รถใหม่บ้านใหม่! 4 ราศี มีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ เป็นของขวัญชิ้นโบแดงให้ตัวเอง
4 ราศี ดวงเครดิตพุ่ง ยื่นกู้ผ่านฉลุย เตรียมปากกาเซ็นสัญญา รับทรัพย์ชิ้นโตเป็นรางวัลแด่คนสู้ชีวิต
สวัสดีลูกดวงสายสร้างเนื้อสร้างตัวทุกท่าน วันนี้ขอพามาเช็กข่าวดีเรื่อง “ความมั่งคั่งที่จับต้องได้” กันบ้าง ใครที่วางแผนจะซื้อบ้าน ซื้อรถ หรือซื้อที่ดิน แล้วกังวลว่าจะกู้ผ่านไหม? จะได้ของดีไหม?
ขอบอกเลยว่าช่วงนี้ดวงดาวส่งพลังให้ 4 ราศี ต่อไปนี้ มีเกณฑ์ได้ครอบครอง “ของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดในชีวิต” ไม่ใช่เพราะโชคช่วยอย่างเดียว แต่เป็นเพราะจังหวะชีวิตของคุณถึงเวลาที่จะต้องมี “ความมั่นคง” แล้วครับ มาดูกันว่าใครจะได้จับกุญแจดอกใหม่บ้าง
1. ราศีกรกฎ
ชาวกรกฎเป็นราศีที่ให้ความสำคัญกับคำว่า “บ้าน” และ “ครอบครัว” ที่สุด ช่วงนี้ดวงอสังหาริมทรัพย์โดดเด่นมาก ใครที่ยื่นกู้ซื้อบ้าน คอนโด หรือรีโนเวทบ้านใหม่ จะได้รับข่าวดีจากธนาคารแบบงงๆ เอกสารที่เคยติดขัดจะผ่านฉลุย คุณจะได้บ้านในทำเลที่ถูกใจ ฮวงจุ้ยดี อยู่แล้วรวย หรือใครที่ประกาศขายที่ดิน จะมีนายทุนมาขอปิดดีล ได้เงินก้อนโตไปซื้อบ้านหลังใหม่สมใจ
2. ราศีธนู
ชาวธนูผู้รักอิสระ ช่วงนี้ดวงการเดินทางมาแรงมาก และมักมาพร้อมกับความต้องการ “พาหนะใหม่” รถคันเก่าเริ่มงอแง หรือคุณรู้สึกว่าถึงเวลาต้องอัปเกรดเพื่อให้สมฐานะ ขอบอกว่าถ้าออกรถช่วงนี้จะได้ “รถนำโชค” ขับแล้วแคล้วคลาด ปลอดภัย และรถคันนี้จะพาคุณไปหาเงินหาทอง ไปเจรจางานที่ไหนก็สำเร็จ ป้ายแดงคันนี้จะเฮงมาก!
3. ราศีมังกร
ชาวมังกรทำงานหนักมาตลอดปีเพื่อสิ่งนี้! ดวงดาวแห่งความสำเร็จหมุนเข้ามาในเรือนทรัพย์สิน คุณมีเกณฑ์จะได้ครอบครองทรัพย์สินเพื่อการลงทุน หรือเพื่อความมั่นคงในระยะยาว ไม่ใช่แค่บ้านเพื่ออยู่ แต่รวมถึงที่ดินสวนเกษตร ตึกแถว หรือคอนโดปล่อยเช่า เป็นช่วงที่คุณมี Power ในการต่อรองสูงมาก จะได้ของดีในราคาที่คุ้มค่าสุดๆ ถือเป็นรางวัลชีวิตที่จับต้องได้จริง
4. ราศีพฤษภ
ชาวพฤษภเป็นราศีที่เสพติดความสบายและความสวยงาม ของขวัญชิ้นใหญ่ของคุณอาจจะไม่ใช่แค่บ้านหรือรถธรรมดา แต่ต้องมีความ “ลักชู” (Luxury) ผสมอยู่ด้วย เช่น รถยุโรปในฝัน หรือเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านชุดใหญ่ราคาแพงระยับ ช่วงนี้การเงินคุณหมุนคล่องตัว (หรือมีคนเปย์ให้) ทำให้ตัดสินใจซื้อได้โดยไม่เดือดร้อน ได้ของมาแล้วมีความสุข ใจฟู มีแรงหาเงินต่อทันที
คำแนะนำส่งท้าย
สำหรับใครที่มีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินใหญ่ สิ่งสำคัญคือ “ฤกษ์วันรับของ/วันเซ็นสัญญา” ครับ เพราะของชิ้นใหญ่จะอยู่กับเราไปนาน ในวันเซ็นสัญญาซื้อขาย ให้พกปากกาของตัวเองไป เป็นด้ามที่เขียนลื่นๆ (ห้ามหมึกขาดตอนเด็ดขาด) และถ้าเป็นด้ามสี “น้ำเงิน” หรือ “ทอง” จะยิ่งเสริมความสำเร็จ
หากได้รับรถหรือบ้านใหม่ ให้หาพวงกุญแจรูป “ปลา” หรือ “เรือสำเภา” มาห้อยไว้ เพื่อเป็นเคล็ดว่า จะมีเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเหมือนน้ำ
