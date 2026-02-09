บาดเจ็บ 4 ราย อาคารโดมถล่ม เคหะการไฟฟ้าบางพลี สั่งปิดพื้นที่หวั่นถล่มซ้ำ
เผยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 4 ราย จากเหตุอาคารโดมถล่ม เคหะการไฟฟ้าบางพลี สั่งปิดพื้นที่หวั่นถล่มซ้ำ ขณะนี้เร่งสองสาเหตุโดมถล่มต่อไป
จากกรณีที่ เพจ Fire & Rescue Thailand รายงานว่า “อาคารโดมถล่ม บางพลี สมุทรปราการ เมื่อเวลา 11.45 น. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 รับแจ้งเกิดเหตุอาคารโดมถล่ม ภายในศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะการไฟฟ้านครหลวง (บางพลี) ซอยการเคหะแห่งชาติบางพลี ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
เบื้องต้นรับแจ้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ทราบจำนวน อาสากู้ภัยมูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง และเจ้าหน้าที่กู้ชีพบางพลี สนับสนุนที่เกิดเหตุ จากการตรวจสอบ ไม่อนุญาติให้อาสากู้ภัยและหน่วยกู้ชีพ เข้าช่วยเหลือ โดยแจ้งว่าจะดำเนินการเองทั้งหมด ไม่ต้องการสนับสนุนจากนอกพื้นที่ ด้วยเหตุผลเป็นพื้นที่หน่วยงานราชการ (รัฐวิสาหกิจ) พื้นที่ สภ.บางเสาธง”
ล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 4 ราย ทั้งหมดถูกนำส่งตัวโรงพยาบาลแล้ว ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างประสานทีมวิศวกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไป
ขณะที่พื้นที่โดยรอบถูกสั่งปิดกั้นห้ามผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใกล้เพื่อความปลอดภัย เนื่องจากโครงสร้างยังคงไม่มีเสถียรภาพและอาจเกิดการทรุดตัวซ้ำ
