ตำรวจแจงปม “เขมนันท์” แย่งปืน จนท. ก่อนบุกจับตัวประกัน สั่งเอาผิด 3 ข้อหา
ตำรวจแจ้ง 3 ข้อหา เขมนันท์ หนุ่มคลั่งบุกจับตัวประกันที่โรงเรียน เป็นเหตุให้ ผอ. ถูกยิงเสียชีวิต อธิบายสาเหตุที่ผู้ก่อเหตุแย่งปืนตำรวจได้
พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ รอง ผบช.ภ9 พล.ต.ต.ธีรศักดิ์ ไชยโยธา ผบก.ภ.จว.สงขลา และตำรวจฝ่ายสืบสวนสอบสวน สภ.ทุ่งลุง ร่วมประชุมคดีเหตุคนร้ายคลั่งควงปืนบุกเข้าไปในโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและ ผอ. เสียชีวิตนั้น
ทางคดีเบื้องต้น ได้แจ้งข้อหา นายเขมนันท์ อายุ 18 ปี ผู้ก่อเหตุ 3 ข้อหา คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา พยายามฆ่า และข้อหาพรบ.อาวุธปืน โดยพนักงานสอบสวนจะเดินทางไปแจ้งข้อหาที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ ซึ่งยังคงพักรักษาตัวอยู่ จากนั้นก็จะควบคุมตัวส่งโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ที่ อ.เมืองสงขลา เนื่องจากเป็นผู้ป่วยจิตเวช
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ ที่สังคมตั้งคำถามว่าคนร้ายชิงอาวุธปืนตำรวจไปได้อย่างไร จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์คือตำรวจ สภ.ทุ่งลุง ได้รับแจ้งว่ามีเหตุชายคุ้มคลั่งทำร้ายคนในครอบครัวที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ 1 ต.พะตง และตำรวจสายตรวจได้ขับรถยนต์ตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบ 2 นายร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน เมื่อไปถึงก็พบ นายเขมนันท์ กำลังคุ้มคลั่งถือมืดยาวในมือ ตำรวจจึงใช้ยุทธวิธีเข้าระงับเหตุโดยใช้ไม้ง่ามในการเข้าประชิดตัว
แต่ก็ถูกนายเขมนันท์ ใช้มีดไล่ฟันและถูกตำรวจแต่โชคดีที่เสื้อเกราะ จากนั้นตำรวจจึงวิ่งไปที่รถซึ่งทีแรกได้ล็อคประตูเรียบร้อยแล้วเพื่อไปหยิบปืนไฟฟ้าที่อยู่ในรถมาระงับเหตุ และได้ปลดล็อครถ แต่ปรากฏว่าจังหวะไขประตูรถ นายเขมนันท์ ได้วิ่งถือมีดมาไล่ฟันจึงต้องกระโดดหลบออกจากรถ นายเขมนันท์ จึงเข้าไปหยิบปืนที่วางอยู่ในรถ ไปขึ้นรถจักรยานยนต์ขับหลบหนีไปและมุ่งหน้าไปก่อเหตุที่โรงเรียน
