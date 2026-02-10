แอร์ ภัณฑิลา ท้องลูกคนที่ 2 เผยคลิปแจ้งข่าวดีสุดน่ารัก รับวันวาเลนไทน์

แอร์ ภัณฑิลา แจ้งข่าวดีรับวาเลนไทน์ ท้องลูกคนที่ 2 ‘น้องฑิลาร์’ เตรียมเป็นเจ่เจ้ ‘พ่อไอซ์’ โชว์ภาพอัลตราซาวด์ต้อนรับสมาชิกใหม่เติมเต็มครอบครัว คนบันเทิงร่วมยินดี
วงการบันเทิงมีเรื่องให้ยิ้มแก้มปริต้อนรับเดือนแห่งความรัก ล่าสุดคุณแม่คนสวยหน้าเด็กตลอดกาลอย่าง แอร์ ภัณฑิลา ออกมาประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว bunnyaire แจ้งว่า เธอกำลังตั้งครรภ์ทายาทคนที่ 2 เตรียมตัวต้อนรับสมาชิกใหม่ที่จะเข้ามาเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
สาวแอร์ เลือกวิธีบอกข่าวดีที่แสนอบอุ่นด้วยการโพสต์คลิปวิดีโอน่ารัก ๆ ขณะที่เธอกระซิบข้างหูลูกสาวคนโต น้องฑิลาร์ ว่าหนูกำลังจะมีน้องแล้วนะลูก พร้อมกับระบุแคปชั่นที่อ่านแล้วต้องยิ้มตาม “ของขวัญที่แม่ตั้งใจมอบให้หนู…ฑิลาร์กำลังได้เป็นเจ่เจ้แล้วนะ ครอบครัวเรากำลังเติบโตขึ้นแล้ว ต่อจากนี้ช่วยแม่เลี้ยงน้องด้วยนะลูก…
และภารกิจต่อไป ขายดอกไม้วันวาเลนไทน์ต่อค่ะลูก เริ่ม!!! 55555 #bigsisterloading #ฑิลาร์จะได้เป็นเจ่เจ้แล้วนะ #bunnyaire #bunnytila #myvalentinesgift”
ในคลิปยังเผยให้เห็นภาพครอบครัวพร้อมหน้า ทั้งคุณพ่อ ไอซ์ รัชชสิทธิ์ มั่นคงธนทรัพย์ ที่ยิ้มแก้มปริโชว์ภาพอัลตราซาวด์ลูกน้อยในครรภ์ เคียงข้างภรรยาและลูกสาวคนโต ท่ามกลางบรรยากาศแสนละมุนในสวนสาธารณะ
ทันทีที่โพสต์ถูกเผยแพร่ออกไป เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็น เมย์ เฟื่องอารมย์ เข้ามาคอมเมนต์ว่า “ยินดีด้วยนะคะ” ขณะที่ ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา คุณแม่ลูกสอง ออกมาแสดงความเห็นว่า “นั่นนนนนนนนนนไงงงง ดีใจด้วยน้าพี่แอร์” รวมทั้ง ดีเจต้นหอม ศกุนตลา ร่วมยินดีกับข่าวดีครั้งนี้ว่า “ดีใจด้วยยยย” และคนอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิ มายด์ ณภศศิ, ใบหม่อน กิตติยา, ดีเจเอกกี้, เสนาลิง, แอริน ยุกตะทัต ฯลฯ
งานนี้แฟนคลับต่างพากันลุ้นว่าเบบี๋คนที่สองจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย แต่ที่แน่ ๆ น้องฑิลาร์ ดูจะตื่นเต้นสุด ๆ ที่จะได้เลื่อนขั้นเป็นเจ่เจ้อย่างเป็นทางการแล้ว!
View this post on Instagram
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แอร์ ภัณฑิลา เซอร์ไพร์สใหญ่ ตั้งท้องแล้ว เผยภาพอัลตร้าซาวด์จนเป็นมีม
- นนนี่ แจ้งความชาวเน็ต แซะท้องก่อนแต่ง สงสาร ‘พ่อบิลลี่’ ลามแช่งลูกในท้อง ปมเห็นต่างการเมือง
- เฮลั่น! มด ณปภัช คลอดลูกแล้ว ตั้งชื่อลูกสาวสุดเก๋ รับเดือนแห่งความรัก
- เจมส์ จิรายุ แจ้งข่าวดี โฟม ภรรยา ท้องลูกคนแรก เป็นคุณพ่อป้ายแดงรับวันแม่
ติดตาม The Thaiger บน Google News: