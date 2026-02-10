ข่าวดาราบันเทิง

แอร์ ภัณฑิลา ท้องลูกคนที่ 2 เผยคลิปแจ้งข่าวดีสุดน่ารัก รับวันวาเลนไทน์

เผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 16:30 น.| อัปเดต: 10 ก.พ. 2569 16:06 น.
67

แอร์ ภัณฑิลา แจ้งข่าวดีรับวาเลนไทน์ ท้องลูกคนที่ 2 ‘น้องฑิลาร์’ เตรียมเป็นเจ่เจ้ ‘พ่อไอซ์’ โชว์ภาพอัลตราซาวด์ต้อนรับสมาชิกใหม่เติมเต็มครอบครัว คนบันเทิงร่วมยินดี

วงการบันเทิงมีเรื่องให้ยิ้มแก้มปริต้อนรับเดือนแห่งความรัก ล่าสุดคุณแม่คนสวยหน้าเด็กตลอดกาลอย่าง แอร์ ภัณฑิลา ออกมาประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว bunnyaire แจ้งว่า เธอกำลังตั้งครรภ์ทายาทคนที่ 2 เตรียมตัวต้อนรับสมาชิกใหม่ที่จะเข้ามาเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สาวแอร์ เลือกวิธีบอกข่าวดีที่แสนอบอุ่นด้วยการโพสต์คลิปวิดีโอน่ารัก ๆ ขณะที่เธอกระซิบข้างหูลูกสาวคนโต น้องฑิลาร์ ว่าหนูกำลังจะมีน้องแล้วนะลูก พร้อมกับระบุแคปชั่นที่อ่านแล้วต้องยิ้มตาม “ของขวัญที่แม่ตั้งใจมอบให้หนู…ฑิลาร์กำลังได้เป็นเจ่เจ้แล้วนะ ครอบครัวเรากำลังเติบโตขึ้นแล้ว ต่อจากนี้ช่วยแม่เลี้ยงน้องด้วยนะลูก…

และภารกิจต่อไป ขายดอกไม้วันวาเลนไทน์ต่อค่ะลูก เริ่ม!!! 55555 #bigsisterloading #ฑิลาร์จะได้เป็นเจ่เจ้แล้วนะ #bunnyaire #bunnytila #myvalentinesgift”

ในคลิปยังเผยให้เห็นภาพครอบครัวพร้อมหน้า ทั้งคุณพ่อ ไอซ์ รัชชสิทธิ์ มั่นคงธนทรัพย์ ที่ยิ้มแก้มปริโชว์ภาพอัลตราซาวด์ลูกน้อยในครรภ์ เคียงข้างภรรยาและลูกสาวคนโต ท่ามกลางบรรยากาศแสนละมุนในสวนสาธารณะ

แอร์ ภัณฑิลา ท้องลูกคนที่ 2
ภาพจาก Instagram : bunnyaire

ทันทีที่โพสต์ถูกเผยแพร่ออกไป เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็น เมย์ เฟื่องอารมย์ เข้ามาคอมเมนต์ว่า “ยินดีด้วยนะคะ” ขณะที่ ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา คุณแม่ลูกสอง ออกมาแสดงความเห็นว่า “นั่นนนนนนนนนนไงงงง ดีใจด้วยน้าพี่แอร์” รวมทั้ง ดีเจต้นหอม ศกุนตลา ร่วมยินดีกับข่าวดีครั้งนี้ว่า “ดีใจด้วยยยย” และคนอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิ มายด์ ณภศศิ, ใบหม่อน กิตติยา, ดีเจเอกกี้, เสนาลิง, แอริน ยุกตะทัต ฯลฯ

งานนี้แฟนคลับต่างพากันลุ้นว่าเบบี๋คนที่สองจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย แต่ที่แน่ ๆ น้องฑิลาร์ ดูจะตื่นเต้นสุด ๆ ที่จะได้เลื่อนขั้นเป็นเจ่เจ้อย่างเป็นทางการแล้ว!

คนบันเทิงยินดี แอร์ ภัณฑิลา ท้องลูกคนที่ 2
ภาพจาก Instagram : bunnyaire
แอร์ ภัณฑิลา โพสต์คลิปแจ้งข่าวดีท้องลูกคนที่ 2
ภาพจาก Instagram : bunnyaire
แอร์ ภัณฑิลา โพสต์คลิปแจ้งข่าวดีท้องลูกคนที่ 2 -2
ภาพจาก Instagram : bunnyaire
แอร์ ภัณฑิลา ท้องลูกคนที่ 2-1
ภาพจาก Instagram : bunnyaire
แอร์ ภัณฑิลา โพสต์คลิปแจ้งข่าวดีท้องลูกคนที่ 2 -3
ภาพจาก Instagram : bunnyaire

เผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 16:30 น.| อัปเดต: 10 ก.พ. 2569 16:06 น.
67
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

