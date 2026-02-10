เผยผลชันสูตร นางเอกตำนาน ดับกะทันหัน ลิ่มเลือดอุดปอด ป่วยมะเร็ง ไม่ยอมบอกใครรู้

เผยผลชันสูตร แคทเธอรีน โอฮารา นางเอกตำนาน เสียชีวิตกะทันหัน สาเหตุ ลิ่มเลือดอุดปอด ป่วยมะเร็ง ไม่ยอมบอกใครรู้
สื่อต่างประเทศ เปิดเผยเอกสารใบมรณบัตรของ “แคทเธอรีน โอฮารา” นักแสดงตลกหญิงระดับตำนานชาวแคนาดา ผู้ล่วงลับในวัย 71 ปี เมื่อวันที่ 30 มกราคมที่ผ่านมา
ผลชันสูตร สาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง เกิดจากภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอด เกิดจากการที่ลิ่มเลือดเข้าไปอุดกั้นหลอดเลือดแดงในปอด มีสาเหตุพื้นฐานมาจาก โรคมะเร็งลำไส้ตรง
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งได้ทำการรักษาโอฮารามาตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้ว และได้พบเธอครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 27 มกราคม หรือเพียง 3 วันก่อนที่นางเอกดังจะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเมืองซานตาโมนิกา รัฐแคลิฟอร์เนีย ปัจจุบันร่างของเธอได้รับการฌาปนกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
การจากไปของแคทเธอรีน โอฮารา ร้างความตกใจให้กับแฟนคลับและคนในวงการบันเทิงเป็นอย่างมาก เนื่องจากก่อนหน้านี้ตัวแทนของเธอได้ออกแถลงการณ์เพียงสั้นๆ ว่าเธอเสียชีวิต “หลังจากการเจ็บป่วยเพียงช่วงเวลาสั้นๆ” โดยไม่ได้ระบุถึงโรคร้ายที่เธอเผชิญอยู่
แคทเธอรีน โอฮารา ฝากผลงานการแสดงไว้ในวงการบันเทิงยาวนานกว่า 50 ปี เป็นที่จดจำจากบทบาทแม่ของเควิน ในภาพยนตร์เรื่อง “Home Alone” ทั้งสองภาค และบทบาท “มอยรา โรส” เศรษฐินีผู้มีความเป็นดรามาควีนในซีรีส์ “Schitt’s Creek” ซึ่งทำให้เธอคว้ารางวัลเอ็มมีมาครอง โดยหลังจากข่าวการเสียชีวิต เพื่อนร่วมวงการอย่าง แม็กคอเลย์ คัลกิน, คริสโตเฟอร์ เกสต์, ยูจีน เลวี และเปโดร พาสคาล ต่างร่วมแสดงความอาลัยต่อการสูญเสียครั้งใหญ่นี้
