คดีพลิก! รมต.อินเดีย พ้นผิดข้อหาข่มขืน หลังเหยื่อกลับคำ แต่งเรื่องเองทั้งหมด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 ก.พ. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 12 ก.พ. 2569 16:06 น.
คดีพลิก! ศาลยกฟ้อง รมต.ดัง อินเดีย พ้นมลทินข้อหาข่มขืน หลังเหยื่อสารภาพกลางศาล "กุเรื่องเอง" เพราะโกรธที่ถูกตัดเงิน

กลายเป็นคดีโอละพ่อที่สั่นสะเทือนวงการการเมืองท้องถิ่นของอินเดีย เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ศาลพิเศษในเมืองกัว (Goa) ได้มีคำพิพากษา ยกฟ้อง นายอาตานาซิโอ ‘บาบุช’ มอนเซอร์ราเต (Atanasio ‘Babush’ Monserrate) รัฐมนตรีกระทรวงสรรพากรและสมาชิกสภานิติบัญญัติ (MLA) จากข้อหาข่มขืนกระทำชำเราที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี 2016

หลักฐานอ่อน-เหยื่อกลับคำให้การ

ผู้พิพากษา Irshad Agha ระบุเหตุผลในการยกฟ้องว่า ฝ่ายอัยการล้มเหลวในการพิสูจน์ข้อกล่าวหาสำคัญ 2 ประการ คือ

  1. ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจำเลยมีการล่วงละเมิดทางเพศจริง

  2. ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าในขณะเกิดเหตุ หญิงสาวผู้เสียหายมีอายุต่ำกว่า 16 ปี (ซึ่งจะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก หรือ POCSO Act)

จุดเปลี่ยนสำคัญของคดีนี้เกิดขึ้นในระหว่างการพิจารณาคดี เมื่อหญิงสาวผู้กล่าวหาได้ “ยอมรับสารภาพ” ต่อหน้าศาลว่า เรื่องราวทั้งหมดที่เธอเคยแจ้งความไว้กับตำรวจและผู้พิพากษา เป็นเพียง “เรื่องที่จินตนาการขึ้นเอง” (Figment of imagination) และไม่มีความจริงแต่อย่างใด

หญิงสาวได้เปิดเผยเบื้องลึกกลางศาลถึงสาเหตุที่ต้องกุเรื่องเท็จว่า แม่แท้ ๆ ขายเธอให้กับรัฐมนตรีคนดังในราคา 50 แสนรูปี (ประมาณ 2 ล้านบาท) ผ่านนายหน้าหญิงที่ชื่อ “โรซี่” (Rosy Ferros) โดยเธอระบุเหตุผลที่แท้จริงว่า

เธอไม่พอใจ “โรซี่” (จำเลยร่วมที่ถูกยกฟ้องเช่นกัน) ที่ยึดโทรศัพท์มือถือและหยุดให้ความช่วยเหลือทางการเงิน นอกจากนี้ เธอยังยอมรับว่า นายมอนเซอร์ราเต เคยช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวเธอมาก่อน แต่เมื่อเขาหยุดให้เงิน เธอจึงเกิดความโกรธแค้นและผิดหวัง

เธอกล่าวอ้างว่า มีองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) แห่งหนึ่ง บอกกับเธอว่า หากเธอกลับคำให้การในตอนแรก จะทำให้สังคมมองว่าเธอเป็นคนโกหก เธอจึงจำใจต้องให้การเท็จใส่ร้ายนายมอนเซอร์ราเตและโรซี่ต่อไปตามน้ำ

ศาลสรุปว่า คำให้การของฝ่ายหญิงแสดงให้เห็นว่าการแจ้งความเกิดจากอารมณ์โกรธและความเครียดซึมเศร้า โดยไม่มีเหตุการณ์ล่วงละเมิดเกิดขึ้นจริงในบ้านพักตากอากาศตามที่กล่าวอ้าง ส่งผลให้ศาลตัดสินยกฟ้องจำเลยทั้งสองในที่สุด

ข้อมูลจาก : Times of India

คดีพลิก! ศาลยกฟ้อง รมต.ดัง อินเดีย พ้นมลทินข้อหาข่มขืน หลังเหยื่อสารภาพกลางศาล &quot;กุเรื่องเอง&quot; เพราะโกรธที่ถูกตัดเงิน ข่าวต่างประเทศ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 ก.พ. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 12 ก.พ. 2569 16:06 น.
