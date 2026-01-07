ข่าว

กรมอุตุฯ เผยแล้ว อากาศหนาวต่อเนื่องรับปีใหม่อีกกี่วัน ?

เผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 16:27 น.
61

สรุปพยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนเตรียมรับมืออากาศหนาวเย็นและลมแรง ระวังอัคคีภัยจากสภาพอากาศแห้ง ส่วนภาคใต้คลื่นลมแรงจัด เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งถึง 10 ม.ค. นี้

กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7 วัน (วันที่ 7 – 13 มกราคม 2569) โดยระบุว่าประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นระลอกใหม่ ส่งผลให้มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในหลายพื้นที่โดยประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบน สภาพอากาศหนาวเย็นและมีลมแรง ประกอบกับอากาศแห้ง

อึกทั้งสภาพอากาศอุณหภูมิจะลดต่ำลงทำให้มีอากาศหนาวเย็นลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในช่วงเช้าและกลางคืน

ข้อควรระวัง รักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงกะทันหัน สภาพอากาศแห้งประกอบกับลมแรง เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย ประชาชนควรระมัดระวังการจุดไฟหรือเชื้อไฟในที่โล่งแจ้ง

ในช่วงวันที่ 11 – 13 ม.ค. จะเริ่มมีหมอกหนาในบางพื้นที่ของไทยตอนบน ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทาง

ทั้งนี้ในช่วง 7 – 10 ม.ค. 2569 อากาศยังคงหนาวเย็นต่อเนื่อง

  • ภาคเหนือ-อีสาน ลดลง 3-5°C
  • ภาคกลาง-ตะวันออก กทม.และปริมณฑล ลดลง 2-4°C

ในขณะที่ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพ.

แฟ้มภาพ

Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

