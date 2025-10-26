คอมเมนต์เดือด! สาวโพสต์เล่าสามีป่วยมะเร็งปอดระยะ 4 ชี้บุหรี่ไฟฟ้าตัวแปร 8 ปีก่อนลาโลก
เรื่องเล่าสามีเป็นมะเร็งปอดระยะ 4 ปฏิเสธการรักษาผลมาจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าคาดว่าป่วยมาตั้งแต่ ม.ค. แต่ตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray) และซีที-สแกน (CT-Scan) จริงจังตอนเดือน พ.ค.เพราะไอเป็นเลือด ตอนนั้นพบก้อนขนาด 7 เซนติเมตร
วันนี้ (26 ต.ค.) กลุ่มเฟซบุ๊ก “รู้ สู้ มะเร็งเต้านมByหมอหมู” ได้มีคนเข้ามาเปิดเผยเรื่องราวพิษภัยแฝงซึ่งเป็นอันตรายจากการสูบบุหรี่อย่างหนักกระทั่งต้องสูญเสียคนรักที่จากไปด้วยโรคมะเร็งปอดระยะสุดท้าย
“สามีเป็นมะเร็งปอดระยะ 4 ปฏิเสธการรักษาเป็นผลมาจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าคาดว่าป่วยมาตั้งแต่ ม.ค. แต่ตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray) และซีที-สแกน (CT-Scan) จริงจังตอนเดือน พ.ค.เพราะไอเป็นเลือด ตอนนั้นพบก้อนขนาด 7 เซนติเมตร เจ้าตัวเลยอยากทำ การเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray) คือ การตรวจเช็คอวัยวะภายในของบริเวณส่วนทรวงอกที่ประกอบไปด้วยโครงกระดูก ปอด และหัวใจเป็นหลัก”
“เช็คทุกเดือนเผื่อกินยาสมุนไพรแล้วจะดีขึ้น แต่เปล่าเลย ! ขนาดก้อนเนื้อขยายเพิ่มเดือนละ 1.5 ซม. ตอนนี้เสียชีวิตแล้ว”
“ปล. สูบบุหรี่มาตั้งแต่อายุ 16 ตอนนี้อายุ 60 ปี แต่ 8 ปีก่อนเคยเอกซเรย์ยังไม่เจอก้อนอะไร แต่พอสูบบุหรี่ไฟฟ้ามา 8 ปี ได้มะเร็งแถมมาด้วย”
“ใบเอ็กเรย์รูปเก่าตอนนั้นหยุดมวนไปแล้ว แต่เริ่มสูบไฟฟ้ายังไม่มีก้อนค่ะ (X-Ray ไว้ตอนแขนหัก) เค้าเลยสันนิษฐานเอาเองว่า น่าจะมาจากไฟฟ้าเพราะเค้าบอกว่า ทำให้เลิกมวนได้ เลิกมวนได้จริงแต่พอมาสูบไฟฟ้าสูบหนักยิ่งกว่าบุหรี่มวนอีก สูบเสร็จแล้ววางไว้แล้วจับมาสูบใหม่ตลอดเวลา”
หลังจากโพสต์เผยแพร่ไปไม่นาน ต่อมามีคนเข้ามาใส่ความคิดเห็นจำนวนมาก อาทิ “มันสะสมมาตั้งแต่ 16 แล้วมั้ง จะของจริงหรือจะไฟฟ้าก็ไม่ดีสักตัวอ่ะอย่ามโน ทางเลือกที่ดีที่สุดคือเลิกครับ แต่ต้องยอมรับว่าเลิกยากมากถ้าไม่มีตัวช่วย แนะนำไปร้าน boots ในห้างแล้วซื้อแผ่นแปะนิโคตินกับสเปรย์นิโคตินมาช่วยบรรเทาอาการอยากอันนี้ช่วยได้จริงนะ เพราะใช้กับตัวเองอยู่ตอนนี้ปกติเป็นคนติดบุหรี่มาก เคยใช้หมากฝรั่งช่วยแต่ไม่ชอบวิธีการใช้เลยล้มเลิกไป แต่ใดๆ คือถ้าใจไม่อยากจะเลิกจริงๆ อะไรก็ช่วยไม่ได้”
“55555 ไม่คิดว่ามันเกิดจากการสูบบุหรี่มาตั้งหลายปีหรอ ไม่ได้บอกว่าไฟฟ้าดีนะ แต่แหม่ๆๆๆๆ”
“ดีครับ ไม่ต้องเชื่อนะครับ ดูดบุหรี่กับ เวป กันเยอะๆครับ”
“ยังดีที่ออกมาแชร์นะ ก้อนโตไวมาก แล้วยิ่งไปรักษาสมุนไพรก็ไม่ได้ช่วยอะไรแล้ว”
“คำถามง่ายๆ ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามันมีสารอะไรบ้าง เพราะทุกชิ้นในไทยมันผิดกฎหมายหมด มันไม่อะไรควบคุม อะไรก็ไม่รู้ที่เขาใส่ลงไป ของแท้ ของปลอม น้ำยาอะไรใครคนผลิต 555”
“บุหรี่ไฟฟ้าสูบง่าย ทำให้สูบจัดกว่าบุหรี่จริง ติดหนักกว่าบุหรี่จริง”.
