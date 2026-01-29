ข่าวต่างประเทศ

เปิดแฟ้มคดี หมอโหด พบประวัติขู่ฆ่า-ขืนใจอดีตภรรยา ก่อนจบที่โศกนาฏกรรม

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 ม.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 29 ม.ค. 2569 16:33 น.
53

เปิดโปงพฤติกรรมหมอโหด ลั่นไกสังหารอดีตภรรยาและสามีใหม่ พบประวัติข่มขู่สุดสะพรึง ลั่นวาจาฆ่าเมื่อไหร่ก็ได้

ย้อนร้อยแฟ้มคดีสะเทือนขวัญที่เมืองโคลัมบัส รัฐโอไฮโอ เมื่อแพทย์หนุ่ม ไมเคิล แมคกี (Michael McKee) ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีสังหารโหด โมนิค เทเป้ (Monique Tepe) อดีตภรรยา และ สเปนเซอร์ เทพี สามีคนปัจจุบันซึ่งมีอาชีพเป็นทันตแพทย์ เสียชีวิตคาบ้านพักเมื่อวันที่ 30 ธันวาคมที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่พบลูกน้อยทั้งสองคนของครอบครัวเทพีปลอดภัยอยู่ภายในบ้าน ท่ามกลางโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้น เอกสารจากชั้นศาลได้เปิดเผยรายละเอียดที่น่าตกใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในอดีตระหว่างผู้ก่อเหตุและเหยื่อ โดยพยานหลายปากให้การตรงกันว่า โมนิค เทเป้ ต้องทนทุกข์ทรมานจากการถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจมาโดยตลอด ทั้งในช่วงที่แต่งงาน (ปี 2015) และหลังจากหย่าร้างกันไปแล้วตั้งแต่ปี 2017

ข้อมูลจากพยานระบุว่า ไมเคิล แมคกี มีพฤติกรรมความรุนแรงถึงขั้นบีบคอและบังคับขืนใจอดีตภรรยา อีกทั้งยังแสดงออกถึงความยึดติดอย่างน่าหวาดกลัว โดยเคยกล่าววาจาอาฆาตไว้ว่าเขาสามารถฆ่าเธอเมื่อไหร่ก็ได้ และประกาศว่าจะตามไปซื้อบ้านอยู่ข้าง ๆ เพราะในความคิดของเขานั้น เธอจะเป็นภรรยาของเขาตลอดไป คำขู่เหล่านี้สร้างความหวาดผวาให้กับ โมนิค เทเป้ มาอย่างยาวนาน จนกระทั่งเกิดเหตุสลดขึ้นจริงตามคำขู่

หลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมได้ชี้ให้เห็นถึงการเตรียมการมาเป็นอย่างดี ในวันเกิดเหตุโทรศัพท์มือถือของ ไมเคิล แมคกี ถูกทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลในรัฐอิลลินอยส์ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของเขา โดยไม่มีการใช้งานนานกว่า 17 ชั่วโมง เพื่อสร้างถิ่นที่อยู่เท็จ

เจ้าหน้าที่กลับพบเบาะแสจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพรถยนต์และบุคคลที่มีลักษณะตรงกับผู้ต้องหาได้ที่บริเวณบ้านพักของ โมนิค เทเป้ ล่วงหน้าก่อนวันเกิดเหตุหลายสัปดาห์ ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่เหยื่อเดินทางไปต่างเมืองและเคยเปรยกับเพื่อนฝูงว่ารู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องราวของอดีตสามี

ปัจจุบัน ไมเคิล แมคกี ถูกตั้งข้อหาหนักถึง 4 กระทงในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน และอีก 1 กระทงในข้อหาลักทรัพย์โดยมีอาวุธ แม้ทนายความส่วนตัวจะยื่นคำร้องปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและงดออกความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดใหม่ที่ปรากฏในเอกสารศาล แต่หลักฐานแวดล้อมและคำให้การของพยานต่างชี้ชัดถึงเจตนาและพฤติการณ์อันโหดเหี้ยมที่นำไปสู่การสูญเสียครั้งใหญ่นี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ข้อมูลจาก : abc news

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

เปิดแฟ้มคดี หมอโหด พบประวัติขู่ฆ่า-ขืนใจอดีตภรรยา ก่อนจบที่โศกนาฏกรรม

58 วินาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 1 ก.พ. 69 จุดธูปปู่ได้เลขเบิ้ล แจกเลขท้ายเน้น ๆ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกันสังคมก้มหัวขอโทษปมระบบ 850 ล้านล่ม ข่าว

สรยุทธ หลุดถาม แอปฯ 850 ล้านล่ม เฮงซวยไหม? ประกันสังคม ไหว้ขอโทษ-รับทุกคำวิจารณ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กลุ่มวัยรุ่นตีกันในโรงพยาบาลกุยบุรี ทำให้บุรุษพยาบาลได้รับบาดเจ็บ ข่าว

คลิปป่าเถื่อน! แก๊งโจ๋บุกรุมยำอริคาเตียง รพ.กุยบุรี บุรุษพยาบาลรับเคราะห์โดนเตะเต็มแข้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายหัวร้อน ด่าเด็กกลางร้านบุฟเฟต์ โวยตักอาหารไม่แบ่งคนอื่น ก่อนเดินหนี ไร้คำขอโทษ ข่าว

ชายหัวร้อน ด่าเด็กกลางร้านบุฟเฟต์ เจอพลเมืองดีสวนกลับ ก่อนเดินหนี ไร้คำขอโทษ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นุ่น รมิดา โพสต์ครั้งแรก หลังสูญเสียลูกสาว อายุครรภ์ 9 เดือน จากภาวะมดลูกแตก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พีท กันตพร ตอบชัดเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวของน้องชายแก้มบุ๋ม บันเทิง

พีท กันตพร ตอบชัด ปมน้องชาย “แก้มบุ๋ม” ยัน แยกบ้านแล้ว ไม่ขอก้าวก่าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกันสังคม แจงดราม่าตัดสูท 30 ล้าน ยันใช้งบบริหารตามระเบียบ ข่าว

ฟังชัด ๆ ประกันสังคม ตอบดราม่าตัดสูท 35 ล้าน ทำตามระเบียบ แต่ถูกมองฟุ่มเฟือย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด 3 สำนักดัง ไทยรัฐ-เดลินิวส์-บางกอกทูเดย์ งวด 1/2/69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

รอดแล้ว! 4 พี่สาว เน็กชาลี ชนะคดีหมิ่นประมาท ศาลยกฟ้อง ไม่ต้องติดคุก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จักภาวะ &quot;มดลูกแตก&quot; คืออะไร? มหัตภัยร้ายที่อาจพรากชีวิตทั้งแม่และลูกในท้อง ข่าว

รู้จักภาวะ “มดลูกแตก” คืออะไร? มหัตภัยร้ายที่อาจพรากชีวิตทั้งแม่และลูกในท้อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพอากาศ แสดงความเสียใจ เหตุเครื่องบินโจมตี AT-6TH ตกขณะปฏิบัติหน้าที่ ข่าว

กองทัพอากาศ แสดงความเสียใจ เหตุเครื่องบินโจมตี AT-6TH ตกขณะปฏิบัติหน้าที่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส.ฉะเชิงเทรา 2569 ข่าวการเมือง

เช็กรายชื่อผู้สมัคร สส. ฉะเชิงเทรา 2569 รวม 26 คน ครบ 4 เขต ก่อนไปใช้สิทธิ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อ.ปริญญา&quot; โดดป้อง &quot;หมอสุภัทร&quot; กางกฎหมายสู้ ปมปลดพ้นราชการไม่เป็นธรรม ข่าว

“อ.ปริญญา” โดดป้อง “หมอสุภัทร” กางกฎหมายสู้ ปมปลดพ้นราชการไม่เป็นธรรม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธ โพสต์เกี่ยวกับสูทประกันสังคมที่ตัดมาแล้ว 2 รอบใน 5 ปี เศรษฐกิจ

สรยุทธ เพิ่งรู้ สูทประกันสังคม ตัดมาแล้ว 2 รอบ 5 ปีเปลี่ยนที ครั้งละ 7 พันชุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จีนประหารชีวิตแล้ว 11 สมาชิก “ตระกูลหมิง” แก๊งค์มาเฟียคอลเซ็นเตอร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;นิกกี้ มินาจ&quot; ประกาศลั่น เป็นแฟนคลับเบอร์ 1 &quot;ทรัมป์&quot; ไม่แคร์แม้ทัวร์ลง ยิ่งเกลียดยิ่งรัก ข่าวต่างประเทศ

“นิกกี้ มินาจ” ลั่น แฟนคลับเบอร์ 1 “ทรัมป์” ไม่แคร์แม้ทัวร์ลง ยิ่งเกลียดยิ่งรัก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลุยส์ สก๊อต-นุ่น รมิดา ร่ำไห้กลางโต๊ะแถลง สูญเสียลูกในท้อง จากสาเหตุ มดลูกแตก ทีมแพทย์ต้องช่วยชีวิตแม่ไว้ก่อน บันเทิง

หัวใจสลาย นุ่น-หลุยส์ ร่ำไห้เปิดใจหลัง สูญเสียลูกในท้อง จากภาวะ มดลูกแตก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. ตราด เขต 1 เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.ตราด 2569 รวม 7 คน 7 พรรค เลือกตั้ง 2569

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ได๋ได๋ อดีตภรรยาของ บิว วรพนธ์ โต้ข่าวดารารู้ไม่ใช่ลูกตัวเอง บันเทิง

ได๋ได๋ อดีตภรรยาบิว ตอบชัด ปมตรวจ DNA ลูก สวนแรง ‘จะเป็นxูให้ได้เลย’

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน คืออะไร และมีบทบาทอย่างไรในภูมิภาคเอเชีย ข่าวต่างประเทศ

กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน คืออะไร? ทำไมทั้งโลกต้องจับตา หลังกวาดล้างใหญ่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

SHARGE ผนึก แกร็บ ทุ่ม 400 ล้าน เตรียมเปิดสถานีชาร์จรถไฟฟ้าเพื่อคนขับ Grab

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูสาวสุดกลั้น กู้เงินจัดงานศพแม่ ดอกเบี้ยโหด 70 เจ้า รุมทวงวันละแสน ข่าว

ครูสาวสุดกลั้น กู้เงินจัดงานศพแม่ ดอกเบี้ยโหด 70 เจ้า รุมทวงวันละแสน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สตช. สั่งจราจรทั่วประเทศ เริ่มมาตรการ &quot;เตือนก่อนปรับ&quot; หากผิดซ้ำออกใบสั่งทันที ข่าว

สตช. สั่งจราจรทั่วประเทศ เริ่มมาตรการ “เตือนก่อนปรับ” หากผิดซ้ำออกใบสั่งทันที

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ไอซ์ รักชนก&quot; เผย 8 ข้อ หลังประกันสังคม ชี้แจงปมเงินกองทุน จากนี้อยู่ที่ผู้ประกันตน ข่าว

“ไอซ์ รักชนก” โต้ยับ ประกันสังคม หลังชี้แจงปมเงินกองทุน ลั่นจากนี้อยู่ที่ผู้ประกันตน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 ม.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 29 ม.ค. 2569 16:33 น.
53
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 1 ก.พ. 69 จุดธูปปู่ได้เลขเบิ้ล แจกเลขท้ายเน้น ๆ

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569
ประกันสังคมก้มหัวขอโทษปมระบบ 850 ล้านล่ม

สรยุทธ หลุดถาม แอปฯ 850 ล้านล่ม เฮงซวยไหม? ประกันสังคม ไหว้ขอโทษ-รับทุกคำวิจารณ์

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569
กลุ่มวัยรุ่นตีกันในโรงพยาบาลกุยบุรี ทำให้บุรุษพยาบาลได้รับบาดเจ็บ

คลิปป่าเถื่อน! แก๊งโจ๋บุกรุมยำอริคาเตียง รพ.กุยบุรี บุรุษพยาบาลรับเคราะห์โดนเตะเต็มแข้ง

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569
เซ็นทรัลพัฒนา เปิดแคมเปญตรุษจีน 2026 ด้วยงบ 600 ล้านบาท

เซ็นทรัลพัฒนา ผนึก เซ็นทรัล รีเทล ทุ่ม 600 ล้าน เปิดแคมเปญตรุษจีน 2026

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569
Back to top button