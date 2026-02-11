คลิปว่อน พนง. ใส่ชุดชั้นใน เดินหวิวกลางออฟฟิศ CEO อ้างสมัครใจ-ไม่ได้บังคับ
ดราม่าสนั่น บริษัทเวียดนามจัดกิจกรรมวาบหวิว พนักงานใส่ชุดชั้นในเดินแบบกลางออฟฟิศ CEO อ้างทุกคนสมัครใจทำ ซ้อมงานปาร์ตี้ปีใหม่ ผู้เชี่ยวชาญเสี่ยงคุกคามทางเพศ-ทำลายบรรยากาศการทำงาน
ทำเอาชาวเน็ตเวียดนามวิจารณ์อย่างหนัก กรณีมีคลิปวิดีโอเผยแพร่ภาพพนักงานชายหญิงของบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงฮานอย สลัดผ้าเหลือเพียงชุดชั้นใน เดินแฟชั่นโชว์กลางออฟฟิศอย่างไม่อายสายตาใคร ท่ามกลางเสียงเชียร์ดังลั่น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สำนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ภาพในคลิปแสดงให้เห็นพนักงานหญิงถอดชุดทำงานออกเหลือเพียงชุดชั้นใน เดินสับขาเป็นนางแบบบนแคทวอล์กประกอบเพลงจังหวะมันส์ ๆ ส่วนพนักงานชายก็ไม่น้อยหน้าใส่เพียงกางเกงในตัวเดียวเดินโชว์กล้ามท้อง
สิ่งที่ทำให้คนดูคลิปต้องอ้าปากค้างคือ บางช่วงบางตอนพนักงานหญิงในชุดชั้นในสีแดงมีท่าทีสัมผัสเนื้อตัวแนบชิดกับพนักงานชายอย่างวาบหวิว ท่ามกลางเสียงโห่ร้องเชียร์ของเพื่อนร่วมงานที่ส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาว
ภาพเหล่านี้ทำให้สังคมตั้งคำถามถึงความเหมาะสมและความเป็นมืออาชีพในสถานที่ทำงาน
หลังจากกระแสวิจารณ์ตีกลับอย่างรุนแรง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สำนักข่าวท้องถิ่นได้สอบถามไปยัง CEO ของบริษัทดังกล่าว ซึ่งผู้บริหารชี้แจงว่า ภาพที่เห็นคือการซ้อมสำหรับงานเลี้ยงปีใหม่ (Year End Party) ในธีมราชาและราชินี (King & Queen) คนที่เห็นในคลิปไม่ใช่พนักงานทั่วไป แต่เป็นระดับผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่าย ซึ่งทุกคนทำด้วยความสมัครใจ สนุกสนานและไม่มีใครถูกบังคับ เพราะทำงานร่วมกันมาหลายปีจนสนิทสนม
นอกจากนี้ CEO ยังระบุอีกว่า กิจกรรมนี้เป็นเรื่องภายใน ปกติทุกคนก็แต่งตัวเรียบร้อยมาทำงาน ไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนี้ในเวลางานปกติ
อย่างไรก็ดี ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมวิทยาและจิตวิทยา ออกมาเตือนสติองค์กรที่ชอบจัดกิจกรรม Team Building แนววาบหวิวหรือสองแง่สองง่ามว่า พฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลเสียมากกว่าผลดี เพราะการสัมผัสเนื้อตัวหรือเห็นสรีระกันมากเกินไป จะทำลายกำแพงความเกรงใจ ทำให้ความสัมพันธ์ฉันเพื่อนร่วมงานเปลี่ยนไปในทางชู้สาว
สำหรับคนที่มีครอบครัวแล้ว การเล่นเกมถึงเนื้อถึงตัวอาจนำไปสู่ความหึงหวง หรือการนอกใจในที่ทำงานได้
อีกทั้งพนักงานขี้อายหรือคนที่ไม่ชอบกิจกรรมแบบนี้จะรู้สึกแปลกแยกและไม่อยากเข้าร่วม ซึ่งผิดวัตถุประสงค์ของการสร้างความสามัคคี และ กิจกรรมเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการพูดจาลวนลาม หรือการแตะเนื้อต้องตัวที่เกินเลยในอนาคต
นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญ ทิ้งท้ายว่า บริษัทควรตระหนักถึงผลกระทบระยะยาว กิจกรรมสร้างความสามัคคีที่ดีมีอีกมากมายที่ไม่ต้องใช้เรื่องเพศมาเป็นจุดขาย และพนักงานเองก็ต้องรู้จักปกป้องสิทธิในร่างกายของตนเอง ปฏิเสธกิจกรรมที่ทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยหรือไม่สบายใจ
