คอมเมนต์เดือด! สาวโพสต์เล่าสามีป่วยมะเร็งปอดระยะ 4 ชี้บุหรี่ไฟฟ้าตัวแปร 8 ปีก่อนลาโลก

เผยแพร่: 26 ต.ค. 2568 14:00 น.
บุหรี่ไฟฟ้า มะเร็งปอด
เรื่องเล่าสามีเป็นมะเร็งปอดระยะ 4 ปฏิเสธการรักษาผลมาจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าคาดว่าป่วยมาตั้งแต่ ม.ค. แต่ตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray) และซีที-สแกน (CT-Scan) จริงจังตอนเดือน พ.ค.เพราะไอเป็นเลือด ตอนนั้นพบก้อนขนาด 7 เซนติเมตร

วันนี้ (26 ต.ค.) กลุ่มเฟซบุ๊ก “รู้ สู้ มะเร็งเต้านมByหมอหมู” ได้มีคนเข้ามาเปิดเผยเรื่องราวพิษภัยแฝงซึ่งเป็นอันตรายจากการสูบบุหรี่อย่างหนักกระทั่งต้องสูญเสียคนรักที่จากไปด้วยโรคมะเร็งปอดระยะสุดท้าย

“สามีเป็นมะเร็งปอดระยะ 4 ปฏิเสธการรักษาเป็นผลมาจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าคาดว่าป่วยมาตั้งแต่ ม.ค. แต่ตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray) และซีที-สแกน (CT-Scan) จริงจังตอนเดือน พ.ค.เพราะไอเป็นเลือด ตอนนั้นพบก้อนขนาด 7 เซนติเมตร เจ้าตัวเลยอยากทำ การเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray) คือ การตรวจเช็คอวัยวะภายในของบริเวณส่วนทรวงอกที่ประกอบไปด้วยโครงกระดูก ปอด และหัวใจเป็นหลัก”

“เช็คทุกเดือนเผื่อกินยาสมุนไพรแล้วจะดีขึ้น แต่เปล่าเลย ! ขนาดก้อนเนื้อขยายเพิ่มเดือนละ 1.5 ซม. ตอนนี้เสียชีวิตแล้ว”

“ปล. สูบบุหรี่มาตั้งแต่อายุ 16 ตอนนี้อายุ 60 ปี แต่ 8 ปีก่อนเคยเอกซเรย์ยังไม่เจอก้อนอะไร แต่พอสูบบุหรี่ไฟฟ้ามา 8 ปี ได้มะเร็งแถมมาด้วย”

“ใบเอ็กเรย์รูปเก่าตอนนั้นหยุดมวนไปแล้ว แต่เริ่มสูบไฟฟ้ายังไม่มีก้อนค่ะ (X-Ray ไว้ตอนแขนหัก) เค้าเลยสันนิษฐานเอาเองว่า น่าจะมาจากไฟฟ้าเพราะเค้าบอกว่า ทำให้เลิกมวนได้ เลิกมวนได้จริงแต่พอมาสูบไฟฟ้าสูบหนักยิ่งกว่าบุหรี่มวนอีก สูบเสร็จแล้ววางไว้แล้วจับมาสูบใหม่ตลอดเวลา”

ภาพเอ็กซเรย์มะเร็งปอดระยะที่ 4 ของสามี
หลังจากโพสต์เผยแพร่ไปไม่นาน ต่อมามีคนเข้ามาใส่ความคิดเห็นจำนวนมาก อาทิ “มันสะสมมาตั้งแต่ 16 แล้วมั้ง จะของจริงหรือจะไฟฟ้าก็ไม่ดีสักตัวอ่ะอย่ามโน ทางเลือกที่ดีที่สุดคือเลิกครับ แต่ต้องยอมรับว่าเลิกยากมากถ้าไม่มีตัวช่วย แนะนำไปร้าน boots ในห้างแล้วซื้อแผ่นแปะนิโคตินกับสเปรย์นิโคตินมาช่วยบรรเทาอาการอยากอันนี้ช่วยได้จริงนะ เพราะใช้กับตัวเองอยู่ตอนนี้ปกติเป็นคนติดบุหรี่มาก เคยใช้หมากฝรั่งช่วยแต่ไม่ชอบวิธีการใช้เลยล้มเลิกไป แต่ใดๆ คือถ้าใจไม่อยากจะเลิกจริงๆ อะไรก็ช่วยไม่ได้”

“55555 ไม่คิดว่ามันเกิดจากการสูบบุหรี่มาตั้งหลายปีหรอ ไม่ได้บอกว่าไฟฟ้าดีนะ แต่แหม่ๆๆๆๆ”

“ดีครับ ไม่ต้องเชื่อนะครับ ดูดบุหรี่กับ เวป กันเยอะๆครับ”

“ยังดีที่ออกมาแชร์นะ ก้อนโตไวมาก แล้วยิ่งไปรักษาสมุนไพรก็ไม่ได้ช่วยอะไรแล้ว”

“คำถามง่ายๆ ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามันมีสารอะไรบ้าง เพราะทุกชิ้นในไทยมันผิดกฎหมายหมด มันไม่อะไรควบคุม อะไรก็ไม่รู้ที่เขาใส่ลงไป ของแท้ ของปลอม น้ำยาอะไรใครคนผลิต 555”

“บุหรี่ไฟฟ้าสูบง่าย ทำให้สูบจัดกว่าบุหรี่จริง ติดหนักกว่าบุหรี่จริง”.

บุหรี่ไฟฟ้า มะเร็งปอด

ข่าวการเมือง

อนุทิน ให้ความเชื่อมั่น “ลงนามสันติภาพ 4 ข้อ” ไม่ทำไทยเสียเปรียบแม้แต่ข้อเดียว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
