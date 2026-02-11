ข่าวดาราบันเทิง

โศกนาฏกรรรม ดารารุ่นใหญ่ เมียฆ่าลูกชาย 3 คนยกบ้าน แต่รอดโทษประหาร สุดเจ็บปวด "ต้องทำดีเพื่อไปหาลูกบนสวรรค์"

เผยแพร่: 11 ก.พ. 2569 21:17 น.| อัปเดต: 11 ก.พ. 2569 16:28 น.
82
โศกนาฏกรรรม ดารารุ่นใหญ่ เมียฆ่าลูกชาย 3 คนยกบ้าน แต่รอดโทษประหาร สุดเจ็บปวด "ต้องทำดีเพื่อไปหาลูกบนสวรรค์"

ย้อนรอยโศกนาฏกรรม “คิมแทฮยอง” นักแสดงรุ่นใหญ่ สูญเสียลูกชาย 3 คนด้วยน้ำมือภรรยา เผยความเจ็บปวด “ต้องทำดีเพื่อไปหาลูกบนสวรรค์”

โลกออนไลน์เกาหลีใต้กลับมาให้ความสนใจกับเรื่องราวชีวิตสุดสะเทือนใจของ “คิมแทฮยอง” (Kim Tae Hyung) นักแสดงรุ่นเก๋าอีกครั้ง หลังมีกระทู้พูดถึง “นักแสดงผู้สูญเสียลูกทั้ง 3 คนในคราวเดียว” ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึง อ้างอิงบทสัมภาษณ์จากรายการ ‘Special World’ ทางช่อง MBN ที่เขาเคยเปิดใจถึงฝันร้ายเมื่อปี 2012

ย้อนรอยคดีสะเทือนขวัญ ภรรยาของเขา (ในขณะนั้น) ได้พาลูกชายทั้ง 3 คน ซึ่งมีอายุเพียง 8 ขวบ, 6 ขวบ และ 3 ขวบ ออกจากบ้าน อ้างว่าจะพาไปสูดอากาศบริสุทธิ์ แต่กลับหายตัวไปนานนับสัปดาห์ ก่อนที่ตำรวจจะพบร่างไร้วิญญาณของเด็กน้อยทั้งสามที่โมเทลแห่งหนึ่ง ตายด้วยฝีมือของผู้เป็นแม่แท้ๆ

คิมแทฮยอง เปิดใจทั้งน้ำตาว่า อดีตภรรยาเคยเป็นแม่ที่ดี ใช้ชีวิตเรียบง่าย แต่ในช่วงเวลานั้นเขาทำงานหนักจนอาจละเลยครอบครัว ทำให้บรรยากาศตึงเครียด เขาพยายามขอเข้าเยี่ยมเธอในคุกเพื่อถามถึงแรงจูงใจว่า “ทำไมถึงทำแบบนั้น” แต่ถูกปฏิเสธทุกครั้ง จนถึงทุกวันนี้เขาก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง

ศาลตัดสินจำคุกอดีตภรรยาของเขาเป็นเวลา 20 ปี เธอมีกำหนดพ้นโทษในปี 2033 ขณะอายุ 59 ปี ซึ่งสร้างความตกตะลึงให้กับชาวเน็ตที่มองว่าบทลงโทษเบาเกินไปสำหรับการพรากชีวิตเด็กถึง 3 คน

หลังเกิดเหตุ คิมแทฮยองหย่าขาดจากภรรยาและเผชิญกับโรคซึมเศร้ากับโรคตื่นตระหนกอย่างรุนแรง จนต้องออกจากวงการบันเทิงไปทำงานด้านการขายอยู่พักใหญ่

ปัจจุบันเขาพยายามใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็ง กล่าวประโยคที่บีบหัวใจว่า“ผมบอกตัวเองเสมอว่าต้องใช้ชีวิตให้ดี เพื่อที่จะได้ไปเจอลูกๆ บนสวรรค์ เพราะถ้าผมทำตัวไม่ดีแล้วต้องตกนรก ผมคงไม่ได้เห็นหน้าพวกเขาอีก”

สำหรับ คิมแทฮยอง เดบิวต์เข้าวงการตั้งแต่ปี 1993 และเป็นที่จดจำในฐานะนักแสดงสมทบมากฝีมือจากละครย้อนยุคชื่อดังหลายเรื่อง อาทิ Taejo Wang Geon, Rustic Period และ Jeong Do Jeon

Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

