ครอบครัวรับร่าง “ผอ.ศศิพัชร” โรงเรียนพะตงฯ ประกอบพิธีทางศาสนา เย็นวันนี้
ครอบครัวรับร่าง “ผอ.ศศิพัชร” โรงเรียนพะตงฯ ประกอบพิธีวัดยูงทอง “นฤมล” รมว.ศธ. เป็นประธานพิธี พระราชทานน้ำหลวงอาบศพเย็นนี้
12 ก.พ.69 ที่อาคารเย็นจิต โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อเวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา ครอบครัวและญาติได้เดินทางมาติดต่อขอรับร่างของ นางศศิพัชร สินสโมสร หรือ ผอ.ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายคลุ้มคลั่งบุกยิงและจับตัวประกันภายในโรงเรียนเมื่อช่วงเย็นวานนี้
เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ นางศศิพัชร ได้รับบาดเจ็บสาหัส และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่ ก่อนที่จะเสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อเวลา 02.06 น. ของวันนี้
สามี บุตรชาย บุตรสาว รวมถึงญาติสนิท ต่างอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจอย่างหนักต่อการจากไป นอกจากนี้ยังมีคณะผู้บริหารโรงพยาบาลหาดใหญ่ คณะครู และบุคลากรในแวดวงการศึกษาจำนวนมากเดินทางมาร่วมไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณแม่พิมพ์ผู้เสียสละเป็นครั้งสุดท้าย
ภายหลังจากขั้นตอนการรับศพเสร็จสิ้น ขบวนเคลื่อนย้ายร่างของ นางศศิพัชร ได้มุ่งหน้าไปยังวัดยูงทอง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา โดยมีกำหนดการพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในช่วงเย็นวันนี้ เวลา 16.30 น. โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สดุดีวีรสตรี “ผอ.ศศิพัชร” ครูยอมเอาตัวเข้าแลกกระสุน เพื่อลมหายใจลูกศิษย์
- ประวัติ “ผอ.ศศิพัชร สินสโมสร” รร.พะตงประธานคีรีวัฒน์ แม่พิมพ์ผู้เสียสละ ปกป้องศิษย์ด้วยชีวิต
- เผยสาเหตุ ผอ.ศศิพัชร เสียชีวิต เข้าปกป้องลูกศิษย์จากมือปืนคลั่ง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: