กรมอุตุฯ เผยแล้ว อากาศหนาวต่อเนื่องรับปีใหม่อีกกี่วัน ?
สรุปพยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนเตรียมรับมืออากาศหนาวเย็นและลมแรง ระวังอัคคีภัยจากสภาพอากาศแห้ง ส่วนภาคใต้คลื่นลมแรงจัด เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งถึง 10 ม.ค. นี้
กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7 วัน (วันที่ 7 – 13 มกราคม 2569) โดยระบุว่าประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นระลอกใหม่ ส่งผลให้มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในหลายพื้นที่โดยประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบน สภาพอากาศหนาวเย็นและมีลมแรง ประกอบกับอากาศแห้ง
อึกทั้งสภาพอากาศอุณหภูมิจะลดต่ำลงทำให้มีอากาศหนาวเย็นลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในช่วงเช้าและกลางคืน
ข้อควรระวัง รักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงกะทันหัน สภาพอากาศแห้งประกอบกับลมแรง เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย ประชาชนควรระมัดระวังการจุดไฟหรือเชื้อไฟในที่โล่งแจ้ง
ในช่วงวันที่ 11 – 13 ม.ค. จะเริ่มมีหมอกหนาในบางพื้นที่ของไทยตอนบน ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทาง
ทั้งนี้ในช่วง 7 – 10 ม.ค. 2569 อากาศยังคงหนาวเย็นต่อเนื่อง
- ภาคเหนือ-อีสาน ลดลง 3-5°C
- ภาคกลาง-ตะวันออก กทม.และปริมณฑล ลดลง 2-4°C
ในขณะที่ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพ.
