“นายกฯ อนุทิน” โต้สื่อนอก ไทย “คนป่วยแห่งเอเชีย” ผลรัฐบาลที่แล้ว

“นายกฯ อนุทิน” โต้สื่อนอก ยันไทยพ้นสภาพ “คนป่วยแห่งเอเชีย” ชูผลงาน “เอกนิติ” คืนหนี้ ธ.ก.ส. สร้างวินัยการคลัง
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีสื่อไฟแนนเชียลไทมส์ วิเคราะห์ว่าประเทศไทยเป็นคนป่วยของเอเชีย ว่าเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์จากรัฐบาลที่แล้วมา หลังจากการเลือกตั้งเรียบร้อย ก็มีบทความสื่อต่างชาติหลายฉบับถึงความมั่นใจของประเทศไทยจากนี้ไป
.
ส่วนหน้าตาคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ จะเป็นบุคคลที่เปิดเผยก่อนหน้านี้ จะดึงเข้ามาอย่างแน่นอนหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า มีหลายอย่างประกอบกันซึ่งทางเราได้นำเสนอนโยบาย ที่ทำให้ประชาชนเห็นว่าเป็นนโยบายที่ทำได้เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับส่วนรวมไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง ไม่ใช่นโยบายที่ไร้ซึ่งวินัยทางการเงินการคลัง
.
ซึ่งเราจะต้องรักษาวินัยทางการเงินการคลังให้เข้มแข็งมากที่สุด สิ่งที่ทางเราได้ทำคือการพิสูจน์ให้ชาวต่างชาติ โดยเฉพาะบริษัทจัดลำดับเศรษฐกิจ คือสิ่งที่ นายเอกนิติ นิติทัณฑประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการไปอย่างทันท่วงทีที่มีงบประมาณรายจ่าย ไม่ได้นำงบเหล่านั้นไปทำนโยบายประชานิยม แต่ได้นำงบประมาณไปคืนหนี้ ธกส. ทำให้ต่างชาติได้เห็นว่าเรายังคงยึดมั่นมีวินัยการใช้เงิน ทำให้อันดับประเทศไทยไม่ลดลงไป ยังคงมีสภาพดี แสดงให้เห็นว่าประเทศมีความน่าเชื่อถือและน่าลงทุนของต่างประเทศ
.
ผู้สื่อข่าวถามว่า แต่ปัจจัยทางการเมืองของประเทศไทยนั้นยังคงไม่นิ่ง อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนชาวต่างชาติหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า นั่นเป็นอดีต ตนคิดว่าจากผลการเลือกตั้งที่เห็นมาคร่าวๆ แนวโน้มเป็นการแสดงถึงเสถียรภาพทางการเมือง เรื่องขั้วและความขัดแย้งทางการเมืองไม่ได้รุนแรง อาจจะมีวาทกรรมโต้เถียงยังอยู่ในเกณฑ์หาเสียงเลือกตั้งหลังจากการเลือกตั้งผ่านไป ทุกอย่างอยู่ในร่องในรอยไม่ได้ขยายความต่อความยาวสาวความยืดต่อกัน เป็นนิมิตหมายที่ดีทำให้รัฐบาลมีความเข้มแข็ง
