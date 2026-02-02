กรมอุตุ เตือน 3 จังหวัด ร้อน 42 องศา คาดหน้าร้อนเริ่มต้นปลายเดือนกุมภาฯ
กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนว่า 3 จังหวัดเตรียมรับมือ อุณหภูมิพุ่งสูง ในช่วงฤดูร้อน ซึ่งคาดการณ์ว่า ฤดูร้อนจะเริ่มต้นขึ้นประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ และสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2569 โดยหน้าร้อนปีนี้จะร้อนกว่าปีที่ผ่านมา
สำหรับ 3 จังหวัดในไทยที่ต้องเตรียมรับมืออากาศร้อน ชนิดที่อุณหภูมิพุ่งทะลุเกิน 42 องศาเซลเซียส ประกอบไปด้วยแม่ฮ่องสอน, ลำปาง และ ตาก
ต้นเดือนถึงกลางเดือน มี.ค. อากาศร้อนหลายพื้นที่ในตอนกลางวัน ภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า พายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้เป็นระยะๆ
ปลายเดือน มี.ค. ถึง กลางเดือน เม.ย. อากาศร้อนอบอ้าวเกือบทั่วไป อากาศร้อนจัดในบ้างพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 42-43 องศาเซลเซียส ส่วนมากบริเวณภาคเหนือ พายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้เป็นระยะๆ
ส่วน ปลายเดือน เม.ย. ถึง กลางเดือน พ.ค. เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูกาล อากาศแปรปรวน อากาศร้อนอบอ้าวเป็นระยะๆ กับ ฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น
