ต่าย ชุติมา ยินดี พิธา มีรักใหม่ รับแอบถามลูกว่าคือใคร พูดตรง ๆ อย่าหลอกเป็นเพื่อน
ต่าย ชุติมา เปิดใจหลัง ทิม พิธา ซุ่มปลูกต้นรักใหม่ เผยรู้สึกยินดี แต่ห่วงอีกฝ่ายใกล้ชิดลูก ยืนยัน ‘พิพิม’ เข้าใจ แค่ต้องพูดตรง ๆ อย่าหลอกว่าเป็นเพื่อน อัปเดตธุรกิจใหม่-งานบันเทิง
หลังจากที่โซเชียลฮือฮา กรณี ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เปิดใจถึงรักใหม่ที่ตอนนี้บอกรักไปแล้วกำลังรออีกฝ่ายตอบกลับ แต่ต้องรอลูกสาว น้องพิพิม อนุมัติก่อน ทั้งคู่เข้ากันได้ดี แต่ยังไม่ทราบแน่ชัดอาจจะคิดว่าเป็นเพื่อนพ่ออยู่ ล่าสุด ต่าย ชุติมา ทีปะนาถ อดีตภรรยา ถูกถามเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้น พร้อมอัปเดตเรื่องราวการเลี้ยงดูลูกสาว และทิศทางชีวิตการทำงานในวงการบันเทิงที่กำลังจะครบ 20 ปี
เมื่อถูกถามถึงข่าวความรักครั้งใหม่ของอดีตสามี ต่าย ยืนยันว่ารู้สึกยินดีด้วยอยู่แล้ว และมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่คนเราต้องเดินหน้าต่อไป เธอยอมรับว่ามีการแอบถามลูกสาวว่าคนนั้นคือใคร ซึ่งปรากฏว่าลูกสาวเองก็ยังไม่ทราบเรื่องและรู้ข่าวพร้อม ๆ กับแม่ เนื่องจากยังไม่มีการคอนเฟิร์มสถานะที่ชัดเจน
ต่ายยอมรับตรง ๆ ว่า สิ่งที่เธอห่วงที่สุดคือเรื่องสถานะ และการที่คนใหม่จะต้องเข้ามาใกล้ชิดลูกสาว จึงพูดกับลูกตรง ๆ ไม่ต้องโกหกว่าเป็นแค่เพื่อน เพราะเด็กจะสับสนหากอนาคตมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เธอเลี้ยงลูกแบบเปิดกว้างคุยกันได้ทุกเรื่องเหมือนเพื่อน ทำให้ลูกมีความเข้าใจและมีความเป็นผู้ใหญ่พอที่จะรับรู้สถานการณ์ตามธรรมชาติของชีวิต
“รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา แค่เป็นห่วงในสถานะที่เขาจะต้องมาใกล้ชิดลูกเรามากกว่า เราก็จะคุยกับลูกทุกเรื่อง เหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่เราสามารถแชร์ความรู้สึก แชร์ทุกอย่างได้ เลยว่าลูกก็มีความเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจเราว่าสถานการณ์มันเป็นยังไง เกิดอะไรขึ้น แล้วธรรมชาติของคนที่จะต้องมูฟออนไปข้างหน้ามันเป็นยังไง”
จากนั้นสาวต่ายถูกถามว่าในอนาคตหากเธอและอดีตสามีจะมีรักครั้งใหม่ลูกสาวจะโอเคหรือไม่ เธอตอบกลับว่า “เขาเข้าใจ ขอแค่พูดกับเขาตรง ๆ ไม่ต้องหลอกว่าเป็นเพื่อน อย่างของเราตอนที่ออน ๆ ออฟ ๆ ก็จะไม่ค่อยให้เจอลูกรู้สึกว่าให้ชัวร์ก่อนดีกว่า”
ต่อมาสื่อถามต่อว่าได้คุยกับนายพิธาหรือไม่ว่าหากยังไม่มั่นใจรักครั้งใหม่ยังไม่อยากให้มาเจอลูก เจ้าตัวตอบกลับประเด็นนี้ว่า “ไม่ เราไปแนะนำอะไรเขาได้ล่ะ แต่ยังช่วยกันดูลูกเหมือนเดิม”
ในส่วนของการวางแผนอนาคตลูกสาว ต่ายเผยว่ามีการคุยกันเรื่องส่งน้องพิพิมไปทดลองเรียนระยะสั้นที่ต่างประเทศ (ประมาณช่วงปิดเทอม) เพื่อดูความพร้อมและความต้องการของลูก แต่โดยส่วนตัวตนมองว่าอยากให้ลูกโตกว่านี้อีก เพื่อให้ดูแลตัวเองและตัดสินใจอะไรได้ดีขึ้น เพราะวัยนี้ยังเป็นวัยที่ควรใกล้ชิดพ่อแม่ หากห่างกันไปตอนนี้กลัวความสัมพันธ์จะห่างเหิน แต่หากลูกไปจริง ตนก็จะบินตามไปเยี่ยมและพาเที่ยวในช่วงที่ลูกหยุดพัก
ด้านชีวิตส่วนตัวและการงาน ตอนนี้ซุ่มทำโปรเจกต์ใหญ่คือ โรงเรียนสอนนวด ที่สามารถออกใบประกาศนียบัตรให้นำไปสมัครงานต่างประเทศได้จริง เธอเล็งเห็นช่องว่างทางธุรกิจจากสภาพเศรษฐกิจที่ทำให้คนไทยนิยมไปทำงานต่างประเทศกันมาก ประกอบกับตนเองชอบนวดอยู่แล้ว จึงอยากทำธุรกิจนี้แบบเงียบ ๆ ไม่ต้องทำการตลาดหวือหวา
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการออกแบบกราฟิก รับสมัครครู และตั้งชื่อโรงเรียนให้ติดหู สำหรับใครที่สนใจ สามารถทัก Direct Message (DM) ทางอินสตาแกรมมาได้ แต่ต่ายรีบดักคอว่า “จีบไม่ได้นานแล้ว”
สุดท้าย ต่ายทิ้งท้ายถึงงานในวงการบันเทิงว่า ปีหน้าจะครบ 20 ปี ตั้งแต่รับบทจากจากภาพยนตร์ Seasons Change เธอยังคงรับงานแสดงอยู่เสมอ แม้จะมองว่าตัวเองแก่แล้วและมีเด็กรุ่นใหม่เข้ามาเยอะ แต่ก็พร้อมรับบทที่ท้าทาย ทั้งบทร้ายลึก หรือบทบาทใหม่ๆ
ส่วนลูกสาวก็พอทราบบ้างว่าแม่เป็นดาราและเคยดังมาก่อน เพราะมักจะมีคุณครูที่โรงเรียนเข้ามาทักทายว่าชอบแม่เสมอ แต่เราก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ดังขนาดนั้น
