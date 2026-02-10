รวบชายคลั่ง บุกบ้าน “อัศวเหม” ชักปืนยิงขึ้นฟ้าสนั่น อ้างมีองค์เทพเข้าสิง
รวบชายวัย 48 ปี คุ้มคลั่งบุกบ้านขาว “อัศวเหม” ชักปืนยิงขึ้นฟ้า 4 นัด อ้างมีองค์เทพเข้าสิง เอ๋ ชนสวัสดิ์จ้างงาน ตรวจค้นเจอทั้งปืนเถื่อน-ยาเสพติด
เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา นายพรเทพ ดำรงกิตติกุล อายุ 48 ปี ก่อเหตุบุกรุกเข้าไปยิงปืนภายในบ้านพักนักการเมืองชื่อดังหรือบ้านขาวอัศวเหม บริเวณถนนท้ายบ้าน ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยขับรถยนต์เก๋งโตโยต้า ยาริส สีขาว เข้าไปจอดด้านในและอ้างกับพนักงานรักษาความปลอดภัยว่า นายชนสวัสดิ์ อัศวเหม เป็นผู้ว่าจ้างให้เข้ามาขุดดิน
นายวีระพจน์ อายุ 49 ปี ผู้ดูแลบ้านระบุว่า หลังจากนายพรเทพจอดรถแล้วได้ลงไปไหว้องค์เฮ่งเจียบริเวณลานจอดรถก่อนจะเดินล้ำเข้าไปในรั้วบ้าน เมื่อถูกทักท้วงว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล นายพรเทพจึงชักอาวุธปืนยิงขึ้นฟ้า 4 นัด แต่ปืนเกิดขัดข้องทำให้ผู้ดูแลบ้านเข้าชาร์จแย่งปืนไว้ได้ ทว่านายพรเทพกลับไปหยิบอาวุธปืนอีกกระบอกมาจ่อข่มขู่ก่อนจะขับรถหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุไป
พ.ต.อ.จักรกฤษณ์ ศรีโรจนกูร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดและหมายเลขทะเบียนรถจนสามารถติดตามไปจับกุมนายพรเทพได้ที่บ้านพักในซอยทรัพย์บุญชัย จ.สมุทรปราการ โดยใช้กำลังตำรวจกว่า 20 นายเข้าควบคุมสถานการณ์ จากการตรวจค้นภายในบ้านพักพบปะของกลางเป็นปืนแบลงค์กัน 2 กระบอก ปืนไทยประดิษฐ์ขนาด .38 จำนวน 1 กระบอก เครื่องกระสุน และยาไอซ์อีกจำนวนหนึ่ง
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่นำตัวนายพรเทพไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ นายพรเทพมีอาการคุ้มคลั่ง ขัดขืน และต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา จนตำรวจต้องใช้ปืนไฟฟ้าและสเปรย์ระงับเหตุเข้าควบคุมตัวให้สงบลง โดยนายพรเทพยังคงให้การวกวนและอยู่ในสภาพคล้ายคนเมาสารเสพติด พร้อมทั้งอ้างว่ามีองค์เทพเข้าสิงร่างขณะก่อเหตุ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวนายพรเทพเพื่อดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากยังมีอาการพูดจาสับสนไม่แคล้วคลาด โดยตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาตามกฎหมายในหลายกระทงทั้งเรื่องการบุกรุก อาวุธปืน และยาเสพติด พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายจนถึงที่สุด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หมอของขวัญ ซัด ‘สุชาติ’ ขอจ่ายเอง ถ้านับใหม่แล้วคะแนนเท่าเดิม เหมือนหวยแxก
- เกิดเหตุไฟไหม้บ้าน ซอยศรีบำเพ็ญ ถนนพระราม 4 พบแมวถูกไฟคลอกสาหัส!
- อาคารโดมถล่ม เคหะการไฟฟ้าบางพลี ยังไม่ทราบจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: