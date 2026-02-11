กรมอุตุ เตือน 3 จังหวัด ฝนตกหนัก ระวังน้ำท่วมฉับพลัน
11 กุมภาพันธ์ 2569 กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์ฝนบริเวณภาคใต้ ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 ระหว่างเวลา 11.00–13.00 น. จากการวิเคราะห์ภาพเรดาร์พบกลุ่มฝนกำลังเล็กน้อยถึงปานกลางปกคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง
กลุ่มฝนมีทิศทางการเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง พร้อมคาดการณ์ว่าภายใน 1-2 ชั่วโมงข้างหน้า ฝนจะเคลื่อนเข้าปกคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา และสตูล
พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเป็นพิเศษในระยะนี้ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง อย่างไรก็ตาม มีรายงานความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงน้ำท่วมสูงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพิ่มเติมในวันนี้ด้วย
ด้านเพจ “ที’ ลมฟ้าอากาศ” ได้โพสต์ข้อความระบุถึงสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเพื่อลดความตื่นตระหนกของประชาชน โดยให้ข้อมูลว่าในปัจจุบันปริมาณฝนสะสมยังอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยมาก
อีกทั้งจากการตรวจสอบเรดาร์ตรวจฝนล่าสุดพบว่ากลุ่มฝนส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่บริเวณนอกชายฝั่งอ่าวไทยเท่านั้น พร้อมยืนยันว่าในขณะนี้ยังไม่มีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วม และทางเพจกำลังติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนต่อไป
ติดตาม The Thaiger บน Google News: