ย้อนรอยเลือกตั้ง 66 กกต. เคยสั่งนับใหม่ 47 หน่วย ปมคะแนนเขย่ง สุดท้ายผลไม่เปลี่ยน
ย้อนเหตุการณ์ เลือกตั้งปี 2566 กกต. เคยสั่งนับคะแนนใหม่รวม 47 หน่วย หลังพบปัญหาคะแนนเขย่ง ตัวเลขผู้ใช้สิทธิไม่ตรงผลคะแนน
สืบเนื่องจากการประกาศคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการในก่อนหน้านี้ ที่อาจสร้างความไม่ไว้วางใจต่อประชาชน ส่งผลให้ประชาชนบางส่วน รวมตัวประท้วงของประชาชนเพื่อเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ ตัวอย่างเช่นที่เขต 1 จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตถึงความไม่โปร่งใส ทั้งเรื่องหีบบัตรไม่มีสายรัดนิรภัยหรือเคเบิลไทร์ตามมาตรฐาน การไร้ลายมือชื่อกรรมการประจำหน่วยปิดทับ รวมถึงสถานที่เก็บหีบบัตรในสนามแบดมินตันที่ดูไม่ปลอดภัย และการพบใบคะแนนถูกทิ้งในถังขยะ
หากย้อนกลับไปในการเลือกตั้งเมื่อปี 2566 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เคยมีมติสั่งให้นับคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่มาแล้ว รวมทั้งหมด 47 หน่วยเลือกตั้ง จากจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดกว่า 95,000 หน่วยทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นการนับคะแนน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อใหม่จำนวน 31 หน่วย และการนับคะแนน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่จำนวน 16 หน่วย
ส่วนสาเหตุที่ กกต. ต้องสั่งนับคะแนนใหม่ในครั้งนั้น เนื่องจากพบความผิดปกติที่เรียกกันว่าคะแนนเขย่ง กล่าวคือ จำนวนบัตรเลือกตั้งและจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมีตัวเลขที่ตรงกัน แต่เมื่อตรวจสอบผลคะแนนที่สรุปออกมากลับพบว่าไม่ตรงกับจำนวนดังกล่าว กกต. จึงเห็นว่าความคลาดเคลื่อนนี้อาจส่งผลต่อคะแนนเสียงที่แต่ละพรรคได้รับ รวมถึงอาจกระทบต่อลำดับของผู้ชนะการเลือกตั้ง
สำหรับการนับคะแนนใหม่ในปี 2566 ได้ถูกกำหนดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบและนับคะแนนบัตรเลือกตั้งใหม่ในหน่วยที่มีปัญหาอย่างละเอียด
ทั้งนี้ จากการดำเนินการนับคะแนนใหม่ทั้ง 47 หน่วยในครั้งนั้นพบว่า แม้ตัวเลขคะแนนในรายละเอียดจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อย แต่ผลลัพธ์ในภาพรวมกลับไม่ส่งผลกระทบต่อผลการเลือกตั้งเดิมแต่อย่างใด โดยจำนวนที่นั่ง ส.ส. ที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับยังคงเดิมไม่มีการเปลี่ยนผู้ชนะ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กกต. แจงปม เลือกตั้งชลบุรี เขต 1 เผยสั่งนับคะแนนใหม่ไม่ได้ ต้องรอผลสอบภายใน 2 วัน
- กกต. เฉลยสาเหตุ ทำไมขอนับคะแนนใหม่ไม่ได้? ชี้ ต้องมีหลักฐานท้วงหน้าหน่วย
- แฉคลิปฉาว “เลือกตั้งชัยภูมิ เขต 7” งัดหีบกลางวงล้อม! เดือดงบ 7000 ล้าน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: