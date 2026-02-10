เปิดวิธีนับคะแนนเลือกตั้ง 6 ประเทศ ง่ายแถมตรวจสอบได้ ความเชื่อมั่นระดับโลก
ส่องวิธีนับคะแนนเลือกตั้ง 6 ประเทศ ตั้งแต่ความดั้งเดิมจนถึงเทคโนโลยีสุดล้ำ แตกต่างแต่มีเป้าหมายเดียวกัน มุ่งเน้นความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนทั่วโลก
ในโลกของระบอบประชาธิปไตย การเลือกตั้ง คือหัวใจสำคัญ แต่ละประเทศมีวิธีจัดการคะแนนเสียงที่แตกต่างกันไปตามบริบทสังคมและเทคโนโลยี วันนี้จะพาคุณไปสำรวจระบบนับคะแนนของ 6 ประเทศ ตั้งแต่ความละเมียดละไมของญี่ปุ่น ไปจนถึงระบบดิจิทัลสุดล้ำของเอสโตเนีย เพื่อให้เห็นว่ากว่าจะออกมาเป็นผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้าง
ญี่ปุ่น ความละเอียดที่แลกมาด้วยเวลา
ในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่น กระบวนการนับคะแนนจะเริ่มขึ้นทันทีหลังจากคูหาปิดในเวลา 20.00 น. แต่บ่อยครั้งที่ผลอย่างเป็นทางการอาจล่าช้าไปจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้น สาเหตุหลักมาจากการนับซ้ำเมื่อจำนวนผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกับจำนวนบัตรในหีบ
ญี่ปุ่นใช้ระบบเขียนชื่อผู้สมัครลงบนบัตร หากเขียนชื่อผิดหรือลายมืออ่านยากจนระบุไม่ได้ว่าเป็นใคร เจ้าหน้าที่จะต้องใช้เวลาพิจารณาอย่างมาก บางครั้งอาจต้องใช้วิธีแบ่งคะแนนตามสัดส่วนให้กับผู้สมัครที่มีชื่อคล้ายกัน
ก่อนหน้านี้เคยมีเหตุการณ์พายุไต้ฝุ่นในปี 2017 ทำให้การขนส่งหีบบัตรจากเกาะห่างไกลล่าช้า ส่งผลให้บางพื้นที่ต้องเริ่มนับคะแนนในวันถัดไป
แม้จะเริ่มอนุญาตให้ใช้การลงคะแนนผ่านหน้าจอสัมผัสในการเลือกตั้งท้องถิ่นตั้งแต่ปี 2002 แต่ยังไม่แพร่หลายนักเนื่องจากปัญหาทางเทคนิค
อินเดีย ยักษ์ใหญ่กับระบบ EVM และ VVPAT
อินเดียจัดการเลือกตั้งทั่วไปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก โดยใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ (EVM) มาตั้งแต่ปี 2000 เพื่อความรวดเร็วและแม่นยำ กระทั่งปี 2013 มีการเพิ่มระบบ VVPAT เพื่อพิมพ์สลิปกระดาษให้ผู้ใช้สิทธิยืนยันว่าคะแนนของตนถูกต้อง
เริ่มต้นด้วยการนับคะแนนจากบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ก่อน จากนั้นจึงเริ่มนับคะแนนจากเครื่อง EVM
ศาลฎีกาสั่งให้สุ่มเลือก 5 สถานีเลือกตั้งในแต่ละเขตมานับสลิป VVPAT เพื่อเทียบกับผลจากเครื่อง EVM หากตัวเลขไม่ตรงกัน ให้ยึดคะแนนจากสลิปกระดาษเป็นหลัก โดยมีเจ้าหน้าที่ Returning Officer (RO) เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดในเขตเลือกตั้งนั้นๆ
สหรัฐอเมริกา ความหลากหลายในแต่ละรัฐ
การเลือกตั้งสหรัฐฯ ไม่มีมาตรฐานเดียวทั่วประเทศ แต่ละรัฐมีกฎเกณฑ์ของตัวเอง ซึ่งมักทำให้การนับคะแนนใช้เวลานานหลายวัน ตัวอย่างเช่น รัฐอย่างเพนซิลเวเนียและวิสคอนซิน ห้ามเจ้าหน้าที่เริ่มนับคะแนนล่วงหน้าจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้ง ทำให้การประกาศผลล่าช้า
ส่วนใหญ่ใช้เครื่องสแกนแสงในการอ่านคะแนนและจะมีการตรวจสอบซ้ำด้วยมือ นอกจากนี้ยังมีบัตรชั่วคราว สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติ ซึ่งต้องรอการตรวจสอบยืนยันภายหลัง
บางรัฐมีกฎนับคะแนนใหม่โดยอัตโนมัติหากผลแพ้ชนะห่างกันไม่เกิน 0.5%
ไต้หวัน นับคะแนนแบบเปิดเผยต่อหน้าประชาชน
ไต้หวันใช้ระบบเลือกตั้งแบบผสมและมีกฎระเบียบที่เคร่งครัดมากในวันเลือกตั้ง โดยเริ่ม 08.00 น. ถึง 16.00 น. ผู้มีสิทธิพกบัตรประชาชนไปที่คูหาตามทะเบียนบ้านและใช้ตราประทับพิเศษที่รัฐจัดไว้ให้เท่านั้น
ส่วนการนับคะแนนทำภายในคูหาโดยเปิดหีบแล้วชูบัตรให้ผู้ที่มาร่วมสังเกตการณ์เห็นทีละใบ พร้อมประกาศคะแนนเสียงดัง แม้จะนับด้วยมือ แต่ผลมักจะออกมาอย่างชัดเจนภายในเวลา 20.00 น. ของวันเดียวกัน
ทั้งนี้ มีกฎเหล็กว่าหาเสียงในวันเลือกตั้ง ห้ามนำโทรศัพท์หรือกล้องเข้าคูหาเด็ดขาด
อินโดนีเซีย การเลือกตั้งวันเดียวใหญ่ที่สุดในโลก
อินโดนีเซียจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีและสมาชิกสภากว่า 20,000 ตำแหน่งพร้อมกันในวันเดียว ผู้มีสิทธิแต่ละคนจะได้รับบัตร 5 ใบเพื่อเลือกตำแหน่งต่าง ๆ ตั้งแต่ประธานาธิบดี และรองประธานาธิบดี ผู้แทนระดับประเทศและระดับภูมิภาค ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล/เทศบาล หลังจากลงคะแนนลับโดยการเจาะบัตรแล้ว ผู้ใช้สิทธิต้องจุ่มนิ้วในหมึกที่ล้างไม่ออกเพื่อป้องกันการลงคะแนนซ้ำ
แม้ผลทางการจะใช้เวลาประมาณ 35 วัน แต่สำนักโพลอิสระมักจะทำ Quick Count ซึ่งให้ผลที่ค่อนข้างแม่นยำภายในไม่กี่ชั่วโมง
สำหรับตำแหน่งประธานาธิบดีต้องได้คะแนนเกิน 50% และต้องได้คะแนนอย่างน้อย 20% ในมลรัฐเกินครึ่งหนึ่งของประเทศ มิเช่นนั้นต้องมีการเลือกตั้งรอบสอง
เอสโตเนีย ผู้นำด้าน i-Voting
ปิดท้ายด้วยเอสโตเนียเป็นต้นแบบของรัฐดิจิทัล และเป็นประเทศแรกในโลกที่นำการเลือกตั้งผ่านอินเทอร์เน็ต หรือ i-Voting มาใช้ในระดับชาติ เริ่มใช้ครั้งแรกในปี 2005 และในปี 2019 มีผู้ใช้สิทธิผ่านช่องทางออนไลน์สูงถึง 44% โดยใช้บัตรประชาชนแบบ Smart ID Card
ระบบเลือกตั้งใช้ระบบสัดส่วนบัญชีรายชื่อ โดยเน้นที่ตัวบุคคล ผู้สมัครที่ได้คะแนนถึงเกณฑ์จะได้รับเลือกทันที
สำหรับผลการเลือกตั้งมักมีรัฐบาลผสมจาก 2-3 พรรคการเมือง โดยพรรค Reform Party มักเป็นแกนนำหลักที่เน้นนโยบายเสรีนิยมทางเศรษฐกิจและสังคม
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือการนับด้วยมืออย่างละเอียด ทุกประเทศล้วนให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและความเชื่อมั่นของประชาชน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของระบอบประชาธิปไตยที่ยั่งยืน
ข้อมูลจาก : mainichi, prsindia, bbc, dominotheory, reuters และ electoral-reform
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กกต. เฉลยสาเหตุ ทำไมขอนับคะแนนใหม่ไม่ได้? ชี้ ต้องมีหลักฐานท้วงหน้าหน่วย
- ประวัติ ว่าที่ ร.ต. ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาฯ กกต. ผู้ชี้แจงปมร้องนับคะแนนใหม่
- เปิดคำแถลง กกต. แจงดราม่าชลบุรี ยันเปิดหีบตัดสายรัดคือ ขั้นตอนยุบรวม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: