ข่าวดาราบันเทิง

เผยผลชันสูตร นางเอกตำนาน ดับกะทันหัน ลิ่มเลือดอุดปอด ป่วยมะเร็ง ไม่ยอมบอกใครรู้

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 10 ก.พ. 2569 17:32 น.
51
เผยผลชันสูตร นางเอกตำนาน ดับกะทันหัน ลิ่มเลือดอุดปอด ป่วยมะเร็ง ไม่ยอมบอกใครรู้

เผยผลชันสูตร แคทเธอรีน โอฮารา นางเอกตำนาน เสียชีวิตกะทันหัน สาเหตุ ลิ่มเลือดอุดปอด ป่วยมะเร็ง ไม่ยอมบอกใครรู้

สื่อต่างประเทศ เปิดเผยเอกสารใบมรณบัตรของ “แคทเธอรีน โอฮารา” นักแสดงตลกหญิงระดับตำนานชาวแคนาดา ผู้ล่วงลับในวัย 71 ปี เมื่อวันที่ 30 มกราคมที่ผ่านมา

ผลชันสูตร สาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง เกิดจากภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอด เกิดจากการที่ลิ่มเลือดเข้าไปอุดกั้นหลอดเลือดแดงในปอด มีสาเหตุพื้นฐานมาจาก โรคมะเร็งลำไส้ตรง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งได้ทำการรักษาโอฮารามาตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้ว และได้พบเธอครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 27 มกราคม หรือเพียง 3 วันก่อนที่นางเอกดังจะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเมืองซานตาโมนิกา รัฐแคลิฟอร์เนีย ปัจจุบันร่างของเธอได้รับการฌาปนกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เผยผลชันสูตร นางเอกตำนาน ดับกะทันหัน ลิ่มเลือดอุดปอด ป่วยมะเร็ง ไม่ยอมบอกใครรู้-3
ภาพจาก : rte.ie

การจากไปของแคทเธอรีน โอฮารา ร้างความตกใจให้กับแฟนคลับและคนในวงการบันเทิงเป็นอย่างมาก เนื่องจากก่อนหน้านี้ตัวแทนของเธอได้ออกแถลงการณ์เพียงสั้นๆ ว่าเธอเสียชีวิต “หลังจากการเจ็บป่วยเพียงช่วงเวลาสั้นๆ” โดยไม่ได้ระบุถึงโรคร้ายที่เธอเผชิญอยู่

แคทเธอรีน โอฮารา ฝากผลงานการแสดงไว้ในวงการบันเทิงยาวนานกว่า 50 ปี เป็นที่จดจำจากบทบาทแม่ของเควิน ในภาพยนตร์เรื่อง “Home Alone” ทั้งสองภาค และบทบาท “มอยรา โรส” เศรษฐินีผู้มีความเป็นดรามาควีนในซีรีส์ “Schitt’s Creek” ซึ่งทำให้เธอคว้ารางวัลเอ็มมีมาครอง โดยหลังจากข่าวการเสียชีวิต เพื่อนร่วมวงการอย่าง แม็กคอเลย์ คัลกิน, คริสโตเฟอร์ เกสต์, ยูจีน เลวี และเปโดร พาสคาล ต่างร่วมแสดงความอาลัยต่อการสูญเสียครั้งใหญ่นี้

เผยผลชันสูตร-นางเอกตำนาน-ดับกะทันหัน-ลิ่มเลือดอุดปอด-ป่วยมะเร็ง-ไม่ยอมบอกใครรู้-1

เผยผลชันสูตร-นางเอกตำนาน-ดับกะทันหัน-ลิ่มเลือดอุดปอด-ป่วยมะเร็ง-ไม่ยอมบอกใครรู้-2
ภาพจาก : theguardian

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เผยผลชันสูตร นางเอกตำนาน ดับกะทันหัน ลิ่มเลือดอุดปอด ป่วยมะเร็ง ไม่ยอมบอกใครรู้ บันเทิง

เผยผลชันสูตร นางเอกตำนาน ดับกะทันหัน ลิ่มเลือดอุดปอด ป่วยมะเร็ง ไม่ยอมบอกใครรู้

17 วินาที ที่แล้ว
ส่องวิธีนับคะแนน 6 ประเทศ ข่าวต่างประเทศ

เปิดวิธีนับคะแนนเลือกตั้ง 6 ประเทศ ง่ายแถมตรวจสอบได้ ความเชื่อมั่นระดับโลก

60 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ช็อกทั้งลำ กัปตัน ถูกตร.จับคาเครื่องบิน รู้ข้อหายิ่งช็อกหนัก เหยื่อเด็ก 8 ขวบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบลค การ์เร็ตต์ อดีตดาราเด็ก บันเทิง

ช็อกฮอลลีวู้ด! อดีตดาราเด็กจากหนังดัง ลาโลกกะทันหันในวัย 33 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลฟิลิปปินส์ รับรองสิทธิ์ คู่รัก LGBTQ &quot;เป็นเจ้าของทรัพย์สินร่วมกัน&quot; แม้กฎหมายยังไม่ให้แต่งงาน ข่าวต่างประเทศ

ศาลฟิลิปปินส์ รับรองสิทธิ์ คู่รัก LGBTQ “เป็นเจ้าของทรัพย์สินร่วมกัน” แม้กฎหมายยังไม่ให้แต่งงาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยโฉม เพชรา เชาวราษฎร์ หลังทำศัลยกรรมแบบจัดเต็ม ในวัย 84 ปี หน้าเด็กลงมาก บันเทิง

ภาพล่าสุด เพชรา เชาวราษฎร์ ศัลยกรรมชุดใหญ่ในวัย 84 ปี สวยเป๊ะโกงอายุเหมือน 50 ต้นๆ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

มารีญา โพสต์ภาพหนุ่มปริศนา แห่เดาเปิดตัวแฟน? หลังถูกจับจิ้นรักใหม่ “ทิม พิธา”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร.อ. ธรรมนัส ประกาศพร้อมนับคะแนนใหม่เพื่อความโปร่งใสในการเลือกตั้ง 69 ข่าวการเมือง

ร.อ.ธรรมนัส ลั่น! ข้องใจ “นับคะแนนใหม่ได้” พร้อมพิสูจน์ความโปร่งใสเลือกตั้ง 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ สงสัยทำไม กกต. รอ 2 วัน ปมนับคะแนนใหม่ ชลบุรี เขต 1 หวั่นบัตรเขย่ง ข่าวการเมือง

ไอซ์ ถาม กกต. ขอ 2 วันทำอะไร ผลิตบัตรใหม่? หรือปล่อยให้คนโกรธจนเหนื่อย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 16/2/69 จับตาเด่น-รอง แจกเลขชุดแบบจุกๆ Line News

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 16/2/69 จับตาเด่น-รอง แจกเลขชุดแบบจุกๆ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สาวโพสต์รูปโป๊เมียน้อยพ่อลงเว็บนัดยิ้ม งงหนัก! เจอส่งกลับซังเตหลังเพิ่งพ้นโทษ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไทยตกต่ำรอบ 14 ปี ผลคะแนนทุจริตภาครัฐ ร่วง 116 ของโลก ชนะแค่เขมร พม่า

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบชายคลั่ง บุกบ้าน &quot;อัศวเหม&quot; ชักปืนยิงขึ้นฟ้าสนั่น อ้างมีองค์เทพเข้าสิง ข่าว

รวบชายคลั่ง บุกบ้าน “อัศวเหม” ชักปืนยิงขึ้นฟ้าสนั่น อ้างมีองค์เทพเข้าสิง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพแสดงหีบเหล็กเลือกตั้งในกัมพูชาที่มีคุณภาพดีและแข็งแรง ข่าว

เพจดัง เทียบหีบเลือกตั้ง ไทย-กัมพูชา แซวแรง ไม่ต้องนับใหม่แบบชลบุรี ฮุนเซน รวบหมด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! รถตู้ รพ.อุทัยธานี ชนรถบรรทุก 6 ล้อ ดับคาที่ 3 ราย บาดเจ็บนับ 10

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ศุภโชค ศรีสุขจร สส.หนุ่มหล่อไฟแรง พรรคภูมิใจไทย ที่กำลังเป็นไวรัลครองใจสาวๆ ทั้งนครปฐม ข่าว

ประวัติ ศุภโชค ศรีสุขจร สส.หนุ่มหล่อไฟแรง พรรคภูมิใจไทย ที่กำลังเป็นไวรัลครองใจสาวๆ ทั้งนครปฐม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้ มงคลกิตติ์ ท้าต่อย กกต. 8 รุม 1 เพื่อเรียกร้องความยุติธรรม ข่าว

พี่เต้ เลือดขึ้นหน้า ท้าต่อย กกต. 8 รุม 1 ยืนยัน ชกกันแบบกีฬา ยัวะจัดคะแนนหาย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แอร์ ภัณฑิลา ท้องลูกคนที่ 2 เผยคลิปแจ้งข่าวดีสุดน่ารัก รับวันวาเลนไทน์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนรอยเลือกตั้ง 66 กกต. เคยสั่งนับใหม่ 47 หน่วย ปมคะแนนเขย่ง สุดท้ายผลไม่เปลี่ยน ข่าวการเมือง

ย้อนรอยเลือกตั้ง 66 กกต. เคยสั่งนับใหม่ 47 หน่วย ปมคะแนนเขย่ง สุดท้ายผลไม่เปลี่ยน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เศร้า สิ้นตำนานอัลเทอร์เนทีฟ 90s! มือกีตาร์วง Cake ลาโลกวัย 56 กะรัต

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประวัติ ว่าที่ ร.ต. ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาฯ กกต. ผู้ชี้แจงปมร้องนับคะแนนใหม่

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พจน์ อานนท์ ลั่นแพ้ก็คือแพ้ ย้อนปี 66 พรรคอันดับ 1 ไม่เห็นมีใครท้วง ขอนับคะแนนใหม่ บันเทิง

พจน์ อานนท์ ลั่นแพ้ก็คือแพ้ ย้อนปี 66 พรรคอันดับ 1 ไม่เห็นมีใครท้วง ขอนับคะแนนใหม่

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา

ปู กนกวรรณ ร่ำไห้ ยอมรับเลิก เด๋อ ดอกสะเดา จับได้ซุกโลกอีกใบนาน 29 ปี!

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่เต้” ซัก “กกต.” ทวงคืนไดโนเสาร์ ชี้คะแนนบนเว็บกับกระดานไม่เท่ากัน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต. พะเยา แถลงข่าวจับกรรมการฉีกบัตรเลือกตั้ง 14 ใบ ข่าวการเมือง

กกต. เคลียร์ปม โกงเลือกตั้งพะเยา ฉีกบัตร 14 ยันคะแนนยังบริสุทธิ์

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 10 ก.พ. 2569 17:32 น.
51
Photo of Thaiger

Thaiger

The Thaiger นำเสนอข่าวสารล่าสุดและอัปเดตจากทั่วประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ส่องวิธีนับคะแนน 6 ประเทศ

เปิดวิธีนับคะแนนเลือกตั้ง 6 ประเทศ ง่ายแถมตรวจสอบได้ ความเชื่อมั่นระดับโลก

เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2569

ช็อกทั้งลำ กัปตัน ถูกตร.จับคาเครื่องบิน รู้ข้อหายิ่งช็อกหนัก เหยื่อเด็ก 8 ขวบ

เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2569
ศาลฟิลิปปินส์ รับรองสิทธิ์ คู่รัก LGBTQ &quot;เป็นเจ้าของทรัพย์สินร่วมกัน&quot; แม้กฎหมายยังไม่ให้แต่งงาน

ศาลฟิลิปปินส์ รับรองสิทธิ์ คู่รัก LGBTQ “เป็นเจ้าของทรัพย์สินร่วมกัน” แม้กฎหมายยังไม่ให้แต่งงาน

เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2569
ร.อ. ธรรมนัส ประกาศพร้อมนับคะแนนใหม่เพื่อความโปร่งใสในการเลือกตั้ง 69

ร.อ.ธรรมนัส ลั่น! ข้องใจ “นับคะแนนใหม่ได้” พร้อมพิสูจน์ความโปร่งใสเลือกตั้ง 69

เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button