกาศผ่านไมโครโฟนว่าจะเดินขึ้นมายังชั้นบนเพื่อจับตัวประกันเพิ่ม ทำให้เด็กนักเรียนที่หลบซ่อนอยู่เตรียมตัดสินใจกระโดดลงไปบนหลังคาห้องน้ำชั้นล่าง

สิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือ หฃานชายได้ยินผู้ก่อเหตุพูดผ่านเสียงตามสาย โดยบังคับให้ครูและนักเรียนที่ถูกจับเป็นตัวประกันในห้องประชาสัมพันธ์ เล่นเกมจ้ำจี้มะเขือเปาะ หากเพลงจบที่ใครหรือนิ้วไปชี้ที่ใคร คนนั้นจะถูกยิง ก่อนที่จะมีเสียงปืนดังตามมาด้วยเสียงกรีดร้องของนักเรียนหญิงที่ได้รับบาดเจ็บ

ท่ามกลางความโศกเศร้า มีกระแสข่าวบางสำนักให้ข้อมูลที่ผิดพลาดเกี่ยวกับชนวนเหตุเกิดจากความโกรธแค้นที่ ครูเจ ทำโทษหรือตีน้องสาวของผู้ก่อเหตุจนนำไปสู่การก่อเหตุในครั้งนี้

ล่าสุด ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Ladanatee Jindanimitr ออกมาโพสต์ชี้แจงในมุมของครูเจ เจ้าตัวยืนยันว่าข่าวข้างต้นนั้นไม่เป็นความจริง คาดว่าสาเหตุของการคลุ้มคลั่งครั้งนี้มาจากเด็กนักเรียนขาดเรียนบ่อย มือยิงวัย 18 ปีทะเลาะกับน้องและพ่อ จึงมาหาครูเจเพื่อพูดคุยเรื่องการเรียน

“จากครูเจ พี่เจ น้องเจของทุกคนนะคะ

ทุกคนเมื่อวานรับสายไม่ได้จริง ๆ เพราะอยู่ในช่วงชุลมุนวุ่นวุ่นวายจนถึงค่ำเกือบเที่ยงคืนครับ คิดว่าจะต้องตายแล้วครับ ในใจเมื่อวานโล่งไม่มีอะไรอยู่เลย รอดมาแบบไม่น่าเหลือเชื่อครับ….ที่คนร้ายเรียกหาครูเจเพราะว่าน้องสาวของเขานั้นเป็นนักเรียนห้องครูเจ เด็กนักเรียนคนนี้ขาดเรียนบ่อย ผู้ก่อเหตุก็เลยทะเลาะกับน้องและพ่อด้วยที่บ้านคุ้มคลั่งมาแล้ว เลยจะมาหาครูเจเพื่อคุยเรื่องของการเรียนของน้อง คิดว่าสาเหตุประมาณนี้ครับ

แต่ในข่าวที่บอกว่าครูเจตีเด็กทำโทษเด็กโกรธกับเด็กไม่เป็นความจริงนะครับครูเจเป็นแม่ชีใจดีที่สุดในโลก งงมากกับข่าวแต่ละสำนัก”

เสียงของน้องเจค่ะ ได้พูดคุยกับน้องแล้ว น้องเสียใจมากๆกับการสูญเสียท่านผอ. ทุกคนเสียใจมาก ๆ นะคะ ร้องไห้ไปตามๆกันโคตรเศร้าเลยวันนี้”

มือยิงวัย 18 ปีถูกตำรวจจับกุม

ครูเจ ออกโรงแจงยืนยันไม่เคยตีนักเรียน

ข่าว

