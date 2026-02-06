โพสต์ล่าสุด “พลากร” ผู้สมัคร สส.กาฬสินธุ์ หลังโดนหมายเรียก ปมเอี่ยวเว็บพนัน
เปิดโพสต์ล่าสุด “พลากร พิมพะนิตย์” ผู้สมัคร สส.กาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย หลังตำรวจไซเบอร์ออกหมายเรียก ปมเอี่ยวเว็บพนัน
กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3 (บก.สอท.3) ได้ทำหนังสือขอความร่วมมือไปยัง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรยางตลาด (สภ.ยางตลาด) เพื่อให้ช่วยดำเนินการจัดส่งหมายเรียกผู้ต้องหา ครั้งที่ 1 ถึง นายพลากร พิมพะนิตย์ บุคคลตามทะเบียนราษฎร์ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
สืบเนื่องจาก พันตำรวจโทชนทัช วุฒิภัทรโสภณ เจ้าพนักงานตำรวจฝ่ายสืบสวน ได้เข้าแจ้งความให้ดำเนินคดีกับ นายพลากร ในฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ ได้แก่ “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนัน ผ่านเว็บไซต์พนันออนไลน์ banhuay98.com (หวยออนไลน์)
ในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน เป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์, ร่วมกันกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน
ในหมายเรียกดังกล่าว พนักงานสอบสวนได้กำหนดนัดหมายให้ นายพลากร พิมพะนิตย์ เดินทางมาพบพนักงานสอบสวน ณ กลุ่มงานสอบสวน บก.สอท.3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13.00 น. เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาและดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอน
ทั้งนี้ หากผู้ต้องหาไม่ยินยอมรับหมายเรียก หรือมีเหตุขัดข้องทำให้ไม่สามารถส่งหมายเรียกได้ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ยางตลาด ดำเนินการปิดหมาย พร้อมบันทึกภาพเป็นหลักฐาน และแจ้งเหตุขัดข้องกลับมายังพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีรับทราบ
ขณะที่โพสต์ล่าสุดของ นายพลากร ได้เผยแพร่ภาพประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนชาวกาฬสินธุ์ร่วมฟังการปราศรัย ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 6 ก.พ.69 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
