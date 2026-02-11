ข่าวต่างประเทศ

คลิปว่อน พนง. ใส่ชุดชั้นใน เดินหวิวกลางออฟฟิศ CEO อ้างสมัครใจ-ไม่ได้บังคับ

เผยแพร่: 11 ก.พ. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 11 ก.พ. 2569 17:58 น.
51
บริษัทเวียดนามจัดกิจกรรมวาบหวิวให้พนักงานใส่ชุดชั้นในเดินแบบ

ดราม่าสนั่น บริษัทเวียดนามจัดกิจกรรมวาบหวิว พนักงานใส่ชุดชั้นในเดินแบบกลางออฟฟิศ CEO อ้างทุกคนสมัครใจทำ ซ้อมงานปาร์ตี้ปีใหม่ ผู้เชี่ยวชาญเสี่ยงคุกคามทางเพศ-ทำลายบรรยากาศการทำงาน

ทำเอาชาวเน็ตเวียดนามวิจารณ์อย่างหนัก กรณีมีคลิปวิดีโอเผยแพร่ภาพพนักงานชายหญิงของบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงฮานอย สลัดผ้าเหลือเพียงชุดชั้นใน เดินแฟชั่นโชว์กลางออฟฟิศอย่างไม่อายสายตาใคร ท่ามกลางเสียงเชียร์ดังลั่น

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สำนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ภาพในคลิปแสดงให้เห็นพนักงานหญิงถอดชุดทำงานออกเหลือเพียงชุดชั้นใน เดินสับขาเป็นนางแบบบนแคทวอล์กประกอบเพลงจังหวะมันส์ ๆ ส่วนพนักงานชายก็ไม่น้อยหน้าใส่เพียงกางเกงในตัวเดียวเดินโชว์กล้ามท้อง

สิ่งที่ทำให้คนดูคลิปต้องอ้าปากค้างคือ บางช่วงบางตอนพนักงานหญิงในชุดชั้นในสีแดงมีท่าทีสัมผัสเนื้อตัวแนบชิดกับพนักงานชายอย่างวาบหวิว ท่ามกลางเสียงโห่ร้องเชียร์ของเพื่อนร่วมงานที่ส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาว

ภาพเหล่านี้ทำให้สังคมตั้งคำถามถึงความเหมาะสมและความเป็นมืออาชีพในสถานที่ทำงาน

หลังจากกระแสวิจารณ์ตีกลับอย่างรุนแรง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สำนักข่าวท้องถิ่นได้สอบถามไปยัง CEO ของบริษัทดังกล่าว ซึ่งผู้บริหารชี้แจงว่า ภาพที่เห็นคือการซ้อมสำหรับงานเลี้ยงปีใหม่ (Year End Party) ในธีมราชาและราชินี (King & Queen) คนที่เห็นในคลิปไม่ใช่พนักงานทั่วไป แต่เป็นระดับผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่าย ซึ่งทุกคนทำด้วยความสมัครใจ สนุกสนานและไม่มีใครถูกบังคับ เพราะทำงานร่วมกันมาหลายปีจนสนิทสนม

นอกจากนี้ CEO ยังระบุอีกว่า กิจกรรมนี้เป็นเรื่องภายใน ปกติทุกคนก็แต่งตัวเรียบร้อยมาทำงาน ไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนี้ในเวลางานปกติ

อย่างไรก็ดี ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมวิทยาและจิตวิทยา ออกมาเตือนสติองค์กรที่ชอบจัดกิจกรรม Team Building แนววาบหวิวหรือสองแง่สองง่ามว่า พฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลเสียมากกว่าผลดี เพราะการสัมผัสเนื้อตัวหรือเห็นสรีระกันมากเกินไป จะทำลายกำแพงความเกรงใจ ทำให้ความสัมพันธ์ฉันเพื่อนร่วมงานเปลี่ยนไปในทางชู้สาว

สำหรับคนที่มีครอบครัวแล้ว การเล่นเกมถึงเนื้อถึงตัวอาจนำไปสู่ความหึงหวง หรือการนอกใจในที่ทำงานได้

อีกทั้งพนักงานขี้อายหรือคนที่ไม่ชอบกิจกรรมแบบนี้จะรู้สึกแปลกแยกและไม่อยากเข้าร่วม ซึ่งผิดวัตถุประสงค์ของการสร้างความสามัคคี และ กิจกรรมเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการพูดจาลวนลาม หรือการแตะเนื้อต้องตัวที่เกินเลยในอนาคต

นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญ ทิ้งท้ายว่า บริษัทควรตระหนักถึงผลกระทบระยะยาว กิจกรรมสร้างความสามัคคีที่ดีมีอีกมากมายที่ไม่ต้องใช้เรื่องเพศมาเป็นจุดขาย และพนักงานเองก็ต้องรู้จักปกป้องสิทธิในร่างกายของตนเอง ปฏิเสธกิจกรรมที่ทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยหรือไม่สบายใจ

ข้อมูลจาก : docnhanh

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

