ด่วน! รถตู้ รพ.อุทัยธานี ชนรถบรรทุก 6 ล้อ ดับคาที่ 3 ราย บาดเจ็บนับ 10

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 16:52 น.| อัปเดต: 10 ก.พ. 2569 16:54 น.
148

อุบัติเหตุสยอง ถนนสวรรค์วิถี นครสวรรค์ รถตู้ รพ.อุทัยธานี ประสานงา 6 ล้อ เจ้าหน้าที่เสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บ 10 ราย กู้ภัยเร่งงัดซากช่วยชีวิต ส่ง รพ.สวรรค์ประชารักษ์ ตำรวจเร่งสอบสวนสาเหตุ

เมื่อเวลา บ่าย 3 เกิดอุบัติเหตุ รถตู้สังกัดโรงพยาบาลอุทัยธานี ประสบอุบัติเหตุชนกับรถบรรทุกหกล้อ บนถนนสวรรค์วิถี ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่กู้ภัย หน่วยแพทย์ฉุกเฉินเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ รถตู้ของโรงพยาบาลอุทัยธานีเสียหายพังยับเยิน มีผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิตติดอยู่หลายราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดถ่างงัดซากรถเพื่อนำผู้ประสบเหตุออกมาอย่างเร่งด่วน

ปรากฎว่า เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสียชีวิตทันที 3 ราย บาดเจ็บสาหัส 1 ราย บาดเจ็บปานกลาง 4 ราย บาดเจ็บเล็กน้อย 5 ราย รวมทั้งหมด 13 ราย

เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บเบื้องต้น นำตัวผู้บาดเจ็บ 5 ราย ส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เจ้าหน้าที่กระจายส่งผู้บาดเจ็บรายอื่นไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อรับการรักษา

ด่วน! รถตู้ รพ.อุทัยธานี ชนรถบรรทุก 6 ล้อ ดับคาที่ 3 ราย บาดเจ็บนับ 10

57 นาที ที่แล้ว
