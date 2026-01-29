เปิดแฟ้มคดี หมอโหด พบประวัติขู่ฆ่า-ขืนใจอดีตภรรยา ก่อนจบที่โศกนาฏกรรม
เปิดโปงพฤติกรรมหมอโหด ลั่นไกสังหารอดีตภรรยาและสามีใหม่ พบประวัติข่มขู่สุดสะพรึง ลั่นวาจาฆ่าเมื่อไหร่ก็ได้
ย้อนร้อยแฟ้มคดีสะเทือนขวัญที่เมืองโคลัมบัส รัฐโอไฮโอ เมื่อแพทย์หนุ่ม ไมเคิล แมคกี (Michael McKee) ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีสังหารโหด โมนิค เทเป้ (Monique Tepe) อดีตภรรยา และ สเปนเซอร์ เทพี สามีคนปัจจุบันซึ่งมีอาชีพเป็นทันตแพทย์ เสียชีวิตคาบ้านพักเมื่อวันที่ 30 ธันวาคมที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่พบลูกน้อยทั้งสองคนของครอบครัวเทพีปลอดภัยอยู่ภายในบ้าน ท่ามกลางโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้น เอกสารจากชั้นศาลได้เปิดเผยรายละเอียดที่น่าตกใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในอดีตระหว่างผู้ก่อเหตุและเหยื่อ โดยพยานหลายปากให้การตรงกันว่า โมนิค เทเป้ ต้องทนทุกข์ทรมานจากการถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจมาโดยตลอด ทั้งในช่วงที่แต่งงาน (ปี 2015) และหลังจากหย่าร้างกันไปแล้วตั้งแต่ปี 2017
ข้อมูลจากพยานระบุว่า ไมเคิล แมคกี มีพฤติกรรมความรุนแรงถึงขั้นบีบคอและบังคับขืนใจอดีตภรรยา อีกทั้งยังแสดงออกถึงความยึดติดอย่างน่าหวาดกลัว โดยเคยกล่าววาจาอาฆาตไว้ว่าเขาสามารถฆ่าเธอเมื่อไหร่ก็ได้ และประกาศว่าจะตามไปซื้อบ้านอยู่ข้าง ๆ เพราะในความคิดของเขานั้น เธอจะเป็นภรรยาของเขาตลอดไป คำขู่เหล่านี้สร้างความหวาดผวาให้กับ โมนิค เทเป้ มาอย่างยาวนาน จนกระทั่งเกิดเหตุสลดขึ้นจริงตามคำขู่
หลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมได้ชี้ให้เห็นถึงการเตรียมการมาเป็นอย่างดี ในวันเกิดเหตุโทรศัพท์มือถือของ ไมเคิล แมคกี ถูกทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลในรัฐอิลลินอยส์ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของเขา โดยไม่มีการใช้งานนานกว่า 17 ชั่วโมง เพื่อสร้างถิ่นที่อยู่เท็จ
เจ้าหน้าที่กลับพบเบาะแสจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพรถยนต์และบุคคลที่มีลักษณะตรงกับผู้ต้องหาได้ที่บริเวณบ้านพักของ โมนิค เทเป้ ล่วงหน้าก่อนวันเกิดเหตุหลายสัปดาห์ ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่เหยื่อเดินทางไปต่างเมืองและเคยเปรยกับเพื่อนฝูงว่ารู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องราวของอดีตสามี
ปัจจุบัน ไมเคิล แมคกี ถูกตั้งข้อหาหนักถึง 4 กระทงในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน และอีก 1 กระทงในข้อหาลักทรัพย์โดยมีอาวุธ แม้ทนายความส่วนตัวจะยื่นคำร้องปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและงดออกความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดใหม่ที่ปรากฏในเอกสารศาล แต่หลักฐานแวดล้อมและคำให้การของพยานต่างชี้ชัดถึงเจตนาและพฤติการณ์อันโหดเหี้ยมที่นำไปสู่การสูญเสียครั้งใหญ่นี้
อ่านข่าวเพิ่มเติม
ข้อมูลจาก : abc news
