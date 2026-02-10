ครอบครัวระยำ เด็กหญิง 6 ขวบ ปู่-พ่อ-พี่ชาย รุมข่มขืน แม่รู้ เอาแส้ฟาด-ถุยน้ำลายใส่
คดีวิปริต เด็กหญิง 6 ขวบ ถูกคนในครอบครัว 3 รุ่นกระทำชำเรา ครูเอะใจช่วยรอดขุมนรก ศาลพิพากษาจำคุกยกครัวรวมกว่า 100 ปี
สำนักข่าวอังกฤษ รายงาน ศาลเมืองโฮฟ ประเทศอังกฤษ พิจารณาคดีสะเทือนใจ เด็กหญิงรายหนึ่งถูกพ่อ ปู่ และพี่ชายอีก 2 คน ร่วมกันข่มขืน ล่วงละเมิดทางเพศมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ 6 ขวบ สมาชิกครอบครัวทั้ง 3 รุ่นสลับกันทำร้ายเด็กหญิงภายในบ้านพักที่เวสต์ซัสเซกซ์ ขณะที่แม่ของเด็กรับรู้เหตุการณ์แต่กลับเพิกเฉย แถมพี่สาวยังถูกคนในครอบครัวทำร้ายร่างกายด้วยเช่นกัน
ปัจจุบันเด็กหญิงเข้าสู่วัยรุ่นแล้ว เธอจดจำเหตุการณ์เลวร้ายได้ว่าถูกพ่อกับพี่ชายทั้ง 2 คนข่มขืนซ้ำแล้วซ้ำเล่า ส่วนปู่ล่วงละเมิดทางเพศเธอ เมื่อเด็กหญิงนำเรื่องนี้ไปบอกแม่ กลับถูกแม่ทุบตีและจับขังไว้ในตู้
กระบวนการทารุณกรรมยังรวมถึงการใช้เทปกาวปิดปาก ไม่ให้กินอาหารนาน 2 วัน ถูกบุหรี่จี้ตามตัว ถูกแส้ม้าฟาด ถ่มน้ำลายใส่ หนำซ้ำ แม่ยังขโมยเงินที่เธอได้รับจากญาติคนอื่นในโอกาสพิเศษไปจนหมด
เรื่องชั่วทั้งหมดแดงขึ้น เมื่อเด็กหญิงอายุได้ 12 ปี รวบรวมความกล้าบอกครูที่โรงเรียนว่ากลัวการกลับบ้าน ทำให้ตำรวจเข้ามาขยายผลจนทราบเรื่องทั้งหมด สมาชิกครอบครัวทั้ง 5 คนถูกจับกุมและดำเนินคดีในหลายข้อหา ทั้งข่มขืน ล่วงละเมิดทางเพศเด็ก กักขังหน่วงเหนี่ยว
ศาลตัดสินจำคุกสมาชิกครอบครัวทั้ง 5 คน รวมระยะเวลากันมากกว่า 100 ปี พ่อวัย 43 ปี มีความผิดฐานข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีหลายกระทง รวมถึงทารุณกรรมเด็ก แม่วัย 43 ปี มีความผิดฐานทารุณกรรม กักขังหน่วงเหนี่ยว และขัดขวางกระบวนการยุติธรรม ส่วนปู่วัย 70 ปี และพี่ชายทั้ง 2 คน วัย 23 ปี และ 20 ปี ถูกตัดสินความผิดฐานข่มขืน ทำร้ายร่างกายเช่นกัน
